Trump tiene previsto asistir esta semana a una reunión de altos mandos militares en Virginia

Por Alayna Treene y Kevin Liptak, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, planea asistir a una reunión sorpresa de altos generales y almirantes esta semana, dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto, lo que añade una nueva dinámica a una reunión que ha sido descrita como un “encuentro motivacional” para la alta cúpula militar.

La reunión, prevista para el martes en Virginia, tenía inicialmente como objetivo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, describiera la reinvención del Departamento de Defensa por parte de la administración como “Departamento de Guerra” y esbozara las nuevas normas para el personal militar, según media docena de personas familiarizadas con la planificación.

Cuando se le preguntó a Trump sobre la reunión, la semana pasada, parecía saber poco al respecto. Sugirió que estaba destinada a exhibir nuevo armamento.

Ahora, Trump planea asistir en persona. Esto ocurrirá días después de que ordenara el envío de fuerzas estadounidenses a Portland para proteger a los agentes de inmigración en la ciudad de Oregon, y mientras incrementa su uso de las fuerzas militares para combatir lo que él llama terrorismo doméstico.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre el plan de Trump de asistir, que fue informado por primera vez por The Washington Post.

Hasta el viernes, no había planes para que Hegseth hiciera un anuncio importante relacionado con la seguridad nacional como parte de la reunión, dijeron las fuentes.

En cambio, el evento está destinado a “ser una demostración de fuerza de cómo se ven ahora las Fuerzas Armadas bajo el presidente”, dijo un funcionario de la Casa Blanca a CNN.

La idea de la reunión se originó con Hegseth, quien después informó a la Casa Blanca sobre los planes, dijeron las fuentes.

Varios de los informantes con los que habló CNN el viernes expresaron su preocupación por el costo de trasladar a cientos de generales y almirantes y sus asistentes a Virginia con tan poca antelación. Solo el costo de los boletos de avión probablemente será de millones de dólares, dijeron las fuentes. Quedaron aún más desconcertados sobre por qué necesitaban estar presentes físicamente cuando se enteraron el domingo de que los comentarios de Hegseth se transmitirían en vivo.

Se espera que la reunión se asemeje a “un encuentro motivacional”, donde Hegseth subrayará la importancia del “ethos guerrero” y esbozará una nueva visión para las Fuezras Armadas de EE.UU., dijeron tres de las fuentes. Se espera que discuta nuevos estándares de preparación, estado físico y presentación personal que se espera que los oficiales sigan y hagan cumplir.

Trump ha promovido durante mucho tiempo su impulso para fortalecer a las fuerzas militares estadounidenses, incluso aumentando el gasto del Pentágono.

