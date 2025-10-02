Una nueva norma implica que algunas contribuciones al plan 401(k) ya no tendrán impuestos diferidos. ¿A quién afecta?

Por Juana Sahadi, CNN

El próximo año entrará en vigor una nueva norma que afectará a las personas con altos ingresos que realizan “contribuciones de recuperación” en sus 401(k) u otros planes de jubilación laborales con impuestos diferidos.

La norma, que fue creada bajo la ley de jubilación Secure 2.0, esencialmente eliminará la exención fiscal inmediata para las contribuciones de recuperación que recibe por la mayor parte de sus otras contribuciones a un 401(k) —o 403(b), 457(b), Plan de Pensión Simplificado para Empleados (SEP) o SIMPLE IRA.

A continuación se presenta un desglose de lo que cambiará y quiénes, específicamente, se verán afectados.

Actualmente, si tiene más de 50 años y maximiza sus contribuciones 401(k) hasta el límite federal (que es US$ 23.500 este año), es elegible para realizar contribuciones “de recuperación” adicionales por encima de esa cantidad si así lo desea.

El límite de ahorros para ponerse al día este año es de US$ 7.500 (o, si su empleador lo permite, hasta US$ 11.250 para participantes de entre 60 y 63 años). Estos límites se ajustan anualmente según la inflación.

Hasta ahora, podía optar por que todas sus aportes al plan 401(k) tuvieran impuestos diferidos. Esto significa que el importe se descuenta de su nómina antes de impuestos (lo que reduce su pago de impuestos hoy) y los aportes pueden crecer con impuestos diferidos hasta que empiece a recibir distribuciones durante la jubilación.

Pero, a partir del próximo año, si tiene más de 50 años y ganó más de US$ 145.000 en salarios FICA (que son los ingresos sujetos a los impuestos del Seguro Social y Medicare) el año anterior, cualquier contribución de recuperación que realice estará automáticamente sujeta al impuesto sobre la renta. En otras palabras, se considerarán contribuciones a un plan Roth 401(k) .

Una vez invertido, su dinero después de impuestos podrá crecer libre de impuestos y ser retirado libre de impuestos suponiendo que se cumplan ciertas condiciones.

La gran mayoría de los planes de jubilación en el trabajo (93 %) ofrecen a los empleados la opción de crear un Roth 401(k), según la encuesta anual de 2024 del Plan Sponsor Council of America. Sin embargo, si su plan no lo ofrece, debido al cambio de normativa, ya no podrá realizar aportes de recuperación, aunque tenga 50 años o más, según Angela Capek, vicepresidenta sénior de Fidelity Investments, uno de los mayores proveedores de planes de jubilación en el trabajo.

Tenga en cuenta que la nueva regla no tendrá ningún efecto sobre la tributación de cualquier persona que sea elegible para realizar contribuciones de recuperación y gane menos de US$ 145.000 (una cifra que puede ajustarse hacia arriba según los cambios en el costo de vida).

Pero para las personas con altos ingresos que se ven afectadas por el cambio de reglas, existen posibles ventajas y desventajas.

Por un lado, verse obligado a pagar impuestos sobre parte de sus ahorros para la jubilación ahora, cuando probablemente esté en sus años de mayores ingresos, significa que podría pagar una tasa impositiva más alta sobre esos ahorros que si los retirara durante la jubilación. (Decimos “podría” porque nadie puede predecir dónde estarán las tasas impositivas en los próximos años).

Y por cada año que usted opte por realizar ahorros para recuperar sus ahorros, “ahora deberá pagar más impuestos al gobierno federal porque perderá el tratamiento antes de impuestos (sobre esas contribuciones)”, dijo Brigen Winters, director de Groom Law Group, una firma de abogados especializada en beneficios para empleados que representa a patrocinadores de planes de jubilación, entre otros.

En otras palabras, “su salario neto podría reducirse”, dijo Capek.

Pero el cambio de regla le ofrece algunas ventajas potenciales. En primer lugar, el dinero que invierta en la parte Roth de su 401(k) crecerá libre de impuestos y podrá retirarlo sin impuestos, siempre que lo mantenga invertido durante al menos cinco años y tenga al menos 59 años y medio. Además, gracias a Secure 2.0, a diferencia de sus contribuciones tradicionales al 401(k) con impuestos diferidos, no tendrá que realizar retiros mínimos de su Roth 401(k) al cumplir 73 años.

Y cuando usted se jubile, tener una cantidad de dinero libre de cualquier obligación tributaria le dará mucha más flexibilidad al momento de decidir cómo administrar sus finanzas, ya que sus otras fuentes de ingresos de jubilación (incluyendo potencialmente parte de sus beneficios del Seguro Social) probablemente estarán sujetas a impuestos.

