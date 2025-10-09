Tropas de la Guardia Nacional comenzaron su misión en Chicago mientras se avecinan enfrentamientos judiciales por despliegues

Por Andy Rose, Alisha Ebrahimji y Taylor Romine, CNN

Miembros de la Guardia Nacional de Texas fueron desplegados en el área metropolitana de Chicago, informó un funcionario este miércoles por la noche, mientras los abogados se preparan para audiencias judiciales críticas sobre las tropas federalizadas a 3.200 kilómetros de distancia unas de otras en medio de una batalla en curso entre el presidente Donald Trump y las ciudades lideradas por los demócratas.

El Gobierno de Trump vincula los despliegues planeados en Chicago y Portland (Oregon) a protestas cada vez más tensas frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), además de citar el tiroteo en una instalación de ICE en Dallas, donde murieron dos detenidos. Trump calificó el hecho como un ataque contra las fuerzas del orden.

Los guardias de Texas están desplegados en su misión oficial de proteger al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. y a otros funcionarios del gobierno estadounidense en el área de Chicago, según declaró a CNN un portavoz del Comando Norte de EE.UU. el miércoles por la noche. El portavoz no pudo proporcionar más detalles sobre la ubicación exacta de las tropas.

El presidente intensificó este miércoles sus críticas contra el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador demócrata J. B. Pritzker, quienes el fin de semana calificaron la movilización de la Guardia Nacional como “la invasión de Trump”.

“El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los agentes de ICE. ¡El gobernador Pritzker también!”, escribió Trump en Truth Social.

Ambos funcionarios respondieron a las críticas de Trump el miércoles por la mañana y, más tarde, el alcalde le dijo a Pamela Brown de CNN que “ciertamente no es la primera vez que Donald Trump pide el arresto de un hombre negro, injustamente”.

“No me voy a ninguna parte”, añadió. “Me mantendré firme como alcalde de esta increíble ciudad”.

Mientras tanto, Pritzker escribió en X que no piensa dar marcha atrás, diciendo: “Trump ahora pide el arresto de los representantes electos que controlan su poder. ¿Qué más queda en el camino hacia el autoritarismo total?”.

“Agentes enmascarados ya están deteniendo a gente en la calle”, dijo el gobernador. “Separando a niños de sus padres. Creando miedo”.

El compromiso de Trump con la opción militar se ha demostrado no solo en los tribunales, sino también en los frecuentes viajes aéreos de miembros de su administración. El director del FBI, Kash Patel, y el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, realizaron una breve visita a Chicago este martes, coincidiendo con el viaje de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem , a la oficina de ICE en Portland.

Noem visitó las instalaciones de ICE en Chicago la semana pasada , justo después de que varios funcionarios del gabinete realizaran una conferencia de prensa en Memphis , Tennessee, promocionando el próximo despliegue de la Guardia allí.

Si los casos judiciales pendientes que impugnan los despliegues no van como Trump desea, el presidente ha dicho que podría anularlos efectivamente invocando la Ley de Insurrección, que permite el despliegue de tropas en Estados Unidos en ciertas situaciones limitadas; es la mayor excepción legal a la Ley Posse Comitatus, que generalmente prohíbe el uso de las fuerzas armadas dentro de Estados Unidos para fines de aplicación de la ley nacional.

“Si tuviera que promulgarlo, lo haría”, dijo Trump el lunes. “Si hubiera muertos, y los tribunales nos estuvieran reteniendo, o gobernadores o alcaldes nos estuvieran reteniendo, claro que lo haría”.

Antes de ser enviadas a una misión de protección, las tropas de la Guardia Nacional reciben entrenamiento en desescalada, control de multitudes y las reglas vigentes para el uso de la fuerza, dice el Comando Norte de Estados Unidos en su sitio web.

Los miembros de la Guardia Nacional están en sus misiones específicamente para apoyar las funciones, el personal y la propiedad federales, lo que puede incluir el control de multitudes y el establecimiento de perímetros de seguridad, según informó el Comando Norte. Los militares no arrestarán a manifestantes, ya que se trata de una actividad policial, añadió.

Así están los despliegues de la Guardia Nacional actualmente:

La jueza del Tribunal de Distrito April Perry, nominada al cargo el año pasado por el presidente Joe Biden, se negó a principios de esta semana a tomar una decisión inmediata sobre una solicitud del estado y la ciudad de Chicago para bloquear los despliegues del presidente en Chicago y fijó una audiencia sobre ese asunto para el jueves.

Esto ocurrió después de que Trump autorizara el despliegue de 300 efectivos de la Guardia Nacional de Illinois en Chicago, y el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ofreciera como voluntarios a otros 400 guardias estatales. Trescientos miembros de la Guardia Nacional de Illinois y 200 de la Guardia Nacional de Texas fueron activados bajo el Título 10 y se encuentran actualmente en el área de Chicago, informó el Comando Norte de EE. UU. en una actualización el miércoles.

Miembros de la Guardia Nacional de Texas fueron vistos en un centro de entrenamiento suburbano el martes. Las tropas están recibiendo entrenamiento, incluyendo técnicas de desescalada y control de multitudes, según informó el Comando Norte de EE.UU .

La administración Trump presentó su respuesta el miércoles por la noche a la solicitud de detener el despliegue.

En un documento de 59 páginas, la administración defendió su decisión, alegando la “violencia continua y sostenida” contra el personal del ICE y propiedades federales en el área de Chicago. El documento menciona el tiroteo ocurrido en una instalación del ICE en Dallas el mes pasado y afirma que las instalaciones del ICE “han sido objeto de ataques coordinados por grupos violentos”.

Al intentar bloquear el despliegue de la Guardia Nacional, la ciudad y el estado “piden a la Corte que cuestione el juicio del Presidente sobre la situación actual en Illinois y ejerza autoridad de supervisión sobre su despliegue de guardias federalizados, con el potencial de poner a los oficiales federales (y otros) en peligro”, dice la presentación.

“Pero la responsabilidad y la rendición de cuentas por esas decisiones deberían recaer en las ramas políticas del gobierno federal, no en este Tribunal. Por lo tanto, este Tribunal debería denegar la moción de los demandantes”, declaró.

En su informe, los funcionarios federales afirmaron que se había producido un fuerte aumento de la violencia contra las fuerzas del orden federales que ejercían sus funciones legítimas, con más de 30 agentes heridos en las últimas semanas. Entre las lesiones documentadas se incluyen una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA), una hiperextensión de rodilla, múltiples laceraciones y la barba arrancada del rostro de un agente, según el informe. También se ha informado de que varios agentes han sido hospitalizados tras ser derribados físicamente por alborotadores.

Atribuyó la escalada a la falta de cooperación de las fuerzas del orden locales, a las leyes locales que prohíben la colaboración con los agentes de inmigración y a lo que llamó una “animosidad inflamada” de los funcionarios estatales y municipales hacia los agentes del orden, todos factores que, según dijo, “contribuyeron a la necesidad de asistencia de la Guardia Nacional”.

El estado y la ciudad, en su demanda para detener el despliegue, argumentaron que la necesidad de protección adicional en respuesta a las protestas en torno a las instalaciones federales es simplemente un pretexto para desplegar las fuerzas militares dentro de Estados Unidos. “El carácter artificial de la crisis es evidente”, afirmaron.

Un grupo de 26 exgobernadores de todo el país presentó un escrito en apoyo de la orden temporal que suspende el despliegue de la Guardia Nacional en el área, alegando que “solo exacerbaría las tensiones en Chicago”.

“La afirmación del presidente de tener autoridad para desplegar militares en territorio nacional a su discreción, sin la cooperación ni coordinación con las autoridades estatales, amenaza con alterar el delicado equilibrio de poder estatal y federal que sustenta nuestro orden constitucional”, señala el documento.

Un grupo de exsecretarios del Ejército y la Marina y almirantes y generales retirados de cuatro estrellas también presentaron una breve advertencia de que, si bien hay circunstancias excepcionales que requieren una intervención militar, los despliegues nacionales que no se adhieren a los “límites establecidos desde hace mucho tiempo” conllevan riesgos, entre ellos la politización de las fuerzas armadas, la desviación del personal militar de sus misiones principales de entrenamiento para las guerras y la protección de las comunidades después de los desastres, y la colocación de las tropas en situaciones para las que no están entrenadas.

Mientras tanto, un grupo de 18 fiscales generales republicanos presentó un escrito en apoyo a la administración Trump, diciendo que no permitir el despliegue de la Guardia Nacional para ayudar a los agentes de ICE “tiene un costo inmenso para los estados”.

El alcalde de Chicago manifestó que la policía local que intenta mantener el orden se encuentra en una posición difícil. “El presidente de Estados Unidos está literalmente enfrentando a las fuerzas del orden entre sí”, dijo Johnson durante una conferencia de prensa el martes.

Este miércoles, dijo a CNN: “Lo que estamos viendo es una escalada total por parte de estos agentes federales”.

“Siempre supimos que enviar a los agentes federales era un pretexto para la Guardia Nacional”, dijo Johnson. “Su objetivo final es enviar militares a las ciudades estadounidenses”.

Mientras la batalla legal continúa, los efectos se sienten en toda la ciudad. Un partido de fútbol entre Argentina y Puerto Rico, programado originalmente para la próxima semana en Chicago, fue trasladado a Florida debido a las crecientes tensiones migratorias, dijo una fuente a The Associated Press el miércoles.

Los pasos deliberativos de la jueza de Illinois contrastan con el rápido avance del caso similar en Portland.

La jueza Karin Immergut—nombrada por Trump y quien una vez formó parte de la investigación Starr sobre el presidente Bill Clinton—bloqueó casi de inmediato la convocatoria de Trump para el despliegue de la Guardia Nacional de Oregon el sábado.

Cuando la Casa Blanca respondió movilizando militares federalizados de la Guardia Nacional de California en Portland el domingo, Immergut amplió su fallo para detener todos los despliegues de la Guardia Nacional en Oregon.

El caso ahora se traslada al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, al que la Casa Blanca ha pedido que suspenda la orden de Immergut y permita el despliegue.

Se ha programado una audiencia para el jueves ante un panel de tres jueces: dos nombrados por Trump y uno nombrado por Clinton, quien anteriormente fue juez en la Corte Suprema de Oregon.

Siguiendo una presentación en el caso de Chicago, 20 fiscales generales republicanos presentaron un escrito en apoyo del despliegue de la Guardia Nacional en Portland, diciendo que las tropas son necesarias para defenderse de la “anarquía”.

Mientras que el despliegue de militares en Portland ha sido bloqueado por una jueza, el despliegue planeado en Memphis está siendo retrasado por motivos prácticos.

“La Guardia Nacional de Tennessee debería llegar en los próximos días o en la próxima semana aproximadamente”, dijo el alcalde demócrata Paul Young a WATN, filial de CNN, el martes.

No se ha revelado el papel exacto que desempeñarán los militares de la Guardia Nacional de Tennessee, desplegados en Memphis por el gobernador republicano Bill Lee.

Un gran grupo de agentes federales ya se encuentra en la ciudad como parte de la Fuerza de Tarea de Seguridad de Memphis. El grupo realizó 386 arrestos en poco más de una semana, de acuerdo con cifras del Departamento de Justicia publicadas este miércoles, y más de 200 fueron clasificados como “detenciones por órdenes” o “administrativas”. Se realizaron dos arrestos en casos de homicidio.

El liderazgo político demócrata del alcalde ha estado en desacuerdo con la administración Trump y los líderes estatales republicanos sobre la necesidad de participación federal, pero Young dijo que están cooperando.

“Fue algo que decidieron el gobernador y el presidente, y como alcalde de la ciudad, es mi trabajo asegurarme de que esté bien coordinado dentro de nuestra comunidad”, dijo a WATN.

Corrección: Una versión anterior de este artículo indicaba erróneamente el tipo de tropas federales que se entrenan para su despliegue cerca de Chicago. Son tropas de la Guardia Nacional.

Haley Britzky de CNN contribuyó a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.