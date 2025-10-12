Representante de la Comisión de Inteligencia de la Cámara califica ataques de EE.UU. en el Caribe de “asesinatos ilegales”

Por Emily R. Condon, CNN

El representante Jim Himes calificó el domingo los recientes ataques militares estadounidenses en el Caribe contra barcos presuntamente tripulados por narcotraficantes venezolanos de “asesinatos ilegales” y “preocupantes”, y afirmó que el Congreso está recibiendo poca información de la administración de Trump.

Himes, miembro de mayor rango de la Comisión Permanente Selecta de Inteligencia de la Cámara de Representantes, reconoció, pero desestimó, un memorando sobre los ataques publicado por la Casa Blanca.

“Basándome en lo que sé ahora y en la lectura de ese memorando, estos son asesinatos ilegales”, declaró Himes en el programa “Face the Nation”, de CBS. “Son asesinatos ilegales porque la idea de que Estados Unidos —y esto es lo que la administración dice que es su justificación— esté involucrado en un conflicto armado con cualquier narcotraficante, narcotraficante venezolano, es absurda. No se sostendría ante ningún tribunal”.

Margaret Brennan, de CBS, le insistió, afirmando que la administración los designó como terroristas, pero Himes insistió en que la designación “no otorga automáticamente la autoridad para tomar medidas letales”. Aseguró que si se le presenta más información, puede cambiar de opinión. Himes calificó la autoridad legal de “cuestionable” y la justificación de la administración Trump de “ridícula”. Especuló sobre los motivos de quienes obedecieron la orden, desde el secretario de Defensa hasta el personal militar que llevó a cabo los ataques.

“Me fascina un poco por qué esa cadena de mando se siente tan cómoda cometiendo asesinatos solo porque la administración Trump dice: ‘Está bien’”, dijo Himes.

Himes culpó a sus colegas republicanos de la falta de intercambio de información de inteligencia.

“Aparentemente, eso les parece bien a las mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado, pero a mí no”, dijo Himes.

