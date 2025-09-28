Trayectoria del huracán Humberto: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN en Español

El huracán Humberto se debilitó ligeramente a categoría 4 extrema la madrugada de este domingo, pero sigue siendo un ciclón tropical “extremadamente peligroso”, según el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

A las 5:00 a.m. hora del Atlántico (0900 UTC), el centro de Humberto se ubicaba en la latitud 23,9 norte y longitud 63,3 oeste, aproximadamente a 945 km al sur de Bermuda, con vientos máximos sostenidos de 250 km/h y ráfagas más fuertes.

El ciclón se desplaza hacia el oeste-noroeste a 20 km/h, con una presión mínima central estimada en 929 mb.

El NHC pronostica que Humberto dará un giro hacia el noroeste durante este domingo y hacia el norte-noroeste el lunes en la noche. Para el martes en la noche, el huracán se movería al oeste de Bermuda, que podría enfrentar condiciones peligrosas en pocos días.

Aunque actualmente no hay alertas ni advertencias para zonas costeras, el NHC indicó que podrían emitirse avisos para Bermuda más tarde este domingo, e instó a las autoridades de la isla a seguir de cerca el progreso del huracán.

El NHC espera que Humberto se mantenga como un huracán mayor (categoría 3 o más) durante varios días. Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 55 km desde el centro, mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical alcanzan hasta 220 km.

Además, el NHC advirtió que el oleaje generado por Humberto seguirá afectando esta semana a las islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y Bermuda, y alcanzará la costa este de Estados Unidos a partir del lunes. Estas marejadas probablemente causen resacas y corrientes de resaca que ponen en riesgo la vida.

Esta es la trayectoria prevista de Humberto:

