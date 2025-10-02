Visualización de cómo las acciones israelíes causaron hambruna en Gaza

Por Sana Noor Haq, Raquel Wilson, Soph Warnes, Lou Robinson y Henrik Pettersson

La guerra de casi dos años de Israel empujó a partes de Gaza a una hambruna “provocada por el hombre”, según un informe publicado en agosto por una iniciativa respaldada por las Naciones Unidas, profundizando la lucha de los palestinos por la supervivencia bajo bombardeos incesantes, desplazamientos masivos y la propagación de enfermedades.

El informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), un grupo de expertos respaldado por la ONU que evalúa la inseguridad alimentaria y la malnutrición a nivel mundial, contribuyó a avivar la creciente indignación internacional por la campaña de Israel en Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 liderados por Hamas, y fue citado por algunos de los países que recientemente avanzaron hacia el reconocimiento formal de un Estado palestino. La CIF pronosticó que para finales de septiembre casi un tercio de la población total de Gaza se enfrentaría a la hambruna, aunque aún no ha actualizado esta previsión.

Solo en la gobernación de Gaza —la más grande de Gaza por su población de las cinco que conforman el enclave—, más de medio millón de personas fueron condenadas a un ciclo de “hambruna, indigencia y muerte”, añadió el CIF. El ataque israelí contra la Ciudad de Gaza, que según el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tiene como objetivo uno de los “baluartes restantes” de Hamas, paralizó las operaciones de ayuda humanitaria para los palestinos hambrientos, según activistas de derechos humanos.

Michael Fakhri, relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, acusó a Israel de utilizar el hambre “como arma contra los palestinos”, en violación del derecho internacional.

Israel rechazó las conclusiones de Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), y la agencia israelí que supervisa la entrada de ayuda a Gaza afirmó que el informe era “falso” y se basaba en datos “parciales y sesgados” provenientes de Hamas. Netanyahu criticó duramente el informe respaldado por la ONU en un comunicado de su oficina, añadiendo que “Israel no tiene una política de hambre”.

Desde entonces, Israel insistió en que ha intensificado la entrada de ayuda a Gaza. Sin embargo, las agencias de ayuda afirman que la intensificación de la guerra por parte de Israel, especialmente en los alrededores de la Ciudad de Gaza, ha agravado la miseria que enfrentan los palestinos. A continuación, se presenta un análisis, en cinco gráficos, de cómo se materializó la situación descrita por la CIF.

La CIF proyectó que la hambruna se extendería a Deir Al-Balah, en el centro de Gaza y más al sur, en Khan Younis, a fines de septiembre, afectando a casi 641.000 personas.

Se estima que hasta junio de 2026, al menos 132.000 niños menores de cinco años sufrirán desnutrición aguda, incluidos más de 41.000 casos graves de niños con mayor riesgo de muerte, añadió el CIF.

Según el CIF -un indicador de cinco fases utilizado para medir la gravedad de la inseguridad alimentaria– solo se puede declarar una hambruna si se cumplen tres umbrales: al menos el 20 % de los hogares enfrentan una escasez extrema de alimentos, la proporción de niños evaluados como gravemente desnutridos alcanza un umbral determinado y al menos dos de cada 10.000 personas mueren cada día de hambre o de desnutrición y enfermedad.

Israel acusó a la CIF de reducir el segundo umbral de niños gravemente desnutridos para una declaración de hambruna, lo que la CIF ha negado.

Los investigadores utilizan tres métodos para evaluar la desnutrición infantil: la altura y el peso del niño, su IMC o la circunferencia braquial (CMBH). El CIF utilizó esta última, una métrica empleada desde 2019, para determinar que al menos el 15 % de los niños de seis a 59 meses tienen una circunferencia braquial inferior a 125 mm o edema, según informó la agencia a CNN. Los umbrales para la clasificación de la hambruna son “estándar y no se modificaron para Gaza”, declaró la CIF a CNN, y añadió que la métrica CMBH “es la medida más frecuentemente disponible y tiene una fuerte correlación con los resultados de mortalidad”, y también se utilizó en las clasificaciones de la hambruna en Sudán y Sudán del Sur durante esta década.

Los defensores de los derechos humanos dicen que la destrucción de la infraestructura sanitaria por parte de Israel y la intensificación de las hostilidades han obstaculizado los esfuerzos para documentar el alcance total de la hambruna en Gaza.

Después de más de 700 días de guerra, 455 palestinos han muerto de desnutrición o hambre, incluidos 151 niños, informó el Ministerio de Salud de Gaza el 1 de octubre. Ciento setenta y siete del total han muerto de desnutrición o hambre desde que la CIF confirmó la hambruna, el 15 de agosto, dijo.

La vasta red de impedimentos burocráticos de Israel, que incluye aprobaciones demoradas, arduos controles fronterizos y el rechazo arbitrario de artículos, limita la cantidad de ayuda que llega al otro lado de la frontera y dispara los costos de los alimentos, dicen la ONU y las agencias de ayuda .

Tras visitar la región a finales de agosto, los senadores estadounidenses Chris Van Hollen y Jeff Merkley, ambos demócratas, advirtieron que el Gobierno de Netanyahu estaba “implementando un plan para limpiar étnicamente a Gaza de palestinos” y acusaron a Israel de utilizar los alimentos “como arma de guerra”. Israel ha negado las acusaciones.

“Los hallazgos de nuestro viaje nos llevan a la ineludible conclusión de que la guerra del gobierno de Netanyahu en Gaza ha ido mucho más allá de atacar a Hamas, para imponer un castigo colectivo a los palestinos allí, con el objetivo de hacerles la vida insostenible”, afirma el informe, publicado el 11 de septiembre. “Por eso restringe la entrega de asistencia humanitaria”.

Las autoridades israelíes han dicho que los camiones “siguen sin ser recogidos” en la frontera con Gaza, acusando a la ONU de no coordinar la entrada de vehículos al enclave palestino.

Pero Sam Rose, director interino de Asuntos de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Gaza, afirma que Israel —que tiene jurisdicción casi total sobre los bienes que entran y salen de Gaza— ha controlado al detalle el volumen, el tipo y el flujo general de alimentos hacia el enclave. “El sistema está diseñado para no funcionar con fluidez”, afirmó.

Las autoridades israelíes “conocen y analizan cada camión que entra en Gaza, su peso y calorías”, declaró en septiembre un alto funcionario de COGAT, la agencia israelí que controla la entrada de ayuda al enclave. Según un comunicado del COGAT publicado en respuesta a la declaración de hambruna de la CIF, “el análisis del contenido de los camiones de ayuda alimentaria que entraron en la Gaza revela que desde principios de agosto entraron en Gaza 4.400 calorías por persona y día”.

Sin embargo, en mayo, los palestinos consumían solo 1.400 calorías por día, o “el 67 por ciento de lo que un cuerpo humano necesita para sobrevivir”, es decir, 2.300 calorías, según informó la ONU en junio.

En octubre pasado, el Gobierno israelí prohibió a la UNRWA operar en las zonas bajo su control, prohibición que entró en vigor en enero, tras acusar a la agencia de no frenar el presunto robo de ayuda por parte de Hamas. Una revisión interna del Gobierno estadounidense no halló pruebas de un robo generalizado por parte de Hamas de la ayuda humanitaria financiada por Estados Unidos en Gaza.

Cuando el flujo de ayuda llega a Gaza, los trabajadores humanitarios se enfrentan a hostilidades intensificadas, carreteras dañadas y suministros de combustible limitados, lo que dificulta los esfuerzos de distribución interna, minimiza las rutas viables y bloquea el acceso a los palestinos desplazados, dijo Rose.

Israel afirma que la ayuda de la ONU representa solo una parte de la ayuda que llega a Gaza. Un alto funcionario del COGAT declaró en una sesión informativa a principios de septiembre que el 27 % de los camiones que entran en Gaza son vehículos de la ONU, afirmando que era “mentira” que la ONU hubiera traído 600 camiones de ayuda al día antes de la guerra.

“No hay hambruna en Gaza. Punto”, dijo el funcionario, y añadió que “Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están intentando fortalecer la situación humanitaria en Gaza con sus socios”.

En mayo, la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos e Israel, estableció un programa que ahora planea operar hasta cinco sitios de distribución en el enclave, todos menos uno en el sur de Gaza, que dependen de contratistas militares privados y reemplazaron en gran medida a 400 centros liderados por la ONU.

Los trabajadores humanitarios y sanitarios dicen que estos otros métodos de distribución de alimentos en Gaza, incluidos los sitios de la GHF y los lanzamientos de palés de ayuda desde aviones, son deshumanizantes e inaccesibles para muchos palestinos y los exponen a lesiones o a la muerte.

Al menos 1.172 personas murieron cerca de los centros de suministro militarizados entre el 27 de mayo y el 9 de septiembre, según informó la ONU el 10 de septiembre, y otras 1.084 fallecieron en las rutas de abastecimiento de convoyes. En agosto, expertos de la ONU pidieron el cierre inmediato de los centros operados por la GHF y acusaron a las fuerzas israelíes de abrir fuego indiscriminado contra las personas que buscaban ayuda allí. Los defensores advirtieron que el acceso a estos centros es especialmente difícil para mujeres, niños, personas con discapacidad y ancianos palestinos.

La GHF ha defendido su labor en Gaza y, a principios de septiembre, afirmó ser la única organización en Gaza capaz de entregar alimentos a gran escala y sin interferencias. La organización también afirmó haber solicitado repetidamente la colaboración con agencias de la ONU y algunas ONG internacionales para distribuir la ayuda en conjunto, pero que la ONU había rechazado esas ofertas. Las Fuerza Armadas israelíes han reconocido haber realizado disparos de advertencia contra multitudes en algunos casos y ha negado su responsabilidad por otras víctimas cerca de los centros de ayuda.

Estados Unidos e Israel planean establecer 12 emplazamientos adicionales en el enclave, según declaró un funcionario israelí a CNN en agosto. Sin embargo, no hay indicios de que se hayan establecido los nuevos emplazamientos. En septiembre, la GHF afirmó haber solicitado permiso a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para abrir emplazamientos en el norte de Gaza, pero que Israel no lo había concedido.

“Con padres heridos y hermanos muriendo de hambre, muchos adolescentes y adultos jóvenes están corriendo el riesgo”, dijo a CNN en agosto Mohammed Khaleel, un cirujano estadounidense que fue enviado a Gaza a principios de este año.

Incluso hemos escuchado a algunas personas decir que aceptarán su destino. Morir de un disparo puede ser preferible a morir de hambre, añadió.

Según la ONU, hasta el 28 de julio, la ofensiva israelí de dos años en Gaza había dejado solo el 1,5 % de las tierras de cultivo accesibles y sin daños, lo que impidió en gran medida que los palestinos cultivaran sus productos.

Esa destrucción, sumada a la prohibición de pesca impuesta por Israel y a los intensificados ataques en el norte, ha limitado aún más las fuentes de alimentos disponibles para cientos de miles de palestinos desplazados.

“No es casualidad que Israel haya centrado sus tácticas de hambruna en el norte de Gaza”, declaró Fakhri, relator especial de la ONU. “Anunciaron su intención de expulsar a la gente del norte hacia el sur de Gaza… Al igual que ahora, el enfoque de su campaña de hambruna en la Ciudad de Gaza se correlaciona con sus planes de invasión”.

La invasión militar de la Ciudad de Gaza colapsará una cadena de suministro de ayuda “ya frágil”, advirtió Arif Husain, economista jefe del Programa Mundial de Alimentos.

Las agencias de socorro necesitan un alto el fuego, acceso humanitario sin obstáculos, ayuda multisectorial a gran escala, protección de los civiles y la infraestructura, y la restauración de los sistemas comerciales y alimentarios locales, para revertir la hambruna en Gaza, dijo Husain.

Ya estamos al borde del abismo. Otra escalada, especialmente en la Ciudad de Gaza, podría llevar la situación a una catástrofe inimaginable —añadió—. No solo provocará más muertes, sino que destruirá cualquier base para una futura recuperación.

Ibrahim Dahman, Kareem Khadder y Eyad Kourdi, de CNN, contribuyeron con el reportaje.

