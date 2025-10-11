Una explosión en una planta de municiones de Tennessee destruyó un edificio y dejó 18 desaparecidos. Esto es lo que sabemos

Por Hanna Park, CNN

En la madrugada del viernes, una atronadora explosión en una planta de municiones militares e industriales resonó en una comunidad del centro de Tennessee, arrasando con un edificio entero y causando la muerto de un número aún desconocido de personas.

Al menos 18 personas siguen desaparecidas tras la explosión que hizo temblar a las viviendas que se encontraban a kilómetros de distancia y esparció escombros por al menos 800 metros cuadrados. Las autoridades han reconocido a las víctimas mortales, pero se negaron a proporcionar una cifra de lo que siguió siendo una escena caótica mucho después de la explosión.

“Necesitamos que nuestras comunidades se unan y comprendan que hemos perdido a mucha gente. Esto no solo afecta a esas familias, sino que tiene un origen más profundo… podrían ser personas con las que crecieron”, declaró el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, al señalar que una de las víctimas era un amigo de su infancia.

La explosión ocurrió durante un turno de mañana en Accurate Energetic Systems (AES), un fabricante de explosivos militares y de materiales de demolición que emplea a decenas de residentes locales.

“Necesitamos oraciones… estamos destrozados por las familias y los seres queridos que perdieron la vida”, declaró Wendall Stinson, CEO de la fábrica, junto con las autoridades el viernes.

La explosión desencadenó una serie de estallidos menores, según las autoridades, y la causa aún se encuentra bajo investigación.

Esto es lo que sabemos mientras la investigación continúa:

La explosión ocurrió alrededor de las 7:45 a.m., hora local, y despertó a residentes a kilómetros de distancia.

“Pensé que la casa se había derrumbado conmigo dentro”, declaró Gentry Stover a The Associated Press, al explicar el sobresalto.

Solo tardó unos instantes en reconstruir lo sucedido. “Vivo muy cerca de Accurate (Energetic Systems) y me di cuenta unos 30 segundos después de despertarme de que tenía que haber sido eso”.

Las autoridades informaron que la explosión se sintió hasta a 24 kilómetros de distancia, pero Cody Warren, quien vive a más de 32 kilómetros de la planta, declaró a CNN que el ruido lo despertó y que al principio pensó que un rayo había caído en su casa.

“Salí y aún podía oír el sonido a lo lejos. Pensé que tal vez era un terremoto o la explosión de un meteorito”, declaró Warren a CNN.

Más cerca de la planta, escombros carbonizados y vehículos destrozados se extendían por una vasta zona. El sheriff Davis la calificó como “la escena más devastadora que he visto en mi carrera”.

Se les ha pedido a los residentes que encuentren escombros que llamen a su sheriff local “para que personal capacitado pueda intervenir de forma segura”. Las autoridades solicitan a todos que eviten la zona cercana a la planta mientras los equipos de emergencia realizan su trabajo.

Más de 300 efectivos de emergencia estuvieron en el lugar en el punto álgido de la emergencia del viernes, informaron las autoridades.

Se desconoce cuántas personas había dentro de la planta cuando ocurrió la explosión, declaró el alcalde del condado de Hickman, Jim Bates.

“Será una investigación que probablemente durará días”, dijo Bates.

La Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ABTF) enviará un equipo de respuesta que se espera llegue este sábado, informaron las autoridades locales. La ATF y las oficinas del sheriff de los condados de Hickman y Humphreys codirigirán la investigación, que también incluirá al FBI, según informaron las autoridades.

En un comunicado emitido el viernes por la noche, AES calificó la explosión como un “accidente trágico” y expresó: “Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias, compañeros de trabajo y miembros de la comunidad afectados por este incidente”.

Hasta el viernes por la noche, las autoridades seguían trabajando para contactar a algunos de los familiares de los empleados que se cree que estaban dentro del edificio en el momento de la explosión, según informó una fuente policial a CNN.

Como parte de las labores para determinar qué empleados de la compañía podrían estar entre las víctimas, la fuente indicó que las autoridades también están analizando los registros de las torres de telefonía celular cercanas.

El sofisticado proceso consiste en comparar los números de teléfono celular de los empleados con los registros de las torres de telefonía celular locales para determinar la ubicación geográfica de un dispositivo en el momento de la explosión.

El sheriff Davis señaló que los miembros de la comunidad estaban pasando por una profunda crisis emocional, ya que muchos esperaban noticias de sus seres queridos.

“Entiendo que algunas familias se enfaden. Entiendo que algunas personas se alteren… Estamos haciendo todo lo posible para solucionarlo”, declaró Davis.

Accurate Energetic Systems fabrica “diversas composiciones de alto explosivo y productos especializados” para los mercados militar e industrial de EE.UU., según su página de Facebook. La planta de AES emplea a unas 80 personas, según el alcalde del condado de Hickman.

Además, la planta se extiende a lo largo de 527 hectáreas en una zona rural y boscosa junto a la Interestatal 40, a unos 96 kilómetros al oeste de Nashville, cerca del límite entre los condados de Hickman y Humphreys, según informaron las autoridades.

La zona relativamente remota donde se ubica la planta suele estar patrullada por departamentos policiales más pequeños, por lo que otras agencias han ofrecido recursos de apoyo, según informó una fuente a CNN.

El sitio consta de cinco edificios de producción y “un laboratorio de calidad para la evaluación y el análisis de productos”, según un perfil de la empresa publicado por la organización no gubernamental Asociación del Ejército de Estados Unidos, que incluye a AES como patrocinador.

El mes pasado, el Departamento de Defensa otorgó a AES un contrato de casi US$ 120 millones “para la adquisición de TNT”.

El senador estatal de Tennessee, Kerry Roberts, declaró a CNN que el dueño de la empresa es un empleador muy querido por muchos, y sus trabajadores suelen lucir gorras de béisbol con el logotipo de la empresa en eventos comunitarios.

“Es una empresa muy querida en la zona”, afirmó Roberts. Esto tendrá un impacto devastador en varias familias.

La planta ha sufrido accidentes mortales en el pasado y ha enfrentado multas federales relacionadas con prácticas que incumplían normas de seguridad laboral, según informes de prensa y datos federales.

En abril de 2014, una explosión en las instalaciones mató a un trabajador e hirió a otros cuatro, informó WSMV, afiliada de CNN. La explosión, ocurrida en la parte trasera de un edificio utilizado para municiones de escopeta, causó graves daños. En ese momento, las autoridades informaron que varias empresas operaban en la propiedad y que la explosión ocurrió en un área administrada por Río Ammunition.

Años después, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional multó a la empresa con US$ 7.200, después de que una inspección de 2019 detectara infracciones relacionadas con el equipo de protección personal, la exposición de los empleados a contaminantes y una capacitación inadecuada en seguridad, entre otras citaciones.

La empresa impugnó las conclusiones, según consta en los registros de la OSHA, y finalmente llegó a un acuerdo formal. Los detalles sobre la inspección y sus conclusiones son limitados, y no está claro si la planta se ha enfrentado a revisiones de salud o seguridad más recientes.

Los registros muestran que la empresa ha reportado 46 lesiones laborales desde 2016, el primer año registrado. No se reportaron muertes laborales durante este período. En 2024, el año más reciente con datos disponibles, la empresa reportó cinco lesiones y una enfermedad.

En 2021, un exempleado demandó a la empresa alegando despido injustificado tras ser culpado de un incendio ocurrido en las instalaciones el año anterior. La empresa impugnó la demanda y el caso fue desestimado tras una mediación.

La explosión de Tennessee es un duro recordatorio de la larga historia de accidentes laborales mortales en las pequeñas ciudades estadounidenses. Esta historia incluye el desastre de Texas City en 1947, cuando un barco que transportaba nitrato de amonio explotó y mató a casi 600 personas, y la explosión de una planta de fertilizantes en West, Texas, en 2013, que causó la muerte de 15. Una ola de accidentes industriales de alto perfil en la década de 1960 impulsó la acción legislativa, lo que condujo a la creación de la OSHA, promulgada por el presidente Richard Nixon.

Una pequeña multitud se reunió para una vigilia el viernes por la noche en un parque cercano, sosteniendo velas mientras oraban por los desaparecidos y sus familias, uniendo sus voces para cantar “Amazing Grace”, informó AP.

El sheriff del condado de Humphreys dijo que el incidente afectó directamente a la comunidad.

“Hay tres familias involucradas en esto con las que tengo una relación muy cercana. En condados pequeños como este, nos conocemos… nos queremos”, dijo Davis.

Tres personas con “heridas leves” fueron atendidas en las instalaciones médicas TriStar en Dickson, según un portavoz de TriStar Health. Dos fueron dadas de alta, mientras que una permanecía en observación en una sala de emergencias hasta la noche del viernes, dijo el portavoz.

