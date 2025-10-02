Venezuela dice que cinco cazas F-35 de de EE.UU. volaron cerca de su costa en el Caribe

Por Michael Rios y Germán Padinger

Venezuela detectó cinco aviones de combate de EE.UU. volando cerca de su costa sobre el Caribe, dijo este jueves el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, describiendo el incidente como una “provocación” de Washington.

“Son aviones de combate. Aviones de combate que el imperialismo estadounidense ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas”, declaró en la cadena estatal VTV.

En un comunicado oficial publicado horas después se detalló que las aeronaves fueron detectadas a 75 kilómetros de la costa de Venezuela, es decir posiblemente dentro de su Zona Económica Exclusiva (200 millas náuticas o 370 kilómetros) pero no en el espacio aéreo sobre sus aguas territoriales (12 millas náuticas o 22 kilómetros desde la costa).

CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio del Poder Popular para la Defensa de Venezuela para obtener más información sobre la ubicación exacta.

Padrino López describió los aviones como cazas F-35 que volaban a una velocidad de 400 nudos (unos 740 kilómetros por hora) y una altitud de 35.000 pies (unos 10.600 metros).

Aseguró que fueron detectados por los sistemas de defensa aérea que operan dentro de la región de información de vuelo de Maiquetía y que los mismos datos fueron también reportados por un avión comercial (de acuerdo con el comunicado, perteneciente a la colombiana Avianca), que supuestamente informó a la torre de control del Aeropuerto de Maiquetía que había detectado la presencia de aviones de combate.

CNN también se ha comunicado con el Departamento de Defensa de EE.UU. para obtener comentarios.

“Nunca habíamos visto este despliegue de aviones, que sabemos que están estacionados en Puerto Rico, de la clase F-35. Eso no nos intimida, no intimida al pueblo de Venezuela”, declaró Padrino. “La presencia de esos aviones es una grosesía, es una provocación, es una amenaza contra la seguridad de la Nación”, agregó.

Al menos cinco aviones de combate F-35 fueron avistados en Puerto Rico a mediados de septiembre, según imágenes publicadas por Reuters. Llegaron allí después de que dos funcionarios de la Casa Blanca informaran previamente a CNN que Estados Unidos enviaría 10 de esos aviones a la isla, donde una unidad de la Infantería de Marina ha estado realizando ejercicios de entrenamiento de desembarco anfibio.

Los F-35 son cazas polivalentes y furtivos que entraron en servicio en 2015 e incorporan lo último en tecnología aeronáutica y de radares estadounidense. Están diseñados para, entre otras misiones, penetrar defensas enemigas y llevar adelante ataques de precisión.

En tanto la noticia llega en medio de una creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela tras el despliegue de varios buques de guerra estadounidenses en el Caribe, que Estados Unidos insiste en que es una misión para combatir el narcotráfico, pero Venezuela cree que busca un cambio de régimen.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.