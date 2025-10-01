Huracanes gemelos Imelda y Humberto generan poderosas olas a lo largo de la costa este de EE.UU. ¿Qué áreas están amenazadas?

Por Briana Waxman y Chris Dolce, CNN

Los huracanes Imelda y Humberto giran en el Atlántico occidental y causan olas peligrosas, corrientes de resaca, inundaciones costeras y erosión de las playas a lo largo de la costa este de Estados Unidos.

Bermudas, ahora bajo advertencia de huracán, enfrenta un inusual doble golpe de las tormentas, ya que Humberto pasó rozando el archipiélago este martes e Imelda podría impactarlo directamente el miércoles.

A primera hora de la mañana de este miércoles, Imelda era un huracán de categoría 1 con vientos sostenidos de 137 km/h y su vórtice se encontraba a poco más de 800 km al oeste-suroeste de Bermudas, según el Centro Nacional de Huracanes. Se espera que la tormenta aumente su velocidad, generando condiciones de huracán de categoría 2 el miércoles por la noche.

Humberto, que se convirtió brevemente en una inusual tormenta de categoría 5 con vientos de 257 km/h el sábado, continuó deteriorándose el martes hasta convertirse en un huracán de categoría 1 a unos cientos de kilómetros al noreste de Imelda. El enorme tamaño de Humberto agravará los riesgos para las playas estadounidenses esta semana, al generar peligrosas corrientes de resaca y grandes olas más al norte de la costa este de lo que Imelda haría sola.

Imelda y Humberto estaban inusualmente cerca la mañana del martes, a unos 724 kilómetros de distancia, uno de los 10 pares de tormentas del Atlántico con nombre más cercanos desde que comenzó el uso de satélites en 1966, según el experto en huracanes Michael Lowry.

Imelda se alejó de las Bahamas el lunes por la noche después de azotar las islas con fuertes lluvias, vientos con fuerza de tormenta tropical y marejadas ciclónicas durante dos días.

A pesar de que su centro se mantiene en alta mar, Imelda ya ha demostrado ser mortal. Un hombre de 51 años se ahogó en el condado de Volusia, Florida, tras ser arrastrado al océano por las corrientes de resaca, según informó la oficina del sheriff. En Cuba, la tormenta dejó dos muertos, según el primer ministro Manuel Marrero. Uno de los fallecidos fue un hombre de 60 años que falleció cuando su casa se derrumbó en un deslizamiento de tierra causado por las fuertes lluvias, según Associated Press.

En los Outer Banks de Carolina del Norte, al menos cinco casas se derrumbaron en el océano, según el Servicio de Parques Nacionales. La erosión costera causada por tormentas anteriores, sumada a la fuerza de Imelda y Humberto, dejó poca protección entre estas casas y el implacable oleaje.

Las casas, que habían estado tambaleándose sobre pilotes mientras las olas golpeaban su estructura de soporte, estaban desocupadas cuando cayeron, dijo el servicio de parques en Facebook, advirtiendo sobre la presencia de escombros potencialmente peligrosos.

Es posible que se produzcan inundaciones costeras desde la Costa Espacial de Florida hasta los Outer Banks de Carolina del Norte el miércoles, donde los vientos terrestres podrían empujar el agua entre 30 y 60 centímetros por encima del suelo normalmente seco durante la marea alta.

Imelda dio un giro brusco a la derecha mientras Humberto arrastraba la tormenta hacia el este, alejándola de la costa, la madrugada del martes. La interacción entre ambas tormentas es la principal razón por la que las amenazas para EE. UU. disminuyeron en comparación con el fin de semana.

Estados Unidos ha evitado que un huracán toque tierra en lo que va de año. La tormenta tropical Chantal tocó tierra en Carolina del Sur en julio, pero ninguna tormenta ha alcanzado la costa con fuerza de huracán en 2025. Si esta racha se mantiene, sería la primera temporada sin que un huracán toque tierra en una década.

Esta temporada ha sido notable en otro sentido: sus tres primeros huracanes —Erin, Gabrielle y Humberto— alcanzaron una fuerza considerable, una hazaña no vista desde 1935. Los huracanes mayores son tormentas de categorías 3, 4 y 5. La rápida intensificación se ha vuelto mucho más común en los últimos años a medida que el planeta se calienta debido a la contaminación por combustibles fósiles.

Se espera que Imelda alcance la categoría 2, por lo que será el primer huracán de esta temporada que se mantendrá por debajo de la fuerza mayor.

Bermudas es un blanco fácil en el camino de dos tormentas que podrían asestar un golpe duro esta semana, incluso para las islas experimentadas y experimentadas con las tormentas.

Humberto pasó el martes al oeste de la isla como un gran huracán, trayendo franjas de lluvia, vientos racheados y oleaje peligroso.

Se espera que Imelda se acerque mucho más a Bermudas que Humberto, con potencial de tocar tierra directamente, vientos sostenidos de más de 119 km/h y ráfagas más fuertes. El archipiélago podría recibir hasta 10 cm de lluvia, con potencial de inundaciones repentinas entre el miércoles y el jueves.

