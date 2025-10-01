La Corte Suprema escuchará argumentos en caso sobre la independencia de la Fed; Lisa Cook queda en el cargo por ahora

Por John Fritze, CNN

La Corte Suprema de EE.UU. aceptó el miércoles decidir si el presidente Donald Trump puede destituir temporalmente a Lisa Cook de la Reserva Federal, preparando así un enfrentamiento de alto impacto sobre la independencia de una agencia con un enorme poder sobre la economía estadounidense.

Cook permanecerá en el cargo hasta que la corte celebre los argumentos orales – programados para enero – y decida qué hacer con la apelación del presidente.

Esta decisión llegó a pesar de la solicitud de Trump de que Cook fuera destituida de inmediato.

En ese sentido, la orden fue una victoria para Cook, y un caso poco común en el que la corte ha decidido no destituir rápidamente a funcionarios federales despedidos por Trump.

La breve y no firmada orden de la corte suprema llegó meses después de que la mayoría de los jueces pareciera trazar una línea de protección alrededor de la Fed, calificando a la agencia encargada de fijar las tasas como una entidad “estructurada de manera única” con una “tradición histórica distintiva” que la protege de la política presidencial – incluso cuando la corte ha permitido que Trump despida a líderes de otras agencias, como la Comisión Federal de Comercio.

Trump destituyó a Cook a finales de agosto, después de que un miembro de su administración alegara que ella había cometido fraude hipotecario al reportar dos casas diferentes como su residencia principal (una práctica que puede generar mejores condiciones de préstamo). Otros documentos han revelado posteriormente que Cook a veces declaró la segunda propiedad como una “casa de vacaciones”. Cook ha calificado esos cargos como “fabricados” y argumentó que ningún tribunal los ha revisado.

Si Trump logra finalmente destituir a Cook, sería la primera vez en los 111 años de historia del banco central que un gobernador de la Fed es despedido por un presidente.

La mayoría conservadora de 6-3 de la Corte Suprema ha permitido que Trump despida a líderes de varias agencias que, aunque existen dentro del poder ejecutivo, el Congreso creó para tener cierto grado de independencia del presidente.

Los legisladores intentaron crear esa independencia exigiendo que un presidente demostrara causa – como mala conducta – antes de destituir a su liderazgo, una práctica que la Corte Suprema respaldó en una decisión clave de 1935.

Este año, la corte al menos ha permitido temporalmente que Trump despida a líderes de varias de esas agencias sin causa – incluyendo la FTC, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, la Junta Nacional de Relaciones Laborales y otras.

En una de esas decisiones, en mayo pasado, la corte señaló notablemente que su decisión no involucraba a la Reserva Federal, diferenciándola de las agencias laborales menos conocidas que estaban en juego en ese caso.

Pero Trump intentó despedir a Cook bajo circunstancias diferentes. En lugar de destituirla a voluntad, el presidente dijo que las acusaciones de fraude hipotecario calificaban como causa.

Un tribunal federal bloqueó la medida el 10 de septiembre, al determinar que Trump no había “identificado nada relacionado con la conducta o desempeño laboral de Cook como miembro de la junta que indique que está perjudicando a la junta o al interés público”. Un tribunal federal de apelaciones se negó a suspender esa orden, y Trump presentó rápidamente la apelación de emergencia ante la Corte Suprema.

Tal vez anticipando que algunos jueces podrían sentirse incómodos permitiendo que un presidente intervenga en el banco central, Cook argumentó que fallar a favor de Trump “aniquilaría la independencia” de la Fed y advirtió que podría llevar a “caos y disrupción” en los mercados de EE.UU.

Trump ha sido muy crítico de la Fed, especialmente del presidente Jerome Powell, por mantener las tasas altas, y los críticos dicen que el verdadero objetivo de la administración al apuntar a Cook ha sido presionar a la agencia. La Reserva Federal recortó su tasa de interés de referencia a principios de este mes por primera vez desde diciembre y señaló que es probable que haya más recortes este año. Cook votó a favor de esa reducción.

La Corte Suprema ya acordó en este período escuchar argumentos sobre el poder de un presidente para destituir a líderes de agencias independientes. Ese caso –enfocado en Rebecca Kelly Slaughter, a quien Trump despidió de la FTC– ha planteado directamente la cuestión de si el tribunal debería revocar su precedente de 1935, Humphrey’s Executor v. US. Humphrey’s, que también trató sobre la FTC, permitió al Congreso exigir que los presidentes justifiquen la causa antes de destituir a los miembros de la junta que supervisan agencias independientes.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.