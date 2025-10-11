Trayectoria de la tormenta tropical Raymond: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN en Español

Raymond amenaza con traer este sábado condiciones de tormenta tropical y fuertes lluvias a Baja California Sur a medida que sigue su trayectoria hacia al noroeste casi paralelo a la costa del Pacífico de México, informó el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

Según el más reciente parte del NHC, el fenómeno ha perdido algo de intensidad con vientos sostenidos de 75 km/h y rachas más fuertes. El pronóstico prevé un debilitamiento gradual de Raymond durante los próximos dos días hasta convertirse en un remanente postropical bajo este domingo.

A las 4:00 a.m., hora del este de EE.UU., el cetro de la tormenta se ubicó a 235 km al sur-sureste del extremo sur de Baja California.

A esa hora, Raymond seguía un movimiento hacia el noroeste a cerca de 26 km/h. Se espera que el fenómeno dé un giro hacia el norte más tarde este sábado para mantener esa trayectoria hasta el domingo.

La previsión es que el centro de Raymond discurra más tarde esta jornada sobre la porción sur de Baja California Sur.

El parte indica que las lluvias de Raymond pueden dejar acumulaciones de entre 10 y 15 cm con cantidades locales de hasta 10 cm a través de Sonora y el norte de Chihuahua.

A través de porciones costeras de Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, y partes del centro a sur de Baja California Sur, se esperan totales de precipitaciones de entre 2 y 5 cm.

El NHC avisa que estas precipitaciones traerán un riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en áreas de terreno más alto.

Las marejadas generadas por Raymond están afectando las costas del suroeste y el centro oeste de México y se propagarán a las costas del sur de Baja California Sur a última hora de este sábado.

El Gobierno de México emitió una advertencia de tormenta tropical desde Manzanillo hasta Cabo Corrientes, Jalisco, para las islas Marías y de Los Barriles hasta Santa Fe en Baja California Sur, según el NHC.

Esta es la trayectoria prevista:

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.