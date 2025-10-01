Despliegan cientos de agentes federales en Memphis como parte de una nueva fuerza de seguridad que quiere Trump

Por Karina Tsui

Un cabildo abierto celebrado el martes por la noche en Memphis atrajo a decenas de residentes con dudas sobre cómo se desarrollará el aumento de las fuerzas del orden federales, una amenaza de larga data, en otra ciudad estadounidense gobernada por los demócratas.

Horas antes, la secretaria de Justicia de EE.UU., Pam Bondi, había anunciado: “Nuestra operación en Memphis ya está en marcha”, con nueve arrestos y dos “armas ilegales” incautadas el lunes. “Además, 219 agentes fueron asignados y nuestro Centro de Operaciones Conjuntas está en pleno funcionamiento”.

La secretaria de Justicia viajará a la ciudad esta semana con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo a Fox News el martes.

El despliegue de autoridades federales en Memphis se produce simultáneamente con acciones de cumplimiento similares en ciudades como Washington, Los Ángeles y Chicago. El presidente Donald Trump pretende hacer lo mismo en Portland, Oregon, donde las autoridades locales refutan su afirmación de que la delincuencia no se ha controlado.

Trump quiere que la fuerza de seguridad de Memphis sea un ejemplo de lo que él ha llamado el éxito de desplegar 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en Washington. La operación de Memphis, dijo, exige “la saturación a gran escala de los barrios asediados con personal policial” y “la aplicación estricta de las leyes aplicables en materia de calidad de vida, perturbaciones y seguridad pública”.

Si bien Memphis experimentó un alto número de delitos violentos, como homicidios y robos de vehículos, en los últimos años, funcionarios demócratas y republicanos han notado que la ciudad está viendo disminuciones este año en algunas categorías de delitos.

El alcalde Paul Young se reunió el lunes con funcionarios de la agencia federal y continúan las conversaciones sobre cómo los agentes pueden apoyar a la policía de Memphis, dijo.

“Todo esto se trata de aprovechar el éxito que ya hemos logrado”, declaró Young a WHBQ, afiliada de CNN, en el foro del martes. “Sabemos que hemos visto reducciones históricas en la delincuencia en los últimos 20 meses, y queremos seguir aprovechándolas”.

“Tenemos todas las razones para creer que van a colaborar y trabajar con nuestro departamento de policía durante todo este proceso”, dijo el demócrata, señalando que no habrá un aumento en los puestos de control, como en Washington.

El gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, no espera que se envíen más de 150 miembros de la Guardia Nacional a Memphis, según ha declarado. No habrá tanques patrullando la ciudad, y las tropas no realizarán arrestos ni irán armadas a menos que las autoridades locales lo soliciten.

A pesar de que Trump compara Memphis con la ciudad de Washington, la operación federal en la segunda ciudad más poblada de Tennessee es diferente a la de la capital del país, donde los militares reportan al Secretario del Ejército. Las órdenes en Memphis someterían a las tropas a la Ley Posse Comitatus, que les prohíbe participar en la aplicación de la ley.

Los opositores al despliegue de tropas en Memphis, que se reunieron el sábado en el Ayuntamiento, argumentaron que los recursos federales deberían destinarse a la educación, la prevención del delito, los servicios para jóvenes y los hospitales.

En el ayuntamiento del martes, algunos residentes expresaron su preocupación por la fuerza de seguridad, mientras que otros dijeron que esperaban una posible reducción de la delincuencia debido a la presencia de militares federales.

“Me alegra que estén aquí”, dijo Aqueelah Parker a WHBQ. “Si va a ayudar a la ciudad, no tengo problema. Estoy bien”.

