Sheinbaum responde a video racista de Trump: “EE.UU. no sería lo que es si no fuera por los trabajadores mexicanos”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este martes al video racista que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, publicó el lunes en sus redes sociales, en el cual se burló de legisladores demócratas utilizando imágenes generadas con inteligencia artificial y estereotipos sobre los mexicanos.

Durante su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum en principio dijo que no opinaría sobre el asunto pero instantes después descalificó que se promuevan ideas preconcebidas sobre México y sus ciudadanos, y argumentó: “Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por los trabajadores mexicanos que están allá”.

“Esta idea que se promovió y muchas veces desde Estados Unidos, y hace muchos años, no es de ahora, de que esta imagen donde está un mexicano con un sombrero, sentado debajo de un cactus, con una imagen como de si fuéramos flojos los mexicanos. Nada más equivocado”, señaló la mandataria.

“Los trabajadores mexicanos son tan buenos que no solamente han levantado la economía de México, sino también la de Estados Unidos. Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por los trabajadores mexicanos que están allá”, agregó.

Esta respuesta de Sheinbaum se produjo después de que Trump publicó un video generado con inteligencia artificial que se burla de los legisladores Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes, y Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, en el contexto de las negociaciones entre demócratas y republicanos para evitar un cierre del Gobierno en Estados Unidos.

La grabación, musicalizada con el “Jarabe tapatío”, muestra a Jeffries con un sombrero y bigote, mientras una voz falsa atribuida a Schumer dice —incluyendo insultos— que ya nadie quiere votar por su partido y, por ello, darán atención médica gratuita a los migrantes indocumentados para atraer adeptos. “Quizá podamos ponerlos de nuestro lado para que voten por nosotros”, señala.

El video difundido por Trump ha generado controversia y desde el mismo lunes fue rechazado por los legisladores demócratas aludidos.

Jeffries dijo en X: “La intolerancia no te llevará a ninguna parte”. En la misma red social, Schumer señaló: “Si crees que tu cierre (de Gobierno) es una broma, solo demuestra lo que todos sabemos: No puedes negociar. Solo puedes hacer berrinches”.

