EE.UU. recrea unidad de la Segunda Guerra Mundial para establecer una presencia permanente de drones en Corea del Sur

La Fuerza Aérea de Estados Unidos está instalando una presencia permanente de drones en la península de Corea, reviviendo un escuadrón de la Segunda Guerra Mundial para reforzar la seguridad en medio de crecientes tensiones militares en la región.

El 431.º Escuadrón de Reconocimiento Expedicionario se activó el lunes en la Base Aérea de Kunsan, en la costa oeste de Corea del Sur, al sur de la capital, Seúl. Desde la instalación, volará drones MQ-9 Reaper.

Se trata de otra medida para fortalecer la capacidad aérea de las fuerzas estadounidenses en la península, tras el reposicionamiento de cazas F-16 más cerca de Corea del Norte en los últimos meses. Esto también ocurre pocas semanas después de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, se presentara hombro con hombro con el líder chino, Xi Jinping, en un multitudinario desfile militar en Beijing.

Los Reapers son aviones turbohélice monomotor no tripulados que pueden realizar una variedad de misiones de combate y otras misiones, según una hoja informativa de la Fuerza Aérea.

Con un alcance extendido de más de 2.575 kilómetros (1.600 millas) y la capacidad de permanecer en el aire indefinidamente con reabastecimiento de combustible aéreo, los Reapers proporcionarán un impulso sustancial a las fuerzas estadounidenses en la región.

El alcance de los Reapers no solo cubre Corea del Norte (la zona desmilitarizada (DMZ) entre Corea del Norte y Corea del Sur está a unos 240 km al norte de Kunsan), sino también el Mar de China Oriental y Taiwán, a unos 1.285 km de distancia.

“Las operaciones del MQ-9 apoyarán las prioridades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento entre Estados Unidos y Corea en todo el teatro de operaciones del Indopacífico”, declaró la Fuerza Aérea. La región militar se extiende desde las aguas de la costa oeste de Estados Unidos hasta la frontera occidental de la India, y desde la Antártida hasta el Polo Norte.

“El despliegue del MQ-9 aporta una poderosa capacidad a la región”, dijo el teniente coronel Douglas Slater, quien comandará el escuadrón, en un comunicado.

“Estamos aquí para apoyar la misión, profundizar la cooperación y demostrar nuestro compromiso compartido de mantener la seguridad y la estabilidad en todo el Indo-Pacífico”, dijo Slater.

Para misiones de combate, los MQ-9 pueden transportar una variedad de armas, desde misiles Hellfire hasta bombas guiadas por láser.

El estacionamiento permanente de los Reapers en Kunsan muestra el compromiso de Washington con Corea del Sur y sus otros aliados y socios del Pacífico en un momento en que algunos han expresado dudas al respecto, mientras la administración Trump analiza los desafíos de seguridad más cerca de casa.

No se anunció cuántos Reapers estarían estacionados en Kunsan, pero una hoja informativa de la Fuerza Aérea muestra 50 en el inventario del Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. a partir de enero.

La designación de la unidad de drones como el escuadrón 431 revive un nombre que se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando se activó en 1943 como el Escuadrón de Cazas 431 en Australia, volando cazas de largo alcance P-38 Lightning como escoltas para los bombarderos estadounidenses en el teatro del Pacífico.

El 431.º estuvo activo por última vez como escuadrón de pruebas para aviones F-111 en California y cerró en 1992.

La activación del escuadrón en Corea del Sur es el segundo gran movimiento del año de la Fuerza Aérea en la península.

En julio, el servicio comenzó a trasladar aviones de combate F-16 desde Kunsan, a poco más de 80 millas al norte, a la base aérea de Osan, para formar lo que llama un “superescuadrón” más cerca de Corea del Norte.

Un total de 31 F-16 y 1.000 efectivos serán trasladados de Kunsan a Osan en octubre, dijo la Fuerza Aérea en un comunicado en julio.

Se espera que la transferencia temporal dure hasta octubre del próximo año para ver si puede “maximizar las capacidades y aumentar la efectividad del combate en la Península de Corea”, según un comunicado de la Fuerza Aérea.

