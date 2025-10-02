La OTAN refuerza su flanco oriental tras presuntas incursiones rusas. CNN participó en uno de sus vuelos de vigilancia

Por Frederik Pleitgen y Claudia Otto, CNN

Tras avanzar lentamente por la pista de la base aérea de la OTAN en Geilenkirchen, en Alemania, los pilotos aceleran a fondo y el avión de vigilancia E-3 Sentry, con décadas de antigüedad, ruge al ganar velocidad y despega rumbo a Europa del Este.

Tras múltiples incursiones recientes de drones y aviones en el espacio aéreo de la OTAN, la alianza está reforzando su presencia en Europa del Este para contrarrestar la amenaza rusa.

La OTAN denomina esta misión “Centinela Oriental” y CNN participó en uno de los vuelos de vigilancia de ocho horas, en el que se exploró el interior del territorio ruso y bielorruso para detectar posibles intrusiones en el espacio aéreo de la alianza.

La tripulación estaba compuesta por militares de varios países de la OTAN, como Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Portugal, España, Rumania y Turquía.

“Estas misiones significan mucho para nosotros”, declaró a CNN el teniente coronel Stephen Wahnon, de la Fuerza Aérea de EE.UU. “Cuando patrullamos estas fronteras, son nuestras fronteras. Por lo tanto, es muy importante para nosotros estar aquí para defenderlas”.

El E-3 realizó un circuito sobre el espacio aéreo polaco, monitoreando aeronaves sobre el enclave ruso de Kaliningrado, pero también sobre Belarús y el mar Báltico. Si bien había algunas aeronaves militares rusas sobrevolando esas zonas, todas parecían ser de vuelos rutinarios dentro del espacio aéreo ruso y bielorruso.

Sin embargo, la OTAN ha observado un repunte de lo que la alianza denomina acciones provocadoras por parte de Rusia.

El 9 de septiembre, unos 20 drones rusos se desviaron desde territorio ucraniano hacia Polonia, lo que provocó que aviones de combate de varios países de la OTAN los derribaran. Rusia afirma que no voló deliberadamente sus drones hacia Polonia, lo que sugiere que la interferencia electrónica ucraniana podría haber provocado su desvío de rumbo. Días después, el 13 de septiembre, drones rusos violaron el espacio aéreo rumano, lo que obligó a Bucarest a desplegar aviones de combate.

Y más tarde ese mismo mes, en Estonia, la OTAN afirma que tres aviones MiG-31 rusos sobrevolaron territorio de la OTAN durante 12 minutos, una eternidad para aviones de combate, antes de ser interceptados por aviones de la OTAN estacionados en las cercanías. Rusia afirma que sus aviones nunca cruzaron el espacio aéreo de la OTAN, pero la alianza afirma tener datos que demuestran que sí lo hicieron.

Más recientemente, los drones han interrumpido el transporte aéreo en Dinamarca, y también se han avistado cerca de instalaciones militares. Las autoridades danesas no pudieron determinar quién fue el responsable de lo que describieron como un “ataque híbrido”, aunque la primera ministra Mette Frederiksen sugirió que podría ser Moscú.

Un avión centinela de Geilenkirchen se encontraba cerca cuando ocurrió el incidente en Estonia, según declaró un portavoz de la OTAN a CNN. Y ahora la OTAN está aumentando el número de las misiones de estos aviones a medida que aumentan las tensiones entre Rusia y Occidente.

“Formamos parte de una larga cadena de mando y control. Por lo tanto, nuestra principal tarea es detectar, rastrear, identificar y reportar”, declaró Wahnon.

El E-3 cuenta con una gigantesca antena de radar giratoria montada en su fuselaje. Esta permite a los operadores rastrear aeronaves hasta a 650 kilómetros (400 millas) de distancia si vuelan a gran altura. Los objetos que vuelan a baja altura pueden detectarse a una distancia de unos 400 kilómetros, pero los sensores del avión también pueden detectar vehículos terrestres y buques en alta mar mucho más allá de las fronteras de la OTAN.

Controladores de vigilancia, como el capitán de la Fuerza Aérea estadounidense Jacob Anderson, denominan a los aviones que potencialmente se dirigen hacia las fronteras de la OTAN “pistas de interés”, lo que podría desencadenar nuevas acciones por parte de la tripulación del E-3.

“En ese momento, no solo mis secciones de vigilancia, sino toda la tripulación está considerando retirar esa pista de interés para que otros actores, como los nacionales, puedan lanzarla e interceptarla si es necesario”, declaró Anderson, mientras observaba la pantalla de su ordenador mostrando cientos de aviones que se desplazaban por Europa del Este.

Si la OTAN decide interceptar aviones rusos o de otros países, la tripulación del E-3 también funciona como gestor del espacio de batalla, guiando a los interceptores de la alianza hacia sus objetivos. Para lograr todo esto, el avión debe permanecer en el aire durante mucho tiempo.

Si bien la misión de la que participó CNN duró ocho horas, en otras ocasiones los vuelos pueden durar fácilmente más de 15 horas. Por lo tanto, los pilotos deben ser expertos en el reabastecimiento en vuelo, una tarea difícil con un avión del tamaño de un avión comercial como el E-3.

CNN estaba en la cabina mientras el E-3 recibía combustible de un avión de reabastecimiento que también sobrevolaba el espacio aéreo polaco. Al acercarse al avión cisterna, el avión de vigilancia tuvo que atravesar la estela del avión alimentador, cuyas turbulencias lo hicieron vibrar violentamente.

“Al principio es muy difícil. Incluso superar el miedo de ‘nos estamos acercando a casi 2,7 o 3 metros de ese avión’”, declaró a CNN el mayor de la Fuerza Aérea estadounidense Jason Sánchez, uno de los pilotos.

“Esencialmente, la gestión de potencia, la gestión lateral y asegurar que te sientas cómodo en tu cierre desde una posición determinada” son todos factores involucrados, dijo.

La tripulación también practicó simulacros de incendio en vuelo y aterrizajes de toque y despegue al regresar a la base de la OTAN en Geilenkirchen, con el objetivo de prepararse para cualquier posible emergencia en misiones que, según los líderes de la alianza defensiva, son clave para disuadir a Rusia.

“La imprudencia de Rusia en el aire a lo largo de nuestro flanco oriental es cada vez más frecuente”, declaró recientemente el secretario de la OTAN, Mark Rutte. “Centinela Oriental aportará flexibilidad y fortaleza a nuestra postura”.



