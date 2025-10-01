Canelo Álvarez será operado tras su derrota contra Terence Crawford: ¿qué pasará con su próxima pelea?

Por Federico Leiva y César López, CNN en Español

No es el cierre de año que Saúl “Canelo” Álvarez tenía en mente. Con el recuerdo aún fresco de su contundente derrota ante Terence “Bud” Crawford en Las Vegas en septiembre, donde cedió todos sus títulos de la categoría de los supermedianos, el boxeador mexicano recibió otra mala noticia: deberá ser operado.

El púgil de 35 años pasará por el quirófano para someterse a una cirugía en uno de sus codos el 23 de octubre, según confirmó a CNN su equipo de relaciones públicas. El sitio especializado The Ring agregó que la operación tendrá lugar en Orange, California, aunque CNN no ha podido confirmarlo de manera independiente.

“Tras una evaluación exhaustiva y una consulta médica con su cirujano ortopédico, [Canelo] está programado para someterse a una artroscopia del codo izquierdo para retirar los cuerpos libres que le fueron diagnosticados en el codo izquierdo”, se lee en un comunicado que el equipo del boxeador le hizo llegar a The Ring, el primer medio en dar a conocer la noticia.

El equipo de relaciones públicas de Canelo dijo que no hay un tiempo estimado de recuperación, pero The Ring estimó que al menos tendrá para dos meses de inactividad después de la operación.

Si bien no hubo una confirmación oficial sobre el futuro del mexicano en el cuadrilátero después de la derrota ante Crawford, se sabe que aún tiene dos peleas pendientes bajo el contrato que firmó con Riyadh Season. Se esperaba que ambas ocurrieran durante 2026, aunque esta operación podría empujar los plazos un poco más allá.

A pesar de las 68 batallas (63 triunfos, tres derrotas y dos empates) que ha acumulado en sus 20 años de carrera profesional, esta será apenas la tercera intervención quirúrgica para Canelo. La primera fue en su rodilla derecha en 2018 y la segunda en su muñeca izquierda en 2022.

El futuro del mexicano quedó en el aire después de que Crawford lo dominara y derrotara por decisión unánime ante 70.000 personas a comienzos de septiembre. Algunos analistas incluso sugirieron que incluso podía llegar a plantearse el retiro, aunque el propio Canelo echó por tierra todas esas especulaciones.

Ahora, le quedará esperar la operación y la posterior recuperación para entonces poder decidir cuáles serán los próximos pasos de una carrera que, poco a poco, entra en su recta final.

