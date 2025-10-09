Partidos de oposición en Perú impulsan en el Congreso una moción de vacancia contra presidenta Dina Boluarte

Por Andy Ortiz y Mauricio Torres

Los partidos políticos de oposición en el Congreso de Perú impulsaban este jueves una moción de vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte por la causal de “permanente incapacidad moral”, con el argumento de que su Gobierno no ha hecho lo suficiente contra la inseguridad en el país.

En total, 35 congresistas de siete bancadas presentaron una moción de vacancia para “declarar la permanente incapacidad moral de la presidenta de la república”, de acuerdo con un comunicado del Congreso de Perú.

Según un documento publicado en redes por la bancada parlamentaria del partido Renovación Popular, este grupo legislativo había iniciado la recolección de firmas para presentar la moción de vacancia, señalando que recogían el “clamor de millones de peruanos que padecen el abandono del Gobierno frente al flagelo de la delincuencia y el crimen”.

Las críticas contra el gobierno de Boluarte se acrecentaron luego de que, la noche del miércoles, cinco personas, entre ellas cuatro músicos, resultaran heridas luego de un atentado perpetrado contra la orquesta Agua Marina en un concierto en Lima, la capital peruana.

Minutos después del pronunciamiento de Renovación Popular, la bancada de Fuerza Popular se sumó a la iniciativa a favor de la vacancia presidencial, señalando que Perú “no puede seguir sumido en la inseguridad y falta de liderazgo”.

Por su parte, el congresista Alejandro Cavero publicó en su cuenta de X una imagen del documento en el que se reúnen las firmas para la vacancia. Su agrupación política, Avanza País, emitió un comunicado sumándose a la posición a favor de la vacancia.

La bancadas Alianza para el Progreso (APP) también manifestó su apoyo a la moción de vacancia.

CNN contactó a la Presidencia de Perú para pedir comentarios y espera respuesta.

Según el artículo 89-A del Reglamento del Congreso, para ser admitida a trámite, una moción de vacancia debe ser firmada por el 20 % del número legal de los 130 congresistas. Esto significa que se necesitan 26 firmas, y este jueves se obtuvieron 35.

Una vez admitida a trámite, se votará su admisión a debate en el Pleno, para lo que se requiere al menos el voto a favor del 40 % de congresistas hábiles, es decir, 52.

Si se admite, el pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y la votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la admisión del pedido ni después del décimo, salvo que cuatro quintas partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata. Esa cifra sería de 104 parlamentarios, con lo cual se puede adelantar significativamente el proceso de vacancia.

El reglamento del Congreso también estipula que, si se considera necesario, se cita a una sesión especial.

La presidenta podría ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistida por su abogado, hasta por 60 minutos.

Este jueves, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y su Gabinete se presentaban ante el pleno del Congreso tras ser convocados para dar cuenta de las acciones del gobierno de Boluarte contra la inseguridad.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.