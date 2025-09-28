Un bombero recibió un disparo y llamó al 911 en Washington. Tras minutos sin respuesta, tomó el asunto por sus propias manos

Por Danya Gainor, CNN

Bajo la tenue luz de las farolas en Capitol Hill, Washington, el 20 de septiembre, Gary Dziekan caminaba por la calle 8 Northeast vestido con un traje típico, regresando a casa de la fiesta de Oktoberfest que coorganizó a cinco cuadras. Dziekan, conocido como “Zeek”, cruzó en la intersección con la calle C, enfocándose en la pequeña reja de hierro que separa una colorida fila de casas de dos pisos de la tranquila vía.

A tan solo unos metros de la estrecha casa verde donde dormían su esposa y sus dos hijos pequeños, los pasos se aceleraron detrás de Zeek, golpeando el asfalto.

Zeek, un bombero de Washington fuera de servicio, se volteó y encontró a un hombre enmascarado apuntándole con un arma. El hombre intentó asaltarlo, lo que provocó un forcejeo que terminó con Zeek herido de bala, tirado en el suelo, marcando el 911. Zeek esperó tres minutos —sujetando su herida sangrante— sin recibir respuesta del número de emergencia, antes de llamar a su propia estación de bomberos, suplicando ayuda.

Su llamada no atendida es el más reciente error crítico del sistema de despachos de la capital, según Zeek, quien trabaja a diario con el 911 de Washington como primer respondiente. La Oficina de Comunicaciones Unificadas (OUC, por sus siglas en inglés), encargada de las operaciones del 911 en la ciudad, ha lidiado durante años con la falta de personal, dificultades para contratar y despachos fallidos que han creado condiciones peligrosas para algunos usuarios.

El tiroteo también ocurre mientras los delitos reportados en la capital han disminuido desde que el Gobierno de Donald Trump implementó una toma de control de la policía, enviando una oleada de agentes federales a las calles de Washington en agosto.

Aunque Zeek había visto anteriormente a miembros de la Guardia Nacional y otros agentes patrullando su vecindario, estaba solo la noche del sábado —sin protección federal ni ayuda del 911— y se vio obligado a tomar cartas en el asunto.

“Dame tu celular”, exigió el asaltante cuando Zeek se volteó.

“Toma, llévate todo”, dijo Zeek, entregándole su teléfono y una bolsa que contenía su cartera, gafas de sol y un altavoz Bluetooth. El asaltante acercó el teléfono al rostro de Zeek para desbloquearlo y, cuando la billetera digital no se abrió, presionó el cañón del arma contra el pecho de Zeek.

“Iba a matarme”, dijo Zeek a CNN. “Iba a dispararme en el pecho, 100 %, justo ahí, a pocos metros de la puerta de mi casa.”

Entonces, en un instante, Zeek giró y desvió el cañón, pero el asaltante lo sujetó del hombro y disparó, rompiendo el silencio de la noche. La bala pasó por los dedos del ladrón e impactó en el pecho y el hombro de Zeek.

El agresor salió corriendo, dejando caer el arma, la bolsa y el teléfono. Zeek se desplomó en el pavimento, aflojándose los tirantes del traje tradicional para poder usar su camisa y presionar sobre la herida sangrante.

Tomó su teléfono, llamó al 911 con altavoz y lo colocó a su lado. Sonó durante tres minutos sin que nadie respondiera, mientras el bombero yacía sangrando en la calle.

Zeek seguía tendido y sangrando cuando los pasos del asaltante regresaron apresuradamente, interrumpiendo la voz automatizada del teléfono.

Convencido de que el hombre había vuelto para matarlo, Zeek tomó el arma que yacía cerca del bordillo donde la habían tirado. Cargó nuevas balas y disparó al atacante que corría hacia él, obligándolo a huir definitivamente.

Cuando un vecino salió a ayudar y se ofreció a llamar al 911, Zeek le indicó que llamara a otro número: la línea directa de la estación de bomberos en la que trabajaba, la Estación 18 Camión 7, ubicada a solo seis cuadras. La voz de Zeek se quebró a través del teléfono del vecino cuando la estación contestó: “Soy Zeek. Me dispararon y necesito ayuda. Estoy en 8th con C Northeast.”

En cuestión de minutos, las luces de emergencia de su camión de bomberos y de los autos de la Policía Metropolitana se reflejaban en las ventanas de la tranquila fila de casas de la 8th Street. Paramédicos —algunos de ellos sus amigos— rasgaron el uniforme empapado de sangre de Zeek, vendaron su brazo y pecho, y lo llevaron de urgencia al hospital.

Dos días después, Zeek volvió a casa con su familia, aún con fragmentos de la bala alojados en su hombro, entre un bloque de nervios y un vaso sanguíneo principal. Los médicos dijeron que sería demasiado riesgoso extraerla y consideran que tuvo suerte de que no causara más daños.

Al recordar la noche del tiroteo, Zeek dijo que nunca habló con nadie del 911.

“Siempre he pensado que, si algo salía mal, sabía que, si llamaba a la estación de bomberos, recibiría ayuda más rápido (que con el 911)”, dijo Zeek. “Pero nunca pensé que realmente estaría en esa situación.”

El OUC recibió más de 20 llamadas al 911 en los 10 minutos posteriores al incidente en 8th Street la noche del tiroteo, un aumento inusual en el volumen de llamadas, y los operadores las gestionaron “lo más rápido posible”, explicó en un comunicado Heather McGaffin, directora del OUC.

En Washington, las llamadas al 911 se atienden en el orden en que ingresan. El OUC sostiene que la primera llamada por el tiroteo que contestaron fue justo después de las 10:11 p.m., aunque no está claro cuánto tiempo estuvo en espera esa persona antes de que le contestaran. El registro de llamadas en el teléfono de Zeek muestra que marcó el número de tres dígitos a las 10:10 p.m. y colgó después de que no le respondieran durante tres interminables minutos.

“Reconocemos que durante incidentes que aumentan el volumen de llamadas, algunos llamantes quedan en espera mientras los operadores recaban información importante y brindan indicaciones vitales a otras personas”, afirma el comunicado de McGaffin.

El aumento repentino en las llamadas al 911 es tan impredecible como las emergencias que los generan, lo que hace imposible que los centros de llamadas de cualquier ciudad puedan planificar y asignar personal en consecuencia.

Pero el OUC ya tenía falta de personal la noche del 20 de septiembre, dijo un vocero del organismo a CNN. Los turnos nocturnos requieren un mínimo de 17 operadores, pero esa noche solo había 16, seis de ellos haciendo horas extra.

Todos los 16 empleados estaban atendiendo llamadas después de las 10 p.m., cuando Zeek fue herido, según la misma fuente oficial.

Los bomberos y el servicio de emergencias médicas fueron enviados al lugar donde estaba Zeek después de las 10:12 p.m., y la Policía Metropolitana (MPD) fue enviada pasada las 10:13 p.m., según registros de despacho compartidos por el OUC. El equipo de la estación de bomberos de Zeek fue el primero en llegar, a las 10:17 p.m., seguido de cerca por otros equipos de rescate.

En general, el OUC ha tenido dificultades para manejar el volumen de llamadas ya que arrastra importantes problemas de personal desde hace años; en agosto, menos del 57% de los turnos cumplía con los objetivos de dotación de personal. El año pasado, la agencia ofreció bonificaciones mensuales a quienes asistieran a todos sus turnos programados, según reportó WUSA9, afiliada de CNN.

Zeek dijo que “no le sorprende” que su llamada al 911 no haya sido respondida.

“Lo veo todos los días en el trabajo; todos los días hay problemas”, afirmó. “Luego, estoy fuera de servicio, necesito a OUC, y ni siquiera obtengo respuesta. Eso es realmente despreciable.”

Trabajando como bombero en la ciudad, Zeek calificó de “absolutamente horrenda” la claridad de los despachos de personal de OUC, lo que deja a su equipo sin dirección clara. Los despachadores les comunican direcciones incorrectas casi a diario, dijo, lo que retrasa gravemente la respuesta ante emergencias.

“Si una dirección se ingresa mal en la computadora y te envía en la dirección incorrecta, la vida de una persona está en juego”, señaló. “Esto causa un problema grave para la seguridad de los ciudadanos, y OUC simplemente se niega a reconocer sus propios errores”.

La agencia “trabaja de manera estrecha” con los socios de seguridad pública de la ciudad “para garantizar que cada respuesta sea oportuna y esté bien coordinada”, señaló el comunicado de McGaffin.

Del otro lado de la seguridad pública en Washington, la policía y agentes federales —trabajando en conjunto como resultado de la ofensiva del presidente Trump contra el crimen en la capital— localizaron y arrestaron al estudiante de secundaria que presuntamente robó y disparó a Zeek esa noche.

“Agentes del FBI, junto con socios federales y la policía metropolitana, detuvieron agresivamente al sospechoso, lo pusieron bajo custodia y también participaron en varias entrevistas”, indicó Darren Cox, subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI en Washington, durante una conferencia de prensa el lunes.

Documentos judiciales identifican a Marcellus Dyson, Jr., de 17 años, como el sospechoso. CNN contactó a su abogado para solicitar comentarios.

Tras huir de los disparos realizados por Zeek, Dyson supuestamente se acercó a una testigo en una calle cercana y le dijo que le habían disparado y necesitaba ayuda, según el acta. La testigo estaba acompañando a Dyson a un hospital cercano antes de que los oficiales que respondieron los interceptaran y detuvieran al joven.

El estudiante de secundaria fue arrestado inicialmente por asalto con intención de robo, pero ahora enfrenta a la fiscal principal del Distrito, la exconductora de Fox News Jeanine Pirro, quien ha llevado a cabo el pedido del presidente de ejecuciones judiciales intensas con gran determinación.

Su oficina promueve cargos más severos o prisión incluso para delitos menores. Los casos inundan los tribunales, y las audiencias en los juzgados locales de Washington suelen extenderse hasta altas horas de la noche, mientras fiscales federales son despertados para atender nuevos casos.

Pirro anunció el lunes que Dyson será juzgado como adulto, según el Título 16, ya que enfrenta cargos agravados de robo a mano armada, posesión de arma de fuego durante un delito violento y asalto agravado armado.

En una audiencia preliminar el viernes, la corte rechazó la petición de la defensa de liberar a Dyson. Su próxima audiencia está programada para el 7 de octubre.

Pirro llamó a Zeek el mismo día en que anunció los nuevos cargos contra el acusado, relató el bombero.

“La respaldo al 100%”, afirmó. “Alguien debe ser el ejemplo”.

Zeek, quien cría a sus hijos de 13 y 10 años en la casa adosada de la calle 8, señaló que debe haber consecuencias para los jóvenes que cometen actos violentos en la ciudad, para disuadir a otros.

“Si eso evita que la próxima persona sea robada, baleada, agredida, lo que sea, magnífico. Y creo que así será”, apuntó.

Aunque cree que el despliegue de agentes federales ha contribuido a que DC sea más seguro, no puede quitarse la inquietud que le produjo encontrarse con un joven de 17 años armado a pocos pasos de la puerta de su casa.

“Hasta el sábado, estaba más que feliz de vivir donde vivía”, concluyó. “Pero esto me ha hecho cuestionar cómo será mi futuro y el de mi familia viviendo en la ciudad.”

