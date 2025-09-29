“Murió en mis brazos”: la emotiva y desgarradora despedida del piloto Lewis Hamilton a su perro Roscoe

Por Federico Leiva, CNN en Español

“Después de cuatro días con soporte vital, luchando con todas sus fuerzas, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: despedirme de Roscoe. Murió la noche del domingo 28 de septiembre en mis brazos”.

Así comenzó el sentido mensaje que dejó en las redes sociales el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton para despedirse de su amado perro, Roscoe, un bulldog que fue visto acompañando al siete veces campeón del mundo muchas veces a lo largo de su carrera.

La mascota de Hamilton llevaba ya algunos días internada por un cuadro de neumonía que el propio piloto había anunciado en redes sociales. “Contrajo neumonía y estaba luchando por respirar. Fue ingresado en el hospital veterinario y sedado para calmarlo mientras le hacían los controles, y durante el proceso su corazón se detuvo”, publicó Hamilton el viernes.

“Lograron recuperar un latido y ahora está en coma. No sabemos si va a despertar de esto. Estoy a su lado. Por favor, mantengan a Roscoe en sus oraciones”, continuaba esa publicación del británico, a quien se notaba profundamente dolido por la situación.

El vínculo del piloto con su perro era muy fuerte. De allí que se lo viera acompañando al hombre de Ferrari en varios eventos de la máxima categoría del automovilismo.

Roscoe, de 12 años de edad, tenía incluso su propia cuenta en Instagram, con 1,4 millones de seguidores, donde se lo describía como “soy un bulldog vegano que ama viajar, jugar con la pelota y recibir atención de todas las chicas, especialmente cuando me rascan. Me encantan el frisbee y el tenis”.

“Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que tomé, y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos”, escribió Hamilton, quien debido a la salud de su mascota había suspendido su participación en una prueba de neumáticos de Pirelli y otros eventos relacionados con Ferrari para poder acompañarlo durante su internación.

El diagnóstico de Roscoe no mostró mejorías y tras la recomendación de los médicos veterinarios, Hamilton tomó la triste e inevitable decisión de sacrificarlo: “Nunca antes me había enfrentado a sacrificar a un perro, aunque sé que mi madre y muchos amigos cercanos sí. Es una de las experiencias más dolorosas, y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida”.

“Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento muy agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo”, siguió el mensaje de este lunes, que fue seguido de otra publicación con un video lleno de fotografías de ambos juntos en hoteles y el paddock, entre otros.

La publicación se llenó de “me gusta” y tenía hasta este lunes por la tarde más de 260.000 mensajes de apoyo para el británico. “Gracias a todos por el amor y el apoyo que le han mostrado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciarlo y sentirlo”, escribió Hamilton.

“Aunque fue muy duro, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida: amarlo tan profundamente y ser amado a cambio”.

