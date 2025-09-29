Dolly Parton pospone conciertos en Las Vegas debido a “problemas de salud”

Por Martin Goillandeau, CNN

Dolly Parton no iluminará el Strip de Las Vegas este diciembre tras revelar a sus fans que “algunos problemas de salud” la obligan a posponer su residencia en la ciudad.

La icónica cantante de música country, de 79 años, dijo en un comunicado publicado en redes sociales el domingo que los médicos le indicaron que debe someterse a “algunos procedimientos”, sin dar más detalles.

“Por esto, no voy a poder ensayar ni preparar el espectáculo que quiero que vean, y el espectáculo que se merecen ver”, escribió.

Parton tenía previsto realizar seis conciertos en el Coliseo del Caesars Palace del 4 al 13 de diciembre, en su primera residencia en Las Vegas en más de 30 años.

Esos conciertos han sido pospuestos hasta septiembre de 2026. Las entradas actuales son válidas para las nuevas fechas y también se ofrecen reembolsos, según la publicación.

A pesar de sus problemas de salud, Parton no ha perdido el sentido del humor: bromeó diciendo que les dijo a sus médicos: “Debe ser hora de mi revisión de las 160.000 km, aunque no es el viaje habitual a ver a mi cirujano plástico”.

La cantante también señaló que no tiene planes de retirarse, diciendo a sus fans: “Aunque podré seguir trabajando en todos mis proyectos desde aquí en Nashville, solo necesito un poco de tiempo para estar lista para el show, como dicen. Y no se preocupen por que deje el negocio porque Dios no ha dicho nada sobre parar todavía”.

Parton perdió a su esposo de 60 años a principios de este año. En julio, dijo en el podcast de Khloé Kardashian que se estaba tomando un descanso de escribir nueva música para poder hacer el duelo.

En noviembre, Parton recibirá el Premio Humanitario Jean Hersholt, un Oscar honorario, por su “inquebrantable dedicación a los esfuerzos benéficos”, anunció la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.