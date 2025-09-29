Trump debe aprender de los fracasos en Ucrania si quiere tener éxito en su nuevo plan para Medio Oriente

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Donald Trump lo calificó como “potencialmente uno de los mejores días de la historia de la civilización”.

Incluso para un presidente conocido por sus hipérboles, esto creó expectativas absurdamente altas para su nuevo plan de paz de 20 puntos para Gaza.

Pero esta administración suele interpretar los anuncios como avances revolucionarios. Solo tiene una estrategia de pacificación: expresar un optimismo extremo para convencer a las partes rivales de llegar a un acuerdo.

Aun así, la situación humanitaria en Gaza es tan terrible, y la situación de los rehenes restantes retenidos por Hamas tras los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 es tan grave, que cualquier esperanza de poner fin a la agonizante miseria humana debe ser recibida con entusiasmo.

El nuevo plan de Trump parece ser el esfuerzo más sustancial, reflexivo y con mayor apoyo de la administración hasta la fecha para poner fin a la guerra de Gaza.

De implementarse plenamente, en teoría ofrece la promesa de un futuro para los palestinos en el enclave. Si prospera, podría crear espacio para un proceso de mediación en el conflicto israelí-palestino.

Sin duda, es más realista que la anterior visión descabellada de Trump de una “Riviera de Medio Oriente” que surgiría de los escombros de la embestida israelí.

Y su enfoque gradual, que probablemente durará muchos meses, reconoce que un conflicto tan atroz no puede resolverse con las concesiones superficiales tipo “el arte de negociar” que Trump practicaba como magnate inmobiliario.

Trump logró avances al lograr que Netanyahu firmara públicamente un plan que tenía características claras de sus recientes reuniones con importantes líderes árabes y musulmanes.

Sin embargo, Medio Oriente nunca ha carecido de planes de paz. Ha habido muchísimos, patrocinados por Estados Unidos, Europa, Arabia Saudita y otros países árabes. Pero la mayoría ni siquiera se implementa, porque la historia tortuosa de la región y el oportunismo político de ambos bandos siempre intervienen.

Esta es una de las razones por las que la afirmación de Trump de que “estamos, como mínimo, muy, muy cerca” de resolver “cosas que han estado sucediendo durante cientos y miles de años” es mejor recibirla con un optimismo reservado.

Incluso si Hamas acepta, la coreografía de una liberación de rehenes dentro de las 72 horas asignadas sería una tarea ardua. Y en el intenso campo de batalla de Gaza, podrían estallar incidentes en cualquier momento que cualquiera de las partes podría usar como excusa para desechar la propuesta de paz de Trump.

La otra nota de advertencia es la que también ha perseguido a la otra gran iniciativa de paz de Trump: la de Ucrania, que, al igual que su proceso en Gaza, incluye afirmaciones fanfarronas sobre avances inminentes y oportunidades para tomar fotografías, pero que fracasó en medio de un derramamiento de sangre cada vez mayor.

Es evidente que a Trump le encantan los grandes momentos y se impacienta con la monotonía de la diplomacia. Pero ambas posturas también revelan una Casa Blanca que a menudo malinterpreta las fuerzas emocionales, históricas y políticas que impulsan a los protagonistas de un conflicto, lo que los hace menos dispuestos a ceder.

Por lo tanto, el destino de la nueva iniciativa de Trump en Medio Oriente puede depender de estas preguntas:

— ¿Está el presidente dispuesto a dedicar todo su enfoque, energía y atención los siete días de la semana a resolver este conflicto global tan intratable?

— ¿Ejercerá el tipo de considerable influencia de EE.UU. y presión personal sobre un líder fuerte que hasta ahora ha evitado aplicar tanto a Netanyahu en Israel como a Vladimir Putin en Rusia?

— ¿Y puede una administración que sigue sin lograr avances con un proceso de paz de arriba hacia abajo crear un proceso diplomático complejo en la sombra que genere confianza entre las partes y consiga pequeñas victorias clave en lugar de simples oportunidades para fotos?

El plan de paz de 20 puntos exige un alto el fuego inmediato, la liberación de los rehenes retenidos por Hamas en un intercambio por palestinos en cárceles israelíes, una retirada israelí por etapas, el desarme de Hamas, la desmilitarización de Gaza y un gobierno de transición en el enclave dirigido por un organismo internacional externo.

El mayor riesgo es que podría fracasar casi inmediatamente si Hamas no accede a la demanda de liberar a los rehenes israelíes restantes, los vivos y los muertos, dentro de las 72 horas siguientes al respaldo de Netanyahu este lunes.

Un cínico podría argumentar que ésta puede ser exactamente la opción que Netanyahu espera que Hamas no tome, después de conseguir la luz verde de Trump para “terminar el trabajo” en Gaza si el grupo terrorista islámico radical no acepta.

Netanyahu llegó a Washington este lunes más dependiente que nunca de Trump y de Estados Unidos, a medida que se profundiza el aislamiento de Israel.

Los países que ofrecieron apoyo y solidaridad durante los atentados del 7 de octubre, el peor ataque masivo contra judíos desde el Holocausto, se han distanciado por la muerte de decenas de miles de civiles en el intento israelí de expulsar a Hamas de Gaza.

Este lunes hubo señales de que Trump está aumentando la presión sobre el líder de Israel, después de meses de hacer la vista gorda ante sus operaciones en Gaza.

Trump argumentó que, si bien Netanyahu era un guerrero, el pueblo israelí “quiere recuperar la paz. Quiere volver a la normalización en el sentido estricto”.

Y aunque criticó a las naciones europeas por reconocer unilateralmente un Estado palestino, pareció comprender su razonamiento. “Creo que realmente lo hacen porque están muy cansados ​​de lo que ha estado sucediendo durante tantas décadas”.

Trump también consiguió que Netanyahu mantuviera una conversación telefónica con el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, en la que el líder de Israel expresó su “pesar” por la muerte de un soldado qatarí en una incursión israelí contra los negociadores de Hamas en Doha y por violar la soberanía del país del golfo este mes.

Esta fue una señal inusual de que Trump estaba dispuesto a usar su influencia sobre Netanyahu. ¿Será un indicio de que estaría dispuesto a hacerlo más en el futuro?

Netanyahu, quien al igual que otros líderes mundiales entiende el poder de adular a Trump, le ofreció al presidente su vuelta de la victoria.

“Apoyo su plan para poner fin a la guerra en Gaza, que logra nuestros objetivos bélicos. Devolverá a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelará la capacidad militar de Hamas, pondrá fin a su dominio político y garantizará que Gaza nunca más represente una amenaza para Israel”, declaró.

Pero la propia historia de Netanyahu, su habilidad para adaptarse a los requisitos estadounidenses sin perder fidelidad a sus propios objetivos políticos y su largo historial de desafiar y enfurecer a presidentes estadounidenses significa que será juzgado por sus acciones, no por sus palabras.

Esa prueba comenzará en cuanto llegue a Israel. ¿Se enfrentará realmente a los miembros de extrema derecha de su coalición que quieren aplastar a Hamas, expulsar a los palestinos de Gaza y anexar la Ribera Occidental, y que se opondrán al plan de Trump?

Si no se ceden, ¿sería lo suficientemente valiente como para arriesgarse a la caída de su Gobierno y luchar en una elección por un mandato basado en la visión de Trump?

Hay un escenario alternativo y quizás más probable.

Netanyahu podría haber respaldado con entusiasmo la propuesta de Trump en la Casa Blanca, con la expectativa de que Hamas nunca la aceptaría y de que entonces no encontraría objeciones a intensificar sus ataques en Gaza.

Incluso si Hamas acepta, Netanyahu podría debilitar al grupo militante para anular un acuerdo de alto el fuego.

Muchos observadores estadounidenses creen que el primer ministro, que enfrenta problemas legales personales y futuras investigaciones sobre el 7 de octubre, ve la prolongación de la guerra como una cuestión de supervivencia política.

Y por momentos, la aparición conjunta de Netanyahu y Trump ante la prensa el lunes pareció más un ultimátum sobre lo que sucedería si los rehenes no eran liberados inmediatamente que una apertura hacia la paz.

Trump dijo que esperaba una respuesta positiva de Hamas. Pero añadió: “De lo contrario, como sabes, Bibi, contarías con todo nuestro apoyo para hacer lo que tuvieras que hacer”.

Si Israel está más aislado, Hamas también. Trump hizo un gran alarde de recitar los nombres de todos los líderes árabes y musulmanes que habían apoyado su plan. Dijo sobre Hamas: “Son los únicos que quedan. Todos los demás lo han aceptado”.

Pero el optimismo de Trump podría estar fuera de lugar.

Ghazi Hamad, miembro de la oficina política de Hamas, dejó claro en una entrevista con Jeremy Diamond de CNN que hay pocas señales de que el grupo esté dispuesto a liberar a los 48 rehenes restantes o a moderar su postura, como oponerse a la exigencia de Israel de su desarme.

Interpretó el intento de Israel de asesinarlo a él y a otros negociadores de Hamas en Qatar como una señal de que Netanyahu no se tomaba en serio la paz. Y expresó su desconfianza hacia Trump y el equipo estadounidense.

Y entregar a los rehenes en 72 horas obligaría a Hamas a renunciar a su principal influencia.

“Desafortunadamente, este plan está lleno de minas, minas enormes que podrían socavar incluso su implementación”, declaró Mustafa Barghouti, cofundador de la Iniciativa Nacional Palestina, a CNN International. “La mayor mina aquí es qué hará Israel después de recuperar a sus prisioneros o rehenes. ¿Reactivará Netanyahu la guerra? ¿Qué garantías hay de que no lo hará?”, preguntó.

Otra desventaja evidente del plan de Trump es que adolece de un defecto característico de tales iniciativas: la falta de participación de los propios palestinos.

Y la idea de que Trump ejerza un gobierno de facto sobre Gaza como jefe de un organismo internacional de gran alcance llamado “Junta de Paz” podría ser un factor decisivo para muchos palestinos. La junta estaría complementada por un comité apolítico de tecnócratas palestinos.

Luego hay una propuesta para que Tony Blair se una al consejo de paz.

El ex primer ministro del Reino Unido ha estado profundamente involucrado en Medio Oriente desde que asumió el cargo en el número 10 de Downing Street en 1997, y tras sus 10 años en el poder. Pero es más recordado en la región por apoyar la desastrosa invasión estadounidense de Iraq.

Y la idea de que un británico prominente ayude eficazmente a gobernar a los gazatíes tiene ecos históricos prohibitivos.

“Ya hemos estado bajo la colonización británica antes, hemos luchado durante más de 100 años para liberarnos de esa colonización y luego de la ocupación israelí”, apuntó Barghouti.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.