Esto es lo que hace diferente al inminente cierre de Gobierno

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El posible cierre inminente del Gobierno no se parecería a ninguna crisis de financiación federal anterior.

El enfrentamiento que se avecina antes de la fecha límite de este martes por la noche es mucho más que la clásica disputa sobre cómo el Gobierno gasta su dinero y si la Casa Blanca o sus enemigos del Capitolio prevalecerán en una prueba política de voluntades.

El enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y los demócratas del Congreso se produce en el contexto del intento más agresivo por parte de un presidente de imponer un poder sin restricciones en los tiempos modernos.

De modo que la política arriesgada del cierre del Gobierno adoptará una narrativa más amplia que planteará si es posible frenar o detener a un presidente desenfrenado en cualquier tema.

Solo en los últimos días:

► Trump ordenó el envío de tropas a Portland, Oregon, para proteger las operaciones de control de inmigración, declarando falsamente que la ciudad es una zona de guerra después de protestas dispersas.

► Esto sigue a su desmantelamiento de la independencia del Departamento de Justicia después de que un fiscal recién instalado actuó de acuerdo a sus demandas de acusar al exdirector del FBI, James Comey.

► Trump también planea esta semana asistir a una reunión de altos mandos militares que regresaron a casa con un gran gasto, en un encuentro masivo que está generando temores de una mayor politización de las fuerzas armadas.

► Y el presidente está intensificando su ataque a la ciencia, al tiempo que recalca el ataque del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., a los calendarios de vacunación infantil y exagera las dudosas afirmaciones de que el Tylenol causa autismo.

► Trump también está pidiendo a la Corte Suprema que anule el derecho a la ciudadanía por nacimiento, que ha sido una ley establecida durante generaciones y cuya pérdida podría provocar caos e incertidumbre para miles de estadounidenses por nacimiento.

Esta oleada de maniobras de poder de línea dura se produce tras ocho meses en los que Trump ha puesto a prueba constantemente la Constitución y la ley. Este contexto de un presidente agresivo y apresurado explica por qué cada batalla política, incluida la saga del cierre del Gobierno, se convierte en algo más crucial que la suma de sus partes.

A menos que el Congreso acuerde un acuerdo de financiación temporal para este martes por la noche, amplios sectores del aparato federal se detendrán. Miles de trabajadores podrían ser suspendidos temporalmente. Quienes sean considerados esenciales para el Gobierno del país trabajarán sin sueldo.

Los cierres gubernamentales se han vuelto más comunes en los últimos 30 años, en una época de elecciones reñidas, mayorías electorales pequeñas y manipuladas en el Congreso y un Gobierno dividido en Washington.

Pero en la era Trump todo se complica.

Las demandas de Trump a los demócratas para que proporcionen suficientes votos en el Senado para mantener abierto el Gobierno son sólo un frente en su creciente batalla por la omnipotencia política, que se está intensificando 13 meses antes de las elecciones de mitad de término.

Los acontecimientos de los próximos días mostrarán si su campaña para silenciar a toda oposición puede ser frenada en un frente por los demócratas, usando su única palanca en Washington: el filibusterismo en el Senado que requiere 60 votos para leyes importantes.

Dada la amenaza de Trump de despedir sumariamente a miles de burócratas para castigar a los demócratas si desencadenan un cierre, los días venideros serán especialmente angustiosos para aquellos afectados por una administración dispuesta a imponer dolor humano.

Normalmente, un cierre gubernamental es arriesgado para los presidentes, aunque la historia demuestra que los partidos en el Capitolio que provocan el impasse suelen salir perdiendo. Un cierre puede costar miles de millones a la economía y generar ira y frustración contra Washington en un momento en que los votantes están condicionados a castigar a los presidentes en ejercicio.

Pero Trump ha desvirtuado la lógica política y parece preocuparse más por imponer su propio poder ahora que por las repercusiones políticas a largo plazo. Comienza la semana sin mostrar intención de llegar a ningún acuerdo con los demócratas. Tiene previsto reunirse este lunes con los dos principales demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado, Hakeem Jeffries y Chuck Schumer, junto con los líderes republicanos que dirigen ambas cámaras. Pero el encuentro parece más un intento formal de dejar clara su postura sin concesiones que una sesión de negociación.

“Chuck Schumer regresó con una larga lista de demandas partidistas que no encajan en este proceso, y va a intentar cerrar el Gobierno”, declaró el domingo el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, a Jake Tapper de CNN en el programa “State of the Union”. “El presidente quiere hablar con él sobre eso y decirle: ‘Por favor, no lo haga’”.

Dado el dominio del presidente en Washington y un Partido Republicano dócil que lo respalda, cabe preguntarse si los demócratas pueden beneficiarse políticamente de un cierre gubernamental. Es posible que, en cambio, terminen en una posición aún peor.

El líder de la minoría demócrata del Senado, Schumer, declaró el domingo que si Trump está dispuesto a negociar, se puede evitar un cierre gubernamental. “Si el presidente en esta reunión se va a despotricar, a gritarles a los demócratas, a hablar de todas sus supuestas quejas, a decir esto, aquello y lo otro, no lograremos nada. Pero espero que sea una negociación seria”, declaró en el programa “Meet the Press” de NBC.

La compleja psicología de los cierres se basa en que cada parte cree que tiene la capacidad de infligir un dolor que la otra encontrará tan insoportable que no tendrá más opción que aceptarlo.

Pero es difícil prever cómo se desarrollaría tal escenario en el caso de Trump. Los demócratas podrían provocar un cierre del Gobierno, pero les resultaría difícil ejercer suficiente presión para obligar a Trump a cualquier tipo de compromiso. Podrían sospechar que la amenaza de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de despedir a miles de empleados federales que considera innecesarios es un engaño o que acabaría siendo revocada en los tribunales. Pero Trump y los intransigentes de la OMB llevan meses buscando esa posibilidad.

Un riesgo potencial para el presidente es que un cierre podría generar nuevas perturbaciones en una economía ya cuestionada por sus intentos de socavar la independencia de la Reserva Federal y por las políticas arancelarias de Trump. A pesar de la resiliencia de la economía, un cierre prolongado que perjudique el crecimiento podría enfurecer aún más a los votantes que creían que Trump les haría la vida más económica y segura.

Y aunque los seguidores de MAGA de Trump querían una disrupción, hay una sensación creciente —alimentada por su ataque a las directrices de salud vigentes desde hace tiempo, sus intentos de procesar a sus enemigos y sus payasadas de hombre fuerte— de que el caos que marcó su primer mandato y contribuyó a su derrota en 2020 está empezando a acumularse de nuevo.

Pero las opciones políticas son más peligrosas para los demócratas.

Están librando una guerra asimétrica. Si el Gobierno es un rehén en la actual batalla financiera, a Trump podría no importarle mucho si sobrevive.

Pero hay una razón por la que los demócratas no pueden dejar pasar esta oportunidad, por insignificante que sea. Sus simpatizantes están desesperados por que el partido marque una línea divisoria. Los activistas progresistas quieren contraatacar, buscando finalmente iniciar un resurgimiento tras la derrota de la exvicepresidenta Kamala Harris ante Trump en noviembre pasado.

A veces es bueno que un partido inicie una batalla que sospecha que puede perder para agrupar a sus partidarios y definir una causa. En este caso, los demócratas exigen que Trump acepte la extensión de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que vencen este año, lo que provocaría un aumento repentino de las primas de seguros. Paralizar el Gobierno por este asunto centraría la atención en las políticas republicanas que, según los demócratas, restringirán gravemente Medicaid. Esto les daría una ventaja para un mensaje que esperan que influya en las elecciones intermedias del próximo año.

“Dios no permita que los republicanos cierren el Gobierno”, dijo Schumer en NBC. “El pueblo estadounidense sabrá que es su responsabilidad. Primero, ellos están al mando. Tienen la Cámara de Representantes, el Senado y la presidencia, así que saben que están al mando”. Continuó: “Segundo, todos saben que se necesita una negociación bipartidista para lograr esto. El pueblo estadounidense lo sabe. Pero tercero, habrá una enorme presión sobre los senadores, congresistas e incluso Trump republicanos para que hagan algo con respecto a esta terrible crisis de la atención médica”.

Los republicanos comprenden que, si tal argumento prospera, podría ser perjudicial. El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, por ejemplo, declaró el domingo en NBC que los demócratas deberían cooperar para extender la financiación a corto plazo y así dar tiempo a negociar temas como los subsidios del Obamacare antes de fin de año.

“Podemos tener esa conversación. Pero antes, liberen al rehén. Liberen al pueblo estadounidense. Mantengan el Gobierno abierto”, dijo Thune.

Sin embargo, es poco probable que los demócratas acepten tal oferta al pie de la letra, porque la confianza se ha fracturado en el Capitolio por los esfuerzos de Trump de rescindir el financiamiento para las prioridades del partido ya aprobadas por iteraciones anteriores del Congreso.

Sin embargo, a falta de una influencia decisiva, la pregunta sigue siendo: ¿es este el momento más inteligente para que los demócratas den esta pelea, considerando que el panorama político está en su contra?

Si no luchan, sus partidarios los verán débiles y solo provocarán más intimidación por parte de Trump. Pero, ¿son las condiciones políticas ahora diferentes a las de marzo, cuando los demócratas del Senado prometieron luchar a sus partidarios y luego cedieron? La capitulación solo ejemplificó la ineficacia del partido.

Retirarse de nuevo sería una mala imagen cuando los primeros indicios de resistencia a Trump están surgiendo a nivel nacional. Los demócratas en California se movilizaron para intentar igualar su intento de obtener escaños adicionales en la Cámara de Representantes de Texas con un plan de redistribución de distritos a mitad de ciclo. La firmeza del gobernador demócrata de Illinois, J. B. Pritzker, pareció posponer el plan de Trump de enviar tropas federales a Chicago como una extensión de su ofensiva contra la delincuencia. El envío de tropas a Portland fue provocado por los intentos de la ciudad de frustrar la campaña de deportación masiva de Trump.

Comey, en un video posterior a su acusación, advirtió: “No viviremos de rodillas”, al tiempo que se posicionaba como un punto de apoyo para quienes se oponen a Trump. Y la semana pasada, las filiales de ABC cedieron ante la ira de los clientes y las realidades económicas al restaurar el programa nocturno de Jimmy Kimmel, que la administración había intentado forzar a salir del aire.

En semejante ambiente, una nueva rendición demócrata en el Capitolio sería motivo de burla. Pero eso no cambia un campo de batalla político que favorece a Trump.

