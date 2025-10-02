LeBron James se prepara para romper más marcas en una nueva temporada en la NBA

Por Elizabeth Pérez, CNN en Español

El máximo anotador de todos los tiempos de la NBA, LeBron James, cumple en diciembre 41 años y no da signos de que vaya a dejar de hacer crecer aún más su legado.

El alero de los Lakers, que comienza a prepararse para una nueva temporada, tiene la posibilidad de romper varias marcas este año y el próximo. También disfrutará de jugar nuevamente junto a su hijo mayor, Bronny James, quien debutó en el conjunto de Los Ángeles el año pasado.

Lo cierto es que cuando James ponga pie en la cancha este 21 de octubre para el arranque de la campaña regular ante los Warriors de Golden State, estará haciendo historia al convertirse en el primer jugador en la historia de la liga en jugar 23 temporadas.

El nacido en Akron, Ohio, es cuatro veces campeón de la NBA, tras los títulos conseguidos en las temporadas 2011/2012 y 2012/2013 (con Miami Heat), 2015/2016 (con Cleveland Cavaliers) y 2019/2020 (con Los Ángeles Lakers).

Además, fue nombrado cuatro veces jugador más valioso de la temporada regular y este año espera ayudar a los Lakers a convertirse en contendientes al título. De ganarlo, igualaría al fallecido Kobe Bryant en número de campeonatos, con cinco.

El primer “pick” o elegido en la primera ronda del draft de 2003 cumple además ocho temporadas con la franquicia angelina, siendo la mayor cantidad continua de tiempo que James ha estado con un equipo (con los Cavaliers estuvo 11 temporadas, pero divididas en dos ciclos).

Tendrá también la posibilidad de superar la marca de más tiros de campo anotados, actualmente en manos de la leyenda Kareem Aldul-Jabbar, quien mantiene una diferencia de 349.

En enero, James superó la marca del legendario Michael Jordan, al anotar 30 puntos o más en su partido 563.

Pase lo que pase esta campaña, James dice tener una certeza: la de estar emocionado de ver qué es capaz de hacer.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.