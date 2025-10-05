Swifties acuden en masa a los cines para “Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl”

Por Auzinea Bacon, CNN

En un éxito sin precedentes para un estreno cinematográfico anunciado hace apenas dos semanas, el evento de debut del álbum de la superestrella pop estadounidense Taylor Swift encabezó la taquilla nacional con unos US$ 33 millones en Estados Unidos.

“Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl”, estrenada en cines por tres días para coincidir con el lanzamiento del último álbum de Swift, “The Life of a Showgirl”, se proyectó en más de 3.700 salas en Estados Unidos y Canadá y en otras 3.588 salas internacionalmente. La película recaudó unos US$ 13 millones a nivel internacional, según AMC, lo que eleva sus ingresos globales a US$ 46 millones.

“En nombre de AMC Theatres y de toda la industria de exhibición cinematográfica, extiendo nuestro más sincero agradecimiento a la icónica Taylor Swift por traer su brillantez y magia a los cines este fin de semana”, dijo el director ejecutivo de AMC, Adam Aron, el domingo en un comunicado compartido con CNN. “Su visión de agregar un elemento cinematográfico al increíble debut de su álbum fue nada menos que un triunfo”.

A diferencia de la película de 2023 “The Eras Tour” de Swift, que rompió récords de películas de conciertos, “The Official Release Party of a Showgirl” es la única película debut de álbum que termina en primer lugar en la taquilla nacional y es la película de debut de álbum más taquillera, según AMC.

“Taylor Swift simplemente se da cuenta de lo importante que es una sala de cine como referente cultural. Sus fans pueden estar todos juntos sin tener que ir a uno de sus conciertos”, dijo Paul Dergarabedian, jefe de tendencias de mercado en Comscore.

David A. Gross, quien escribe el boletín de la industria FranchiseRe, describió el éxito de la película como algo “que ningún otro artista musical en el planeta puede lograr”.

“One Battle After Another” de Warner Bros. Pictures, que se estrenó el fin de semana pasado, quedó en el puesto número 2 en la taquilla, recaudando unos US$ 11 millones esta semana y cayendo un 49 % respecto a la semana pasada.

Warner Bros. Discovery es la empresa matriz de CNN.

“The Smashing Machine” de A24 debutó este fin de semana y terminó tercero con unos discretos US$ 6 millones, por debajo de las estimaciones de que podría recaudar alrededor de US$ 10 millones.

“De esto se trata octubre”, dijo Dergarabedian, señalando que “no se trata de las palomitas de maíz del verano” ni de cuán grande es el estreno de una película, porque se necesitan buenas críticas durante la intensa temporada de premios.

Shawn Robbins, director de análisis en Fandango y fundador y propietario de Box Office Theory, señaló que el drama de artes marciales mixtas quedó por debajo de las expectativas a pesar del poder de las estrellas Dwayne Johnson y Emily Blunt.

“Habrá muchas acusaciones sobre si fue porque Taylor (Swift) anunció su película… (pero) no hay mucha audiencia cruzada ahí”, dijo Robbins.

La película número 4 este fin de semana fue “Gabby’s Dollhouse: The Movie” de Universal Pictures (US$ 5,2 millones), seguida de “The Conjuring: Last Rites” (US$ 4 millones), un éxito de Warner Bros. de septiembre.

“Demon Slayer: Infinity Castle” de Crunchyroll, propiedad de Sony, ha seguido manteniéndose, terminando sexta en general con ingresos nacionales que suman US$ 124,6 millones. El inesperado éxito de septiembre que rompió récords de películas de anime ha llevado a Hollywood a considerar futuros estrenos de lo que algunos consideran un género de nicho.

Pero eso se pondrá a prueba el 24 de octubre, cuando Crunchyroll estrene “Chainsaw Man — The Movie: Reze Arc”, que es una continuación de la serie de anime para TV “Chainsaw Man”. Superó a “Infinity Castle” en las salas japonesas cuando se estrenó en el extranjero el 19 de septiembre, recaudando US$ 23,7 millones durante sus primeros 15 días, según un anuncio de la firma de relaciones públicas de la película en X.

“Chainsaw Man” es una franquicia popular, indicó Robbins, y ahora se espera que tenga un mejor desempeño en la taquilla nacional de lo que se habría anticipado antes del éxito de “Infinity Castle”.

“Pero el anime siempre es muy difícil de predecir porque esa audiencia sigue creciendo y (el género) también suele estar muy concentrado en los primeros días”, afirmó.

