Trump afirma que Sean “Diddy” Combs le pidió que lo indultara

El presidente Donald Trump confirmó que Sean “Diddy” Combs solicitó un indulto presidencial en relación con su caso penal federal.

Mientras hablaba este lunes con Kaitlan Collins de CNN sobre un posible indulto para la exnovia de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, Trump mencionó que “mucha gente me ha pedido indultos”, incluido Combs, quien fue sentenciado el viernes a más de cuatro años de prisión por su condena por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

En agosto, un miembro del equipo de defensa de Combs le dijo a CNN que el equipo del magnate de la música se había comunicado con el Gobierno Trump sobre un posible indulto.

“Tengo entendido que nos hemos comunicado y hemos tenido conversaciones en relación a un indulto”, dijo la abogada Nicole Westmoreland a Elizabeth Wagmeister de CNN en ese momento.

Trump había indicado previamente, durante una entrevista con Newsmax, que era poco probable que indultara a Combs, y dijo: “Era muy amigo suyo, me llevaba muy bien con él y parecía una buena persona. No lo conocía bien. Pero cuando me postulé, se mostró muy hostil”.

Trump añadió en ese momento que esto hacía que indultar a Combs fuera “más difícil”.

Cuando CNN se puso en contacto con él en relación con los comentarios de Westmoreland en agosto, un funcionario de la Casa Blanca dijo que “no harán comentarios sobre la existencia o inexistencia de ninguna solicitud de clemencia”.

También este lunes, los abogados de Combs pidieron al juez Arun Subramanian, quien sentenció al magnate caído en desgracia el viernes, que recomendara a la Oficina de Prisiones que Combs fuera ubicado en un centro correccional federal de baja seguridad en Fort Dix, Nueva Jersey, donde pueda “abordar problemas de abuso de drogas” y “maximizar las visitas familiares y los esfuerzos de rehabilitación”.

