Trump anunció su plan de paz de 20 puntos para Gaza. ¿Qué sigue?

Por Oren Liebermann, Mostafa Salem y Nadeen Ebrahim, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo calificó como “posiblemente uno de los días más grandes de la civilización” mientras presentaba la propuesta de su administración de 20 puntos para poner fin de manera integral a la guerra en Gaza. En declaraciones junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el lunes, Trump dijo: “Estamos más que muy cerca”.

Es el tipo de lenguaje hiperbólico que hemos llegado a esperar del presidente de EE.UU., pero ¿está basado en expectativas realistas?

El plan exige que Israel libere a 250 prisioneros palestinos con condenas de cadena perpetua, así como a 1.700 palestinos detenidos desde el inicio de la guerra, a cambio de que Hamas libere a 48 rehenes, de los cuales se cree que 20 están vivos. Los miembros de Hamas podrían recibir amnistía después de eso si “se comprometen a la coexistencia pacífica y a deponer sus armas”.

Israel se retirará gradualmente de Gaza mientras una Fuerza Internacional de Estabilización temporal (ISF, por sus siglas en inglés), liderada por socios árabes, asume la seguridad en el territorio devastado, según el plan. Mientras tanto, un comité palestino, supervisado por un organismo internacional denominado “Junta de Paz”, administrará Gaza hasta que un Gobierno Autónomo Palestino reformado esté listo para asumir el control. La propuesta reconoce la aspiración de un Estado palestino e intenta presentar un “camino creíble hacia la autodeterminación y la condición de Estado palestino”.

Netanyahu dijo que apoya el plan, pero Israel aún no lo ha aceptado oficialmente, ya que la aprobación requiere una votación formal del gabinete. El plan en sí aún no está finalizado, ya que Hamas tendrá algo de tiempo para ofrecer comentarios y solicitar cambios.

Trump y Netanyahu han cambiado el enfoque ahora hacia la respuesta de Hamas. Los principales mediadores, Qatar y Egipto, tienen previsto celebrar reuniones con Hamas en Doha el martes por la noche para discutir la propuesta. Turquía, un aliado de Hamas que alberga a algunos de sus líderes, también será parte de esas conversaciones.

El plan parece cruzar varias de las líneas rojas previamente declaradas por Hamas, incluida la desmilitarización del grupo y prohibirle participar en el futuro Gobierno de Gaza. Según la propuesta, toda la infraestructura de Hamas, tanto por encima como por debajo del suelo, será destruida, bajo la supervisión de monitores independientes, “y no será reconstruida”.

El plan de paz de Trump ha acorralado a Hamas, dejando al grupo extremista frente a un dilema existencial.

“Es razonable suponer que Hamas lo rechazará”, escribieron el exjefe de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Tamir Hayman, y Ofer Guterman, investigador principal en resolución de conflictos en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS, por sus siglas en inglés) en Tel Aviv.

Para Hamas, una cláusula en particular crea un gran problema. La cláusula 17 establece que, incluso si Hamas rechaza la propuesta, el aumento de la ayuda humanitaria y la transferencia del territorio conquistado de las fuerzas israelíes a una fuerza internacional continuará.

Hayman y Guterman escribieron que “si Hamas rechaza el acuerdo, la iniciativa, como se señaló, otorga a Israel la libertad de continuar desplegando a las FDI para limpiar áreas bajo control de Hamas, junto con el avance de procesos de estabilización política, de seguridad y civil en las áreas liberadas de Hamas”.

Mientras que la mayor parte de la comunidad internacional, incluidos los Estados árabes y musulmanes, está presionando a Israel para que detenga los combates, son igualmente claros en que Hamas debe desarmarse de inmediato.

En una entrevista con CNN la semana pasada, el alto funcionario de Hamas, Ghazi Hamad, subrayó cuán lejos está esa demanda de las intenciones del grupo.

“El (brazo armado) de Hamas es un arma legítima y legal, que se utiliza todo el tiempo contra una ocupación”, dijo.

Si se estableciera un Estado palestino, agregó Hamad, las armas de Hamas estarían dirigidas al ejército palestino.

“Pero no se podría excluir a Hamas de las cuestiones palestinas y la situación palestina, porque Hamas está desempeñando un papel positivo”, dijo.

“Nunca nos rendiremos”, agregó Hamad. “Nunca nos rendiremos”.

La propuesta de Trump cuenta con un amplio apoyo internacional. En una declaración conjunta, ocho naciones árabes y musulmanas respaldaron el plan, diciendo que “crea un camino hacia una paz justa sobre la base de una solución de dos Estados”. El Gobierno Autónomo Palestino, que gobierna partes de la Ribera Occidental ocupada, también apoyó el plan.

Netanyahu enfrenta en general dos posibilidades: que Hamas rechace el plan o que Hamas acepte el plan. Analicemos cada una por separado.

Este puede haber sido el plan de Netanyahu desde el principio. El líder israelí habló con sus aliados de extrema derecha después de que se revelara el acuerdo y dijo que era escéptico de que Hamas aceptara la propuesta. Eso le permitiría redoblar sus planes para la guerra en Gaza con el respaldo total de Trump “para hacer lo que tenga que hacer”.

Para Netanyahu, este camino es muy sencillo, ya que implica que Israel continúe la guerra que ya está librando. Los aliados de extrema derecha del líder israelí seguirían apoyándolo a él y a su esfuerzo bélico, y su gobierno permanecería intacto.

Esto complica las cosas para Netanyahu, rápida y drásticamente. Poner fin a la guerra y traer de vuelta a los rehenes cuenta con un enorme apoyo interno, pero no de los legisladores de extrema derecha que son cruciales para mantener al primer ministro en el poder. Si esta propuesta se aprueba y la guerra termina, es probable que abandonen su gobierno. Netanyahu cuenta con el apoyo de la oposición para un alto el fuego integral, pero eso deja su destino en manos de sus enemigos políticos.

Netanyahu podría simplemente aceptarlo: traer a casa a los rehenes, poner fin a la guerra e intentar buscar la normalización regional, pero todo esto lo dejaría enfrentando elecciones en las que actualmente va muy rezagado en las encuestas. Y Netanyahu, quizás por encima de todo, es un político.

El plan de Trump requiere un enorme nivel de participación internacional, y probablemente durante varios años. El presidente de Estados Unidos necesita que los Estados árabes presionen a Hamas para que acepte la propuesta, para empezar.

Pero eso es solo el comienzo. El llamado “Consejo de Paz” supervisaría un “comité palestino tecnocrático y apolítico” encargado de la administración diaria de Gaza. Ese consejo estaría encabezado por el propio Trump, junto con el ex primer ministro británico Tony Blair y “otros miembros y jefes de Estado”.

Se requiere que los países árabes y otros socios internacionales establezcan la ISF temporal para desplegarse en Gaza, que incluiría fuerzas policiales palestinas. La propuesta depende de estas fuerzas para manejar la seguridad a medida que el ejército israelí se retira gradualmente de Gaza. La propuesta también habla de planes de inversión y zonas económicas especiales que podrían tardar años en concretarse.

Aunque no establece explícitamente un cronograma para cuánto tiempo se requeriría tal fuerza, queda claro por la propuesta que se trata de un compromiso de varios años por parte de la comunidad internacional para supervisar y administrar Gaza.

De manera crucial, la propuesta de Trump carece de detalles clave en las secciones más importantes. El único cronograma claramente definido es el fin de la guerra, la liberación de los rehenes israelíes y la liberación de los detenidos palestinos. Pero todo esto ocurre en los primeros días de la propuesta, y solo si es aprobada tanto por Israel como por Hamas.

La eliminación de las armas de Hamas ofrece pocos detalles sobre quién la llevaría a cabo o cómo lo harían. La propuesta simplemente pide un “proceso acordado” bajo “monitores independientes”.

Según un mapa proporcionado con el plan de 20 puntos, Israel solo tiene que retirarse de la mayor parte de Gaza después de que se establezca y movilice una fuerza internacional de seguridad, un proceso que podría llevar años.

Los palestinos tuvieron reacciones mixtas ante la noticia, algunos con esperanza de que termine el conflicto, mientras que otros expresaron escepticismo y desconfianza hacia el plan.

“La gente sigue teniendo esperanza. (…) Tal vez el plan dé una oportunidad para un avance, pero para ser sincero, no confiamos en Trump ni en Netanyahu”, dijo Atta Al Jazzar, un residente de Gaza.

“No apoyo el plan, pero no hay alternativa. La alternativa es la destrucción del pueblo palestino y su desplazamiento”, añadió.

Otro residente del norte de Gaza, Mohamed Mansour, dijo que apoya cualquier plan que ponga fin a la guerra.

“Que la gente viva. (…) Estamos cansados. Queremos que la guerra termine hoy, no mañana”, dijo Mansour, quien perdió a su esposa e hijos en la guerra.

Raed Sobh, otro residente palestino de Gaza, dijo que era pesimista respecto al plan, expresando desconfianza hacia Trump.

“Incluso antes (de que Trump fuera presidente) él decía, ‘detendré las guerras… traeré la paz a Medio Oriente’, y no pasó nada. Ha estado aquí un año. Nada ha cambiado”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.