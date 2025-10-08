Familia del músico colombiano B King pide a Fiscalía de Colombia ayudar a esclarecer su homicidio y el del DJ Regio Clown

Por Mauricio Torres, CNN en Español

A dos semanas de que autoridades de México informaron sobre el homicidio de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, la familia de Sánchez Salazar pidió a la Fiscalía de Colombia que ayude a esclarecer el caso.

La petición se dio a conocer este miércoles en un comunicado, en el que la madre de Sánchez Salazar, Adriana Salazar Cárdenas, y su hermana, Stefanía Agudelo Salazar, agradecen el apoyo que dicen haber recibido y dicen que esperan saber “la verdad de los hechos”.

“El día de hoy, presentamos una solicitud formal ante la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de conocer si existen investigaciones en curso en Colombia relacionadas con los hechos que rodearon su fallecimiento”, señala el mensaje que Agudelo Salazar publicó en su cuenta de Instagram.

“Como familia, confiamos en las instituciones y esperamos que este proceso permita esclarecer de manera transparente y definitiva lo sucedido”, concluye.

La Fiscalía de Colombia dijo a CNN que recibió la solicitud y responderá.

Sánchez Salazar y Herrera Lemos desaparecieron el 16 de septiembre en México. El 17 de septiembre, los cuerpos de dos hombres fueron localizados en el municipio de Cocotitlán, en el central Estado de México, y el 22 de septiembre familiares identificaron los cadáveres y confirmaron que se trataba de los músicos, según informaron entonces autoridades de México.

El hallazgo ocurrió en el estado más poblado del país, con alrededor de 17 millones de habitantes. También es el quinto con más homicidios dolosos este año, 1.095 registrados entre enero y agosto, según cifras oficiales, una situación atribuida a la operación de diversos grupos delictivos.

A raíz de este caso, la Fiscalía del Estado de México abrió una investigación por homicidio.

CNN contactó a la Fiscalía del Estado de México para pedir información sobre el avance de las indagatorias, posibles detenidos y líneas de investigación en marcha, y está en espera de respuesta.

La desaparición de los músicos la dio a conocer el 21 de septiembre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien pidió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ayuda para localizarlos con vida.

Tras el homicidio de Sánchez Salazar y Herrera Lemos, Sheinbaum dijo que el caso sería investigado y que las autoridades de México se mantendrían en contacto con sus pares de Colombia.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.