China advierte a EE.UU. que tomará medidas si Trump no retira la amenaza de aranceles del 100 %

Beijing prometió medidas de represalia contra Washington si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su amenaza de imponer nuevos aranceles del 100 % a las importaciones chinas.

La última amenaza de Trump llegó tras el anuncio de China de una serie de restricciones a la exportación de minerales de tierras raras la semana pasada. El aumento de tensiones amenaza con descarrilar meses de avances en las conversaciones comerciales.

“Recurrir a amenazas de aranceles elevados no es la forma adecuada de relacionarse con China”, dijo este domingo un portavoz del Ministerio de Comercio, en las primeras declaraciones de Beijing sobre la amenaza.

“Si Estados Unidos insiste en actuar unilateralmente, China tomará con firmeza las medidas correspondientes para salvaguardar sus legítimos derechos e intereses”, agregó el portavoz. “Nuestra posición respecto a una guerra arancelaria es clara: no la queremos, pero no le tememos”.

La rápida escalada de las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo ha hecho caer los mercados, sacudiendo a inversionistas e industrias al reavivar temores de una nueva guerra de aranceles como la que sucedió en primavera, cuando los gravámenes sobre las importaciones chinas y estadounidenses subieron hasta cerca del 145 % y 120 %, respectivamente.

Esto suma nueva incertidumbre a las conversaciones comerciales en curso entre ambos países. Se esperaba que Trump y el líder chino Xi Jinping se reunieran en dos semanas en Corea del Sur, pero el mandatario estadounidense, citando el tema de las tierras raras, ha puesto en duda la realización de ese esperado encuentro.

Beijing no da señales de dar marcha atrás, y el portavoz del ministerio instó a Washington a “corregir cuanto antes su enfoque equivocado” y a “preservar los avances logrados con tanto esfuerzo en las negociaciones”.

El Ministerio de Comercio calificó las nuevas regulaciones sobre tierras raras como una “medida legítima” y culpó a Washington de la más reciente escalada, señalando que la administración de Trump introdujo una serie de medidas restrictivas contra China apenas dos semanas después de la última ronda de negociaciones comerciales celebrada en Madrid en septiembre.

Desde entonces, Washington ha agregado varias empresas chinas a su lista de control de exportaciones, ampliando los controles para incluir filiales de las compañías señaladas, además de imponer aranceles especiales de puerto para barcos chinos.

“Las acciones de Estados Unidos han dañado gravemente los intereses de China y han socavado el ambiente de las conversaciones económicas y comerciales bilaterales. China rechaza enérgicamente estas medidas”, expresó el portavoz.

Las amplias medidas de control sobre tierras raras anunciadas por Beijing contemplan una lista ampliada de minerales restringidos y mayores controles sobre las tecnologías de producción y el uso en el extranjero, incluyendo aplicaciones militares y de semiconductores.

Se espera que esto ejerza una presión considerable sobre las industrias globales y las cadenas de suministro tecnológico que dependen de estos minerales para fabricar desde dispositivos electrónicos, semiconductores y automóviles hasta aviones de combate.

Trump calificó en Truth Social la medida “sorprendente” de China como “extremadamente hostil” y una “vergüenza moral en el trato con otras naciones”.

Sin embargo, expertos consideran que las medidas de Beijing en líneas generales reflejan las restricciones que Washington ha impuesto durante años sobre semiconductores, limitando la exportación de chips o equipos de fabricación de chips a China, ya sea desde EE.UU. o desde terceros países donde fueron producidos con tecnología estadounidense.

El Ministerio de Comercio chino afirmó que la reacción de Washington ante las nuevas reglas sobre tierras raras demuestra su “doble rasero”.

“Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha sobreutilizado el concepto de seguridad nacional y abusado de los controles de exportación, adoptando medidas discriminatorias contra China e imponiendo restricciones unilaterales de ‘jurisdicción extraterritorial’ sobre una amplia gama de productos”, dijo el portavoz. La lista de control de exportaciones de EE.UU. abarca más de 3.000 artículos, en comparación con poco más de 900 en la lista de China, añadió.

Beijing ha criticado durante mucho tiempo a Washington por ejercer control más allá de sus fronteras mediante normas de exportación que prohíben a empresas de terceros países suministrar a China chips fabricados con tecnología estadounidense. Pero la medida adoptada por China esta semana señaló un cambio en su estrategia, al adoptar tácticas similares.

