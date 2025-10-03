Taylor Swift se abre y cuenta su historia en “The Life of a Showgirl”

Por Sandra González, CNN

Taylor Alison Swift, reconocida numeróloga y superestrella de la música, se ha tomado un descanso del pan de masa madre para preparar un nuevo álbum, que ya está disponible.

“The Life of a Showgirl”, el duodécimo álbum de la cantante, anunciado a las 12:12 a. m. del 12 de agosto, marca su reencuentro con Shellback y Max Martin, creador de éxitos que definieron el sonido de Backstreet Boys y ayudaron a Kelly Clarkson a contar lo que había hecho desde “Since U Been Gone”. La dupla de productores y compositores suecos también está detrás de los grandes hits de Swift como “Bad Blood” y “Shake it Off”.

Los 12 temas del álbum —una mezcla de pop desenfadado y baladas literarias— tienen una duración de unos 42 minutos, breve para los estándares recientes de Swift. Eso, por supuesto, suponiendo que no haga una segunda parte como la de “Tortured Poets Department” y sorprenda a todos con otro álbum doble pocas horas después . ¿Sobreviviría Internet? No lo sabemos.

Swift describió su nueva música como “todo un éxito” durante su aparición en el podcast “New Heights” de su prometido Travis Kelce, explicando que “The Life of a Showgirl” es “el disco que he querido hacer durante mucho tiempo” y que trata de “todo lo que estaba pasando detrás del telón” durante su monstruoso Eras Tour.

Agregó que su objetivo para el nuevo álbum era tener “melodías que fueran tan contagiosas que casi te enojaras con ellas”.

Y son contagiosas, ¿pero enfadados? No, señora. Aquí tienen un rápido paseo por su nueva obsesión musical.

El álbum arranca con “The Fate of Ophelia”, una melodía superpegadiza que hace referencia a Shakespeare y muestra a nuestra profesora de inglés en plena forma lírica. Pero Martin y Shellback trabajan arduamente para crear una decoración de mesa para el plato principal musical que haría que Martha Stewart se pusiera furiosa.

Eso es lo que hacen, por supuesto. Con tanta naturalidad que es fácil olvidar lo difícil —y, para muchos, imposible— que es lograr un éxito. Y mucho menos tantos como los que han logrado juntos.

Swift, Martin y Shellback coescribieron y produjeron las 12 canciones de “The Life of a Showgirl”, un álbum que cuenta una historia concisa y clara desde el comienzo hasta la reverencia final en la canción principal del álbum, con Sabrina Carpenter.

No hace falta escuchar con demasiada atención para percibir la influencia del romance de Swift con Kelce en el álbum.

De hecho, los más mojigatos quizá necesiten abanicos.

Las etiquetas “explícitas” en “Wood” y “Honey” son una gran ayuda para advertir a los padres que estas dos canciones pueden tener algunas referencias no tan ocultas a relaciones románticas entre adultos y, si no se las controla con cuidado, puede haber que dar algunas “explicaciones”.

Pero el resto, tome asiento.

“Wood”, en particular, es una especie de soneto de un macho alfa. Con letras como “su amor fue la llave que abrió mis muslos” y una mención de “nuevas cimas de hombría”, la sutileza no era el objetivo.

¿Toque de queda, Kelce?

¡Feliz búsqueda del tesoro, Swifties! ¡Será un fin de semana largo!

“The Fate of Ophelia” “Elizabeth Taylor” “Opalite” “Father Figure” “Eldest Daughter” “Ruin The Friendship” “Actually Romantic” “Wi$h Li$t” “Wood” “CANCELLED!” “Honey” “The Life of a Showgirl” (Feat. Sabrina Carpenter)

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.