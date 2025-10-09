Tribunal de Texas suspende ejecución de Robert Roberson, quien estaba condenado por la muerte de su hija de 2 años

Por Dakin Andone, Ed Lavandera y Ashley Killough, CNN

El Tribunal de Apelaciones Penales de Texas concedió este jueves una suspensión de la ejecución del condenado a muerte Robert Roberson, quien desde hace tiempo se declara inocente del asesinato de su hija de dos años, Nikki Curtis, alegando que su condena, basada en el diagnóstico de síndrome del bebé sacudido, fue errónea.

El fallo suspende la ejecución de Roberson, que estaba programada para el 16 de octubre que, según sus abogados, sería la primera en Estados Unidos basada en una acusación de síndrome del bebé sacudido.

La orden indica que el tribunal determinó que Roberson satisfizo su solicitud de obtener un indulto después de que el tribunal de apelaciones concediera el año pasado un nuevo juicio a Andrew Roark, condenado por lesiones a una niña con base en una acusación similar de síndrome del bebé sacudido. En ese caso, el tribunal determinó que la evidencia científica había evolucionado y que era “muy probable” que el hombre no hubiera sido condenado.

Como resultado, “devolvemos la demanda al tribunal de primera instancia para su resolución”, dice la orden.

El fallo llega tras años de apelaciones por parte del recluso y sus abogados, que hasta ahora han sido rechazadas. Antes de su última fecha de ejecución, en octubre pasado, los tribunales estatales y federales, incluida la Corte Suprema de Estados Unidos, se negaron a detener su ejecución, y la junta de libertad condicional de Texas rechazó su solicitud de clemencia.

Existe consenso entre los pediatras en que el diagnóstico del síndrome del bebé sacudido, ahora considerado un subtipo de traumatismo craneoencefálico por maltrato, es legítimo. Sin embargo, los defensores de Roberson argumentan que los cambios en la comprensión de las causas de los síntomas que Nikki presentó poco antes de su muerte, junto con la creciente evidencia nueva, demuestran su inocencia o, al menos, justifican un nuevo juicio.

En una entrevista con CNN el miércoles, Roberson volvió a afirmar que era inocente, pero que estaba en paz gracias a su fe.

“No tengo miedo de morir, pero aún no estoy listo para morir, ¿sabe?”, dijo.

“Pase lo que pase, me voy a casa a un mundo libre”, dijo Roberson. “Me voy a casa para estar con el Señor”.

Este jueves, la abogada de Roberson expresó su gratitud al Tribunal de Apelaciones Penales por reconocer los paralelismos entre el caso de su cliente y el de Roark.

“La cuestión será si la decisión de conceder la exención al ahora exonerado Andrew Roark implica también la exención para Robert”, dijo. “Para decidir sobre esta cuestión, será necesario considerar la montaña de registros médicos, estudios científicos, opiniones de expertos y otras pruebas que demuestran que su hija, que estaba muy enferma, murió por causas naturales y accidentales, no por sacudidas ni otros abusos”.

La ejecución de Roberson el año pasado solo se detuvo tras una maniobra notable de un grupo de legisladores estatales, que citaron a declarar al recluso, lo que llevó a la Corte Suprema de Texas a emitir una suspensión temporal. Durante el año transcurrido desde entonces, Roberson y sus abogados esperaban conseguir un nuevo juicio, pero se fijó una nueva fecha de ejecución incluso con las apelaciones pendientes.

El representante estatal Brian Harrison, republicano que orquestó la citación del comité de la Cámara el año pasado, celebró el fallo, elogió a los jueces de la corte de apelaciones de Texas y recalcó su convicción de que Roberson “nunca ha tenido un juicio justo”.

“A quienes apoyamos la pena capital nos corresponde garantizar que personas potencialmente inocentes nunca sean sometidas a ella”, declaró Harrison en X.

“No dejaré de luchar por la justicia y para asegurar que mis hijos y la próxima generación no hereden un estado donde el gobierno pueda privar a los tejanos de la vida y la libertad sin el debido proceso ni juicios justos”.

