Dron israelí le dispara en la cabeza a un enfermero palestino en el hospital Nasser de Gaza, dice funcionario de salud

Un enfermero palestino se encuentra en estado crítico después de recibir un disparo en la cabeza por un dron israelí mientras estaba de servicio dentro del Hospital Nasser, en el sur de Gaza, el lunes, según el director de enfermería del hospital, el doctor Mohammad Saqer.

“El enfermero Marwan Abdeen fue herido por un dron israelí ‘quadcopter’, y ahora está en la unidad de cuidados intensivos en estado crítico pero estable”, dijo Saqer a CNN.

CNN ha solicitado comentarios a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Imágenes de CCTV compartidas por el hospital muestran el momento exacto del incidente, que ocurrió mientras Abdeen estaba de pie en el pasillo del hospital, causando pánico generalizado entre el personal.

Un video aparte, también compartido por el hospital, muestra al personal médico apresurándose para brindar tratamiento mientras el enfermero colapsaba en el suelo y la sangre se acumulaba alrededor de su cabeza.

Mientras tanto, en Ciudad de Gaza, las FDI atacaron un hospital el domingo, y trabajadores de la salud en el enclave reportaron bombardeos que impactaron varios departamentos del hospital.

Los ataques alcanzaron los departamentos de obstetricia y oncología del Hospital Al-Helou en Ciudad de Gaza el domingo, según Medical Aid for Palestinians (MAP), citando al personal médico del hospital. Los pisos superiores del hospital fueron alcanzados, según informaron los trabajadores médicos a MAP. Las FDI se retiraron de los alrededores del hospital el lunes, pero el personal médico dijo que el movimiento hacia y desde el hospital sigue siendo difícil debido a los drones que sobrevuelan el área.

En el Hospital Al-Shifa en Ciudad de Gaza, un miembro del departamento de emergencias dijo que vehículos militares israelíes “se acercaron mucho al Complejo Médico Al-Shifa” el lunes, lo que generó que el personal huyera y trabajara desde otro hospital, según MAP. Los trabajadores médicos que hablaron con MAP solicitaron el anonimato.

CNN no pudo confirmar de forma independiente los informes.

La importante ONG de atención médica Médicos Sin Fronteras (MSF) dijo el viernes que dejarán la Ciudad de Gaza debido a la mortal ofensiva intensificada de Israel.

El grupo dijo que la ofensiva militar en la ciudad está poniendo en riesgo a su personal y pacientes, obligándolos a suspender sus actividades médicas cruciales en la zona.

