Trayectoria del huracán Humberto: dónde está y hacia dónde se dirige

El huracán Humberto sigue suponiendo este miércoles una amenaza para las Bermudas y la costa este de Estados Unidos con oleaje peligroso y corrientes de resaca, pero el fenómeno corre el riesgo de dispersarse a medida que pierde intensidad.

Según el reporte más reciente del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), el sistema tiene vientos máximos sostenidos de cerca de 130 km/h con ráfagas más altas, a la vez que pronostica un debilitamiento continuo.

Más temprano, el centro de Humberto se encontraba a unos 440 km al suroeste de Bermuda y avanzaba en dirección este-noreste a 17 km/h. Se espera que este movimiento continúe hasta que el sistema se fusione con un límite frontal en desarrollo.

El NHC apunta que las marejadas de Humberto son propensas a causar oleaje peligroso y condiciones de corrientes marinas que amenazan la vida, afectando las playas del Caribe del norte, Bahamas, las Bermudas y gran parte de la costa este de Estados Unidos durante los próximos días.

Esta es su trayectoria prevista:

