Nicole Kidman y Keith Urban se separan

Por Dan Heching, CNN

Nicole Kidman y Keith Urban se han separado después de casi 20 años de matrimonio.

CNN puede confirmar que la actriz ganadora del Oscar y el músico country ganador del Grammy, quienes se casaron en 2006, ya no viven juntos.

La pareja comparte dos hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Kidman y Urban residían en Nashville, Tennessee, y Kidman se refería a este lugar como su hogar tan recientemente como hace una semana en su cuenta verificada de Instagram.

CNN ha contactado a representantes de ambas partes para obtener comentarios.

TMZ fue el primero en informar la noticia.

Anteriormente, Kidman estuvo casada con el actor Tom Cruise desde 1990 hasta 2001 y comparte con él dos hijos adoptivos: Isabella Jane, de 32 años, y Connor, de 30.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.