María Corina Machado le dedicó el Nobel de la Paz al pueblo de Venezuela y “al presidente Trump por su decisivo apoyo”

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado, premiada este viernes con el Nobel de la Paz, afirmó que el galardón es un impulso “para concluir” la tarea de “conquistar la libertad” en el país.

“Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad”, dijo en un mensaje en X la líder de Vente Venezuela, que no pudo competir en las elecciones de 2024 y encabezó la campaña para reconocer los resultados que, según la oposición, le dieron la victoria al candidato Edmundo González.

“Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el presidente (Donald) Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia”, agregó Machado en su primer mensaje público desde el anuncio del Nobel.

“Le dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decisivo apoyo a nuestra causa”, escribió Machado.

La líder opositora está en la clandestinidad desde la campaña represiva lanzada por el Gobierno tras los comicios de 2024. El Consejo Nacional Electoral declaró ganador al presidente Nicolás Maduro sin presentar el detalle de los resultados por mesa de votación.

Al anunciar el premio en una ceremonia en Oslo este viernes, el Comité Noruego elogió la “lucha de Machado por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Más temprano, cuando Machado fue informada telefónicamente que ganó el premio, expresó: “Oh dios mío… No tengo palabras (…) Esto es un movimiento, esto es un logro de toda una sociedad”, agregó. “Yo solo soy una persona. Ciertamente no merezco esto”.

Posteriormente, Machado difundió una carta en la que denunció la represión de las autoridades y resaltó: “Hemos forjado un movimiento cívico formidable, superando las barreras que el régimen construyó para dividirnos, y hemos unido a la nación en un anhelo poderoso: Paz en Libertad”.

Dijo además que el premio “es un impulso único” para seguir con la lucha y “completar” la tarea. “Este inmenso respaldo demuestra que la comunidad democrática mundial entiende y comparte nuestra lucha”, subrayó.

Por el momento, el Gobierno de Venezuela no ha emitido declaraciones sobre la premiación de Machado.

