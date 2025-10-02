Así es Trionda, el balón del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026

Por Federico Leiva, CNN en Español

Con el rojo, verde y azul como bandera, Adidas presentó oficialmente este jueves a Trionda, el balón oficial que se utilizará durante la Copa del Mundo de 2026. La pelota homenajea con sus colores a los tres países que organizarán el máximo torneo de fútbol el próximo año: Canadá, Estados Unidos y México.

“Fabricado con una nueva construcción de bola de cuatro paneles para un alto rendimiento, la geometría de diseño fluido replica las ondas representadas en el nombre oficial. Cada panel presenta los colores del país, rojo, azul y verde, que se conectan en forma de triángulo en el centro del panel, simbolizando tres naciones que se unen para albergar el torneo por primera vez”, dice Adidas en un comunicado de prensa.

El balón también incluye “iconografía significativa para los países, incluida una estrella para EE.UU., una hoja de arce para Canadá y un águila para México”. Estos íconos aparecen en los diseños de los paneles y también están grabados en relieve en la base de la pelota.

Sobre el rendimiento del balón, la FIFA destacó que destaca que “incorpora unas costuras deliberadamente profundas, conformando una superficie que le confiere una estabilidad óptima cuando se desplaza por el aire, pues garantiza una excelente resistencia aerodinámica que se distribuye de manera uniforme”.

La estrella, la hoja de arce y el águila grabados sobre el balón también tienen la intención de generar un “agarre elevado al driblar o golpearla en condiciones húmedas o mojadas”.

De cara al Mundial, la pelota incorpora un chip montado en un lateral del balón, que enviará información precisa y en tiempo real a los árbitros que estén en las cabinas del VAR (Arbitro Asistente de Video), para, con ayuda de la inteligencia artificial, determinar más rápido posibles fueras de juego en el campo. Se añadieron contrapesos en los otros tres paneles para garantizar la estabilidad y el equilibrio de “la redonda”.

Adidas agrega que su tecnología permite incluso “ayudar a los árbitros a identificar cada toque individual del balón, lo que resulta en menos tiempo dedicado a resolver incidentes específicos, incluida una posible mano”.

Trionda será puesta a la venta en Adidas y tiendas seleccionadas y a través del sitio web de la compañía de indumentaria deportiva, que muerta un contador en cuenta regresiva para determinar el momento en que estará disponible en línea.

Conoce aquí los últimos 5 balones de la Copa del Mundo.

