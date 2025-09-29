Así operan los cárteles que reclutan a jóvenes estadounidenses a través de las redes sociales

Por Avery Schmitz, Norma Galeana, David Culver y Evelio Contreras, CNN

A los 20 años, la joven estaba en apuros. Acababa de dar a luz y tenía que pagar la matrícula, el alquiler y la leche de fórmula. Madre soltera en Phoenix, intentaba llegar a fin de mes y construir un futuro estudiando psicología.

“Llega un punto en que es tanto que no puedes pedirle ayuda a nadie”, dijo a CNN.

Entonces, una noche, una publicación de Snapchat pareció ofrecerle una salida: “De US$ 5.000 a US$ 10.000 en un día, avísame”.

Desesperada, deslizó el dedo hacia arriba.

“Le pregunté: ‘¿Para qué es esto? ¿Qué están haciendo?’. Y me explicaron: ‘Van a recoger gente’. Y yo les pregunté: ‘¿Gente? ¿Necesitan que los lleve? ¿Qué está pasando?’”.

No llegó a insistir en más detalles. No tenía coche ni licencia, así que estaba convencida de que no podría hacer el trabajo. Pero no podía dejar de pensar en el dinero. Una semana después, tuvo otra idea: su amiga tenía coche y sabía conducir. ¿Podrían dividir el dinero?

“Sí, igual pagamos”, fue la respuesta.

No se detuvo a pensar mucho en los peligros ni en si la oferta era demasiado buena para ser verdad, o si era legal.

Su amiga se dirigió al sur, recogió a un grupo de migrantes cerca de la frontera y regresó. Más tarde esa noche, un hombre le entregó a la joven un fajo de billetes.

Ahora estaba involucrada en el tráfico de migrantes, reclutada por un reclutador de un cártel mexicano a través de las redes sociales. Siendo estadounidense y operando completamente dentro de Estados Unidos, estaba ampliando el alcance de las bandas transfronterizas que lucraban con el tráfico de personas y drogas.

CNN ha pasado seis meses investigando cómo los cárteles reclutan, cómo la gente cae en la trampa y cómo las fuerzas del orden están abordando este problema, que a primera vista puede parecer tan inocente como un joven con licencia conduciendo por el desierto.

El dinero fácil seguía llegando para la joven, quien pidió no ser identificada por temor a represalias, pero habló con CNN por teléfono.

Dijo que no conocía al hombre que le trajo el dinero esa primera vez, ni en todas las ocasiones posteriores.

“Siempre eran personas al azar… las que me traían el dinero para pagarme”, dijo. “Y a partir de ahí, era solo yo encontrando gente que fuera y… condujera, y nos repartíamos el dinero”.

Durante meses, compartió el mismo mensaje en su propia historia de Snapchat: “De US$ 5.000 a US$ 10.000 en un día, avísame”. Ayudó a reclutar decenas de conductores que contrabandearon a casi 100 personas hacia el norte desde la frontera entre Estados Unidos y México, según documentos judiciales.

Los riesgos solo se hicieron evidentes cuando detuvieron a uno de esos conductores, dijo.

“Un chico que tenía en Snapchat me envió un mensaje como: ‘Oye, detuvieron a esta persona, la arrestaron, la están interrogando, asegúrate de borrar todo de tu teléfono’. Y yo pensé: ‘¡Uy! ¿Qué está pasando?’. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto es lo que está pasando”, dijo.

Pero no se detuvo.

“Siento que me dejé llevar demasiado por lo que estaba pasando… el dinero que se estaba ganando… En ese momento, estaba siendo egoísta… Realmente no me importaba”.

Los investigadores federales tardaron al menos cuatro meses en detectar su cuenta, y fue arrestada poco después. Se declaró culpable de los cargos relacionados con ser reclutadora en redes sociales y fue sentenciada a prisión.

Incluso después de su liberación, dijo, nunca supo quién estaba al otro lado de la cuenta.

“Que yo sepa era una persona con la que me comunicaba. Pero ahora … pudieron haber sido varias personas en una cuenta … realmente no tengo idea de para quién trabajaba”

Los expertos creen que la cuenta anónima probablemente estaba dirigida por un agente del Cártel de Sinaloa, que domina las rutas de contrabando a través de Arizona. La mayoría de estas cuentas anónimas, según las autoridades, se relacionan con reclutadores vinculados al cártel.

CNN dedicó seis meses a investigar, tanto en línea como en persona, el tráfico de migrantes en el suroeste de Estados Unidos. Esto incluyó:

Análisis del lenguaje, las etiquetas, las imágenes y el alcance del material de reclutamiento confirmado, compartido por las fuerzas del orden y que aparece en los registros judiciales.

Descifrado del lenguaje codificado y los emojis con información de las fuerzas del orden y del cártel para rastrear más contenido.

Desarrollo de un archivo de cientos de publicaciones de Facebook, TikTok y Snapchat.

Entrevistas a docenas de abogados que llevan casos de tráfico de migrantes en Arizona y Texas, a fuentes policiales y a otros expertos.

Verificar contenido generado por el usuario desde las redes sociales y obtenido de forma privada mediante geolocalización, búsquedas inversas de imágenes y revisión de metadatos.

Las empresas tecnológicas colaboran esporádicamente con la policía local para rastrear y desmantelar cuentas dañinas, según fuentes policiales. La Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), que monitorea específicamente el tráfico de narcóticos en todo el país, “colabora estrechamente con numerosas empresas de redes sociales para fortalecer su capacidad de combatir el narcotráfico en sus plataformas”, dijo un portavoz. Sin identificar plataformas específicas, el representante afirmó que “si bien algunas empresas han sido muy receptivas, otras han mostrado menos interés”.

CNN contactó a varias plataformas que alojan material de reclutamiento de traficantes para obtener comentarios.

Un portavoz de TikTok informó a CNN que sus equipos utilizan tecnología de moderación automatizada para contrarrestar parte de este material, que identifica publicaciones dañinas antes de que lleguen a los feeds de los usuarios. Entre enero y marzo, la plataforma afirma haber “eliminado proactivamente el 95,6 % del contenido que infringía las políticas de TikTok sobre el comercio o la comercialización de productos regulados”.

El portavoz también hizo referencia a un extracto de las directrices de la comunidad de la plataforma: “Respetamos la dignidad humana y nos comprometemos a proteger a las personas de la explotación. Por eso no permitimos contenido que promueva o facilite la trata o el tráfico de personas”.

Por su parte, Snapchat afirmó que emplea de forma similar un sistema de detección proactiva diseñado para combatir la contratación de traficantes en la frontera sur de Estados Unidos. La plataforma declaró a CNN que ha podido detectar y eliminar miles de piezas de este tipo de contenido y señaló que bloquea los resultados de búsqueda asociados con el reclutamiento de traficantes.

Meta, propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, no respondió a la solicitud de comentarios de CNN. Sus políticas comunitarias instan a los usuarios a no publicar contenido que “ofrezca o facilite el tráfico de personas” o “solicite servicios de tráfico de personas”.

Las ofertas de dinero por trabajos delictivos pueden aparecer en el feed de cualquiera. La investigación de seis meses de CNN descubrió cientos de publicaciones de reclutamiento en Facebook, TikTok y Snapchat, algunas en español, pero muchas en inglés.

Los reclutados suelen ser jóvenes adultos de entre 18 y 25 años, según más de dos decenas de abogados que representan a presuntos traficantes y que fueron entrevistados para este artículo.

Entre ellos, no hay un perfil definido. Los presuntos traficantes pueden ser adictos, aspirantes a miembros de los cárteles o estudiantes de secundaria conservadores, según los abogados. Vicki Brambl, defensora pública federal adjunta en Tucson, Arizona, afirma que ciertos factores de riesgo, como antecedentes penales, consumo de drogas o haber crecido en un hogar de bajos ingresos, pueden aumentar la probabilidad de que alguien se involucre en el contrabando. Pero en un caso, el hijo de un policía local estuvo involucrado.

“Cualquiera puede ser un objetivo”, dice Brambl, quien ha supervisado docenas de casos de contrabando. Muchos reclutados por estas redes, como la joven de Phoenix, están desesperados y ven las grandes cantidades de dinero anunciadas en redes sociales como una salida o un riesgo que vale la pena correr. Brambl añadió que muchos carecen de la madurez o el juicio necesarios para comprender los peligros.

Los cientos de publicaciones en redes sociales que anuncian empleos de contrabando analizadas por CNN muestran patrones y un lenguaje en clave.

La palabra “contrabandista” casi nunca aparece; los reclutadores optan por términos como “conductores”, “choferes” o simplemente “taxis”. Un emoji de taxi o coche también puede anunciar la búsqueda de conductores, a veces con emojis de pollo para referirse a los migrantes.

Los emojis y el lenguaje codificado permiten a las cuentas de reclutamiento vinculadas a los cárteles eludir las restricciones de moderación de contenido en las principales plataformas sociales, que han visto intentos aislados de reprimir el contenido relacionado con el narcotráfico. TikTok prohibió la etiqueta #carteltok a principios de este año, aunque casi nunca la usan los miembros de estas redes criminales estadounidenses.

Pero los cárteles sí quieren que las publicaciones se difundan en las redes sociales, por lo que muchos usan etiquetas como #fyp (página para ti) y #viral, además de ubicaciones etiquetadas en centros de población a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Tras establecer comunicación en las principales plataformas sociales, el reclutador suele trasladar la conversación al WhatsApp de Meta, con su cifrado de extremo a extremo y la capacidad de rastrear a otros en tiempo real.

A continuación, el contrabandista viaja durante horas o incluso días hasta las coordenadas enviadas por su reclutador anónimo; algunos desde lugares tan lejanos como Nueva York o Seattle, según informaron agentes del orden y reclutadores de Arizona y Texas.

Los coordinadores pueden usar el rastreo de ubicación en tiempo real para monitorear a sus conductores en ruta y publicar capturas de pantalla para animar a los posibles reclutas.

En el punto de recogida, a menudo en un remoto camino de tierra, según los abogados, un grupo de migrantes se sube al coche. Lo que sucede después es casualidad: algunos conductores llegan a los puntos de entrega en Phoenix o Tucson, esquivando los lectores de matrículas y los controles en carreteras desérticas saturadas de policías.

Es posible evadir a las fuerzas del orden: un reclutador activo de un cártel se jactó de haber “comprado” tres puestos de control, y las agencias federales han admitido que varios de sus oficiales ayudaron a facilitar el contrabando en los últimos años.

Otros conductores son arrestados, daños colaterales en una gigantesca organización criminal que apenas pueden comprender.

Ahora, el incentivo para que los jóvenes estadounidenses se involucren va en aumento: con la caída de los cruces ilegales por la frontera ante el endurecimiento del Gobierno de Trump, el precio para cruzar ha aumentado drásticamente y los conductores pueden recibir mayores pagos, según un reclutador activo y un exfuncionario federal de las fuerzas del orden.

En un estacionamiento de Phoenix, un hombre se quejó de que el Gobierno de Trump le ha dificultado el trabajo.

El alto mando del Cártel de Sinaloa, a quien CNN entrevistó para comprender mejor el funcionamiento interno de estas redes transfronterizas, es responsable de dirigir el flujo de migrantes y drogas en el sur de Arizona.

Varios de sus socios han sido encarcelados desde que Trump asumió el cargo.

A principios de este mes, la DEA anunció 617 arrestos y más de US$ 12 millones en incautaciones de dinero y activos durante un esfuerzo concentrado para desmantelar las operaciones del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos y en el extranjero.

El hombre, cuya posición fue confirmada por CNN de forma independiente, afirmó que él también podría ser arrestado, pero que eso no detendría el negocio.

“La gente seguirá trayendo cosas” a Estados Unidos, afirmó, añadiendo que consideraba que el enfoque del gobierno era erróneo. “(Trump) quiere pelear con los mexicanos, con otros… pero el problema está aquí”.

Añadió que los conductores reclutados a través de redes sociales deberían conocer los riesgos. “Cuando quieres trabajar… sí, lo entiendes”.

Pero parece que incluso él desearía no haberse involucrado nunca.

Hace años, comentó, comenzó a trabajar para el Cártel de Sinaloa en México, contrabandeando marihuana para alimentar a su familia. Ahora, podría tomar una decisión diferente. “No vale la pena”, afirma: trabajar en el cártel no vale la pena.

Cerca de las 9 p.m., en la ciudad fronteriza de Douglas, Arizona, un equipo de detectives antitráfico terminaba su trabajo nocturno.

En los últimos días de una investigación de 18 meses, los agentes pasaron la tarde vigilando a sospechosos que creían que estaban involucrados en la gestión de un corredor por el que migrantes y drogas ingresan a Estados Unidos.

Entonces, uno de los agentes del Sheriff del Condado de Cochise vio el sedán gris de un sospechoso estacionado frente a un cajero automático cercano.

El agente giró su camioneta encubierta y avisó por radio a su equipo para que se concentraran en un hombre que estaba depositando un billete de US$ 50 en el cajero. “Muy bien, me pondré detrás de él y lo inmovilizaré”.

Se acercaron. “¡Policía, no se muevan!”, gritó uno de los agentes, sacando su rifle.

Detuvieron al hombre, un joven de 21 años que salía con su novia y su hijo pequeño, y luego registraron su Chevrolet Malibu.

Encontraron un vestido de bautizo envuelto en plástico colgado en el asiento trasero y un iPhone en una funda muy llamativa, que la pareja compartió. La Policía dijo que la pantalla aún mostraba una conversación de WhatsApp sobre un grupo de “pollos” que acababan de cruzar la frontera.

Otra conversación, de unos días antes, mencionaba un intento fallido de recoger a un grupo de migrantes. “Nos fuimos porque ese pollo dejó de responder y había patrulla fronteriza”, le dijo uno de los cómplices del hombre, según las autoridades.

Los oficiales declararon a CNN que el joven ayudaba a dirigir una organización criminal que transportaba migrantes y drogas a través de la frontera. Un detective lo acompañó por el estacionamiento para despedirse de su familia y luego lo condujo a una patrulla que lo esperaba.

El iPhone fue guardado como prueba para ser devuelto a la Oficina del Sheriff del Condado de Cochise y se buscaron indicios de su participación en el tráfico transfronterizo, como anuncios de reclutamiento publicados en redes sociales.

Lejos de las operaciones específicas, el equipo antitráfico patrulla el tramo fronterizo de 133 kilómetros del condado de Cochise. El desierto se extiende hasta el estado mexicano de Sonora y, en picos distantes, según los agentes del sheriff, los exploradores de los cárteles observan con binoculares cada uno de sus movimientos.

Para evadir a las fuerzas del orden, los contrabandistas han utilizado autobuses escolares reutilizados, camiones falsos de la patrulla fronteriza y otros medios para transportar su producto, y solo inspecciones minuciosas pueden distinguirlos de los auténticos.

Así pues, las patrullas detectan vehículos sospechosos y los revisan uno por uno, utilizando una sofisticada red de lectores de matrículas y otras herramientas de monitoreo de alta tecnología para sugerir quién podría estar fuera de lugar, como un estudiante universitario, lejos de casa, esperando una ganancia rápida tras hacer clic en una publicación en redes sociales.

Los fiscales federales presentaron cargos de contrabando contra 431 personas en los últimos seis meses solo en Arizona, según datos del Departamento de Justicia.

A principios de este año, el senador Mark Kelly, de Arizona, y varios otros legisladores presentaron un proyecto de ley bipartidista que exige medidas enérgicas contra los cárteles que utilizan las redes sociales para reclutar. Este proyecto no ha avanzado en el Senado ni en la Cámara de Representantes.

Sin embargo, las publicaciones sobre reclutamiento continúan.

