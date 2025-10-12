Trump dice que considera pedirle a Putin que ponga fin a la guerra en Ucrania y, si no lo hace, dará misiles Tomahawk a Kyiv

Por Kevin Liptak, CNN

El presidente Donald Trump dijo el domingo que está considerando decirle al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que si la guerra en Ucrania no termina, permitirá el envío de misiles Tomahawk de largo alcance a Kyiv, lo que permitiría al país penetrar profundamente en territorio ruso.

Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hablaron sobre los Tomahawks en dos llamadas telefónicas este fin de semana.

El líder estadounidense sugirió que aún no había decidido si proporcionaría las armas. Pero reconoció que equivaldría a una escalada en el conflicto.

“Les gustaría tener Tomahawks. Eso es una escalada”, dijo a los periodistas a bordo del Air Force One mientras viajaba a Medio Oriente.

“Podría tener que hablar con Rusia, para ser honesto, sobre los Tomahawks”, dijo, agregando que le dijo eso a Zelensky en sus conversaciones telefónicas.

“Podría decir: ‘Mira, si esta guerra no se va a resolver, les voy a enviar Tomahawks’”, dijo Trump. “El Tomahawk es un arma increíble, un arma muy ofensiva. Y sinceramente, Rusia no necesita eso”.

Zelensky ha solicitado durante mucho tiempo misiles Tomahawk a Estados Unidos. El alcance de 1.500 de estas armas podría fácilmente poner a Moscú en la mira de Ucrania.

Hablando mientras se dirigía a Israel para presidir un acuerdo de alto el fuego por rehenes que ayudó a negociar, Trump dijo que había una lección de las negociaciones de Gaza que podría aplicarse al esfuerzo estancado por poner fin a la guerra en Ucrania.

“Nunca te rindas. Simplemente nunca te rindas”, dijo.

