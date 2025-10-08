Condenan a quienes intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina

Por CNN en Español

Un juzgado argentino condenó este miércoles a los autores del intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández, ocurrido en septiembre de 2022, tras más de un año de juicio.

El fallo del Tribunal Oral Federal N° 6 fijó una pena de 10 años a Fernando Sabag Montiel, de 37 años, quien cumplirá una condena total de 14 años por un fallo de mayo sobre tenencia de material de explotación sexual infantil.

Además, los jueces condenaron a Brenda Uliarte a 8 años de prisión al considerarla partícipe necesaria del hecho y absolvieron a Nicolás Carrizo, quien había sido señalado durante el proceso como partícipe secundario.

En su alegato final, Sabag Montiel, que reconoció el crimen en una entrevista de 2023, afirmó este miércoles que la causa “estuvo armada” (fabricada). Su abogado había solicitado que fuera declarado inimputable, pero el tribunal rechazó el pedido. Por su parte, Uliarte, que se declaró inocente durante el juicio, no hizo uso de la palabra.

La Fiscalía sostuvo en el juicio que Sabag Montiel y Uliarte “se infiltraron entre la multitud con la finalidad de matar a la entonces vicepresidenta”, frente al domicilio de Fernández en Buenos Aires. Allí, Sabag Montiel activó el gatillo del arma ante el rostro de la dirigente peronista, pero el disparo no salió.

El tribunal informó que los fundamentos del fallo se conocerán en diciembre.

