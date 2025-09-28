Se usó por primera vez la tarjeta verde en el Mundial Sub-20: ¿qué es y cómo funciona?

Por Federico Leiva, CNN en Español

El Mundial de Fútbol Sub-20 es una excelente ocasión para ver a las jóvenes promesas de este deporte. Algunas emergentes, otras desconocidas. Pero la edición de 2025 que se disputa en Chile es, también, un centro de pruebas para el uso de la tecnología y el arbitraje.

Así sucedió en el partido que disputaron por la primera jornada Corea del Sur y Ucrania, con el debut de la llamada “tarjeta verde” (que en realidad puede ser de color morado), un sistema de revisión por video que la FIFA está probando en el torneo mundial juvenil.

Football Video Support (FVS, por sus siglas en inglés) es un sistema por el cual se les permite a los entrenadores desafiar la decisión de un árbitro en el campo de juego.

El sistema es muy distinto del VAR. Aquí no hay un equipo de árbitros especialmente dedicado a la revisión por video del partido, por lo cual las decisiones de los jueces en el campo no son de inmediato revisadas con la ayuda de monitores.

Por el contrario, la decisión de revisar una jugada recae en los entrenadores, que al entender que existe una equivocación arbitral le entregan una tarjeta al cuarto árbitro (o árbitro suplente en algunos países) para parar el juego y permitir la revisión. Los jugadores pueden sugerirle al entrenador pedir la revisión, pero no son ellos los que entregan la tarjeta verde.

Al recibir la solicitud, el juez principal acude a un monitor ubicado en un costado del campo de juego para revisar la jugada con ayuda de un asistente, en una de las pocas similitudes que existen con el sistema VAR. El árbitro analizará la situación desde diferentes ángulos de imagen a diferentes velocidades, y solo cambiará su decisión en caso de que considere que cometió un error “claro, obvio y manifiesto”.

Los entrenadores tienen dos posibilidades de presentar la tarjeta verde (hay una adicional si existe tiempo suplementario), pero si aciertan y el árbitro cambia su decisión inicial, no pierden ese desafío. Si se equivocan, tienen una oportunidad menos. Eso sí, para “retar” la decisión de un juez hay que actuar de inmediato a la jugada que se quiera revisar, para evitar retrasos en el partido.

La tarjeta verde no puede usarse para una falta común y corriente o para corregir un tiro de esquina o lateral mal otorgado. Solo puede pedirse para revisar cuatro situaciones, muy similares a las que revisa el VAR.

Esas situaciones son:

Si hay gol o no

Si hay o no penal

Tarjeta roja directa

Una tarjeta que no fue mostrada al infractor correcto

Corea del Sur vs. Ucrania fue la primera oportunidad de ver la tarjeta verde en acción. Lee Chang-Won, entrenador de la selección surcoreana, motivó el debut de este tipo de revisión al entender que existía un penal para su equipo.

Sin embargo, el árbitro Keylor Herrera revisó la jugada en el área de Ucrania y mantuvo su decisión inicial de no sancionar infracción.

El entrenador de la selección ucraniana también utilizó la tarjeta verde, con el partido 2-0, cuando reclamó que el descuento de Corea del Sur en el marcador debía ser anulado por posición adelantada.

En este caso, Herrera sí le dio la derecha e invalidó el 1-2, manteniendo Ucrania sus dos desafíos intactos.

Este tipo de revisión no es nuevo. La FIFA ya lo implementó en el Campeonato Juvenil/Blue Stars de 2024 en Suiza, y también en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de 2025 en Colombia.

Es un sistema que la casa madre del fútbol mundial parece estar utilizando para acortar el margen de error de los árbitros, pero sin un gasto económico tan grande como el que supone poner un equipo entero de árbitros para revisar las acciones de cada partido.

Tampoco es algo novedoso para el mundo deportivo. La NBA, el vóley y el fútbol americano, entre muchos otros, ya utilizan este sistema de desafíos con total normalidad, aunque en el fútbol la “tarjeta verde” es la única que les permite a los equipos solicitar una revisión, ya que se entiende que el VAR lo hace de forma automática en aquellos torneos donde se utiliza.

