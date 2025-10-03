Explosión desata un incendio masivo en la refinería de Chevron cerca de Los Ángeles

Por Hanna Park, CNN

Un gran incendio se produjo este jueves por la noche en una refinería de Chevron en El Segundo, una ciudad al sur de Los Ángeles, informaron las autoridades.

Los departamentos de bomberos locales respondieron a múltiples informes de una explosión, según KCAL/KCBS, afiliada de CNN.

La refinería cuenta con su propio departamento de bomberos, según el sitio web de Chevron. Los equipos lograron contener el incendio en una zona de las instalaciones, informó la supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Holly Mitchell, a KCAL/KCBS.

Las autoridades instaron a los residentes de la zona a permanecer en sus hogares. Mitchell señaló que es probable que el incendio afecte la calidad del aire, de acuerdo con KCAL/KCBS.

Las autoridades emitieron una orden de refugio en el lugar para partes de Manhattan Beach, ubicada aproximadamente a unos tres km al suroeste de El Segundo, según una notificación de emergencia de la ciudad.

En el momento del incendio, los vientos terrestres del oeste-suroeste en el cercano Aeropuerto Internacional de Los Ángeles soplaban a una velocidad de entre 16 y 24 km/h, transportando humo hacia el este.

La mayoría de los monitores de calidad del aire de la zona seguían reportando condiciones “buenas”, aunque los niveles de partículas se dispararon brevemente en algunas estaciones al este de El Segundo.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, fueron informados sobre el incendio.

Un portavoz del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles afirmó a CNN que los vuelos no se vieron afectados por el incendio.

CNN se ha comunicado con la ciudad de El Segundo, los departamentos de bomberos y policía de El Segundo, los departamentos de bomberos y policía del condado de Los Ángeles y Chevron para obtener más detalles.

La refinería El Segundo, construida en 1911, es la mayor instalación productora de petróleo de la Costa Oeste, según el sitio web de Chevron. La compañía apunta que la refinería procesa 276.000 barriles de crudo al día.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

La meteoróloga de CNN Briana Waxman contribuyó a este informe.