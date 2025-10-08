Europa teme estar ya en guerra, y Estados Unidos no se ha dado cuenta

Análisis por Stephen Collinson, CNN

“No estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz”.

La advertencia del canciller de Alemania, Friedrich Merz, el mes pasado podría carecer de los fatídicos presagios del lamento de Sir Edward Grey en vísperas de la Primera Guerra Mundial: “Las luces se están apagando en toda Europa”.

Pero sí marcó un cambio de página en la historia en medio de una oleada de incursiones en el espacio aéreo de países de la OTAN por presuntos drones y aviones de guerra rusos, junto con otras actividades marítimas y cibernéticas amenazantes.

Durante 80 años, Europa consideró su paz inviolable. Ahora, ya no puede estar segura. La frase de moda para una nueva era de incertidumbre es la “zona gris”: un estado en el que nada es blanco o negro; ni en plena guerra ni en paz.

Merz no es el único preocupado. El exjefe de la OTAN, George Robertson, coautor de una revisión de defensa del Gobierno británico, lamentó los recientes ciberataques y advirtió que la infraestructura civil no estaba preparada.

“¿Podemos imaginar que sea pura coincidencia que estas cosas estén sucediendo, que el sabotaje esté ocurriendo en toda Europa?”, preguntó Robertson en una conferencia la semana pasada.

“Tenemos que preocuparnos por los ataques en la zona gris. Será demasiado tarde si se apaga la luz”, continuó Robertson. Preguntó a su audiencia en la idílica Wigtown, en el suroeste de Escocia, a un mundo de distancia de la guerra de Ucrania: “¿Tienen linternas con pilas en cada habitación de sus casas? ¿Tienen velas?”.

Los avistamientos de drones, que provocaron el cierre de aeropuertos en Europa continental y el despliegue de aviones de la OTAN, expusieron la falta de preparación de Europa tras décadas de letargo estratégico y pusieron en duda si los Gobiernos debilitados por el clamor populista pueden reunir la voluntad política para rearmarse.

Y nunca ha habido tanta incertidumbre sobre la solidez de las garantías de seguridad de Estados Unidos a sus socios de la OTAN.

El presidente Donald Trump afirma, hasta la saciedad, que la guerra en Ucrania nunca habría comenzado si él hubiera sido presidente. Pero la nueva alarma lo acecha. ¿Acaso su ambivalencia hacia la alianza occidental, la confusión sobre sus límites y el psicodrama de halagos y rechazos con el presidente Vladimir Putin han abierto el camino a un peligroso aventurerismo ruso?

Las crecientes tensiones al otro lado del Atlántico apenas han penetrado la tóxica burbuja política estadounidense. Han quedado eclipsadas en gran medida por el asesinato de Charlie Kirk, el despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte de Trump en ciudades estadounidenses, y el cierre del Gobierno.

Hasta ahora Rusia ha tenido la sensatez de no poner a prueba la seguridad de Estados Unidos.

Pero el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radek Sikorski, planteó una analogía para los espectadores estadounidenses. “Todo país soberano tiene derecho a lidiar con intrusos”, declaró a Fareed Zakaria de CNN. “No tolerarían que los MiG cubanos sobrevolaran Florida”.

Polonia quedó conmocionada cuando varios drones rusos entraron en su espacio aéreo el mes pasado. Las autoridades de defensa estadounidenses no estaban seguras de si fue deliberado. Poco importaba, ya que se trataba de una de las peores intrusiones en territorio de la OTAN.

La idea de un simple error se vio socavada por acontecimientos posteriores. El Aeropuerto Internacional de Copenhague tuvo que cerrarse dos veces en una semana tras misteriosos avistamientos de drones, con Rusia como sospechosa.

Dinamarca apoya fuertemente a Ucrania. Los vuelos en el Aeropuerto de Oslo, Noruega, se suspendieron brevemente el mes pasado y de nuevo esta semana tras avistamientos de drones. El Aeropuerto de Munich cerró dos veces la semana pasada por el mismo motivo.

El 19 de septiembre, aviones de la OTAN interceptaron tres aviones rusos que violaron el espacio aéreo de Estonia, miembro de la alianza.

Crece la preocupación por la “flota en la sombra” rusa, compuesta por petroleros y otros buques obsoletos, que se utiliza para evadir las sanciones de guerra contra Ucrania.

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington informó este año que la flota se utilizó para ataques submarinos a infraestructuras de cable, así como para sabotaje y subversión.

Rusia se ha burlado de la preocupación de los miembros europeos de la OTAN, calificándola de paranoia que pretende servir de pretexto para una escalada militar que, según afirma, amenaza a Moscú.

“No lo haré más”, declaró Putin la semana pasada con una media sonrisa, y negó tener drones que pudieran alcanzar Alemania, Francia o Portugal.

El expresidente de Rusia, Dmitri Medvédev, declaró el lunes que se desconocía el origen de los drones, pero que esperaba que las incursiones provocaran que los votantes de Francia y Alemania se volvieran contra sus líderes.

“Lo principal es que los europeos miopes sienten el peligro de la guerra en carne propia. Que temen y tiemblan como animales inertes en una manada al paso del matadero”, declaró Medvedev.

Medvedev es más un troll en línea que una figura influyente del Kremlin hoy en día. Pero es irreconocible comparado con el presidente que disfrutó de un almuerzo informal con el mandatario Barack Obama en Ray’s Hell Burger en Arlington, Virginia, en el punto álgido de un desafortunado reinicio entre Estados Unidos y Rusia.

Suponiendo que todos estos incidentes puedan atribuirse a la guerra en la zona gris rusa, ¿cuál es el objetivo militar de Moscú?

“Parece muy probable que sea Rusia. Y tienen muchas razones para querer hacerlo”, dijo Kirsten Fontenrose, presidenta de Red Six Solutions, que proporciona experiencia técnica aprobada por el Gobierno estadounidense en la lucha contra drones.

“Están poniendo a prueba los límites del compromiso mutuo de los países de la OTAN”, dijo Fontenrose a Becky Anderson en CNN International. “Tenemos esta analogía… de hervir una rana en una olla donde la rana no salta para salvarse porque el agua hierve tan lentamente que no se da cuenta de que está hirviendo. Esto es como si Rusia aumentara poco a poco la presión sobre los países de la OTAN. ¿Hasta dónde puede llegar?”

Rusia también está jugando un juego geopolítico.

“En este momento, Rusia está poniendo a prueba la protección de Europa”, declaró Kristine Berzina, investigadora principal del German Marshall Fund de Estados Unidos.

“¿Es real el cambio hacia una mayor potencia y defensa en Europa? ¿Están desarrollando los europeos capacidades reales para detener a Rusia? ¿Y qué interés tiene Estados Unidos en respaldar a Europa?”, inquirió.

Putin ha intentado durante mucho tiempo desmantelar las divisiones entre los miembros de la OTAN en Europa y entre Estados Unidos y el resto de la OTAN.

Esto ha sido especialmente cierto durante la guerra de Ucrania, cuando los miembros de la alianza más alejados de la zona de batalla parecen menos amenazados que aquellos en los antiguos frentes de la Guerra Fría en Europa del Este.

Y otro objetivo potencial de la guerra en la zona gris por parte de Moscú, insinuado por Medvedev, es generar alarma entre los electorados occidentales que pueda debilitar la resolución política de seguir armando a Ucrania.

Occidente respondió a la llamada de atención de Rusia reforzando las defensas aéreas a lo largo de su flanco oriental. Gran Bretaña y Francia enviaron aviones de combate. Polonia invocó el Artículo 4 de la OTAN para convocar conversaciones sobre las medidas a tomar.

Los principales líderes europeos han hablado de crear un “muro antidrones” contra los vehículos aéreos no tripulados rusos.

Y en una sorprendente inversión de la dinámica de la guerra, Ucrania —que ahora cuenta con el ejército más experimentado de Europa— envió personal para capacitar a algunos países de la OTAN en las tácticas y capacidades rusas.

En términos más generales, los estados miembros le dieron a Trump una victoria en la cumbre de la OTAN de este año al prometer aumentar el gasto en defensa al 3,5 % del PIB.

La genialidad del supuesto esfuerzo ruso es que logró poner a sus enemigos europeos en alerta con relativamente poco esfuerzo y gasto.

Majda Ruge, investigadora principal de políticas del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores en Berlín, señaló que Europa carece de una respuesta económica. “El uso de F-35 por parte de Polonia para derribar drones rusos de bajo coste ha llamado la atención de la mayoría de los líderes europeos sobre la necesidad de desarrollar rápidamente una tecnología más eficiente y económica”.

Pero, ¿es realmente necesario todo esto?

Unos pocos drones que sobrevuelan el espacio aéreo de la OTAN no han matado a nadie.

Quizás sea mejor hacer la vista gorda, ya que una reacción exagerada de la OTAN —quizás si un Estado miembro derribara un avión ruso— podría desencadenar la escalada que la OTAN ha intentado evitar durante toda la guerra de Ucrania.

Sin embargo, esta perspectiva subestima el hecho de que la amenaza más grave no proviene de las flotas de drones, sino de la guerra híbrida, cibernética y encubierta, que también ha incluido una vigorosa operación de sabotaje rusa en toda Europa.

Otra cuestión es la respuesta estadounidense, que seguramente habría sido mucho más enérgica bajo cualquier presidente moderno excepto Trump.

“¡Aquí vamos!”, escribió Trump en redes sociales después de que drones rusos sobrevolaran Polonia, comportándose más como un comentarista desconcertado que como el líder del mundo libre. Posteriormente, reflexionó sobre la posibilidad de que la incursión fuera un error. Pero el mes pasado, en las Naciones Unidas, sugirió que los países de la OTAN deberían derribar aviones rusos, según las circunstancias.

Por lo tanto, los líderes europeos de la OTAN se ven obligados a analizar exactamente cómo espera el presidente que respondan y en qué medida Estados Unidos los ayudaría.

A Trump le encanta preservar la incertidumbre como herramienta de política exterior, pero en este contexto la ambigüedad podría ser peligrosa, especialmente si llevara a Rusia a intensificar las provocaciones basándose en una interpretación errónea de la ambivalencia estadounidense hacia sus aliados.

También es difícil desentrañar las intenciones estratégicas de Trump de los vaivenes emocionales de su relación con Putin.

Actualmente, está desilusionado porque su amigo despreció su esfuerzo por la paz en Ucrania, como parte de su intento por ganar el Premio Nobel. Pero ha demostrado en el pasado que es susceptible a la manipulación del hombre fuerte del Kremlin.

La firmeza de Europa también es cuestionable. Alarmados por el expansionismo ruso y la hostilidad de Trump hacia el “America First”, los líderes centristas europeos han prometido impulsar el rearme y redoblar esfuerzos para defender su territorio.

Sin embargo, la crisis política en Francia, el asedio político que aqueja al Gobierno laborista británico y los desafíos políticos que se avecinan para Merz dificultarán la recaudación de fondos de las economías endeudadas y exigirán sacrificios impopulares a los votantes que han dado por sentado el paraguas de seguridad estadounidense.

Un “incidente cinético” o una escalada repentina que involucre a Rusia podría ser lo único que acabe por desestabilizar la situación, dijo Berzina. “Es muy alarmante, porque ha habido señales durante demasiado tiempo, esta guerra en Ucrania se ha prolongado demasiado, y Rusia ha aprendido demasiado en los últimos tres años y medio, como para que Europa esté tan mal preparada”.

La preparación a corto plazo es una cosa. La verdadera seguridad solo llegará cuando las sociedades occidentales se fortalezcan contra la guerra de zona gris, los ciberataques y las tácticas híbridas empleadas por Rusia y otros adversarios.

Como dijo Robertson: “La defensa no es solo un asunto de las fuerzas armadas del país. Nuestro informe indica que debe ser una tarea de todo el país. Todos deben participar. Todos deben saber qué hacer en caso de emergencia”.

Nicholas Dungan, CEO de la firma de asesoría estratégica CogitoPraxis, con sede en los Países Bajos, y miembro de la Red Europea de Liderazgo, coincide con Robertson.

“El problema no es exclusivamente militar, ni la respuesta es exclusivamente militar”, afirmó. “Esa respuesta depende de la resiliencia de toda la sociedad, incluidas las grandes empresas que controlan la gran mayoría de los sistemas críticos que permiten el funcionamiento de nuestras sociedades”.

Dungan ve una creciente cooperación entre los estrategas militares, que son profundamente conscientes de los riesgos, y el sector privado, como lo demuestra una reciente conferencia de la OTAN en La Haya centrada en la cooperación civil-militar, o CIMIC.

La postura amenazante de Rusia demuestra que el tiempo apremia. Pero quizás le hizo un favor a la OTAN.

