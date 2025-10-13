El planeta entró en una “nueva realidad” al alcanzar su primer punto de inflexión climático catastrófico, según un informe

Por Laura Paddison, CNN

El planeta se enfrenta a una “nueva realidad” al alcanzar el primero de una serie de puntos de inflexión climáticos catastróficos y potencialmente irreversibles: la muerte generalizada de los arrecifes de coral, según un informe histórico elaborado por 160 científicos de todo el mundo.

A medida que los humanos queman combustibles fósiles y aumentan las temperaturas, ya se están generando olas de calor, inundaciones, sequías e incendios forestales más graves. Pero se avecinan impactos aún mayores. El cambio climático también podría estar desequilibrando tanto los sistemas cruciales de la Tierra, desde la selva amazónica hasta las capas de hielo polares, que colapsen, generando efectos catastróficos en todo el planeta.

“Nos estamos acercando rápidamente a múltiples puntos de inflexión del sistema terrestre que podrían transformar nuestro mundo, con consecuencias devastadoras para las personas y la naturaleza”, afirmó Tim Lenton, profesor del Instituto de Sistemas Globales de la Universidad de Exeter y autor del informe publicado el domingo.

Los corales de aguas cálidas son los primeros, según el informe.

Desde 2023, los arrecifes del mundo han sufrido el peor blanqueamiento masivo registrado, con temperaturas récord en los océanos, con más del 80 % afectados. Lo que era un derroche submarino de color y vida está siendo reemplazado por un paisaje blanqueado y dominado por algas.

“Hemos llevado a los arrecifes de coral más allá de su capacidad de adaptación”, declaró Mike Barrett, asesor científico principal del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) del Reino Unido y coautor del informe. A menos que se revierta el calentamiento global, “se perderán extensos arrecifes tal como los conocemos”, escribieron los autores.

Los impactos tendrán consecuencias de gran alcance. Los arrecifes de coral son un hábitat esencial para las especies marinas, vitales para la seguridad alimentaria, aportan billones de dólares a la economía mundial y protegen las zonas costeras de las tormentas.

Y lo peor está por venir si las temperaturas siguen subiendo. El planeta está al borde de varios puntos de inflexión adicionales, ya que es casi seguro que incumplirá el objetivo acordado globalmente de limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, según el informe.

Uno de los más alarmantes es el posible colapso de la Circulación Meridional Atlántica de Retorno, una red crucial de corrientes oceánicas conocida como CMA. Esto tendría consecuencias globales catastróficas, congelando profundamente algunas partes del mundo, calentando otras, alterando las temporadas de monzones y elevando el nivel del mar.

“Actualmente existe el riesgo de que el colapso ocurra durante la vida de las personas que nacieron y viven en el planeta hoy”, afirmó Barrett.

El mundo no está preparado para los impactos de cruzar estos puntos de inflexión, afirmó Manjana Milkoreit, investigadora del Departamento de Sociología y Geografía Humana de la Universidad de Oslo y autora del informe.

Las políticas y los acuerdos internacionales actuales están “diseñados para cambios graduales, no para este tipo de cambios abruptos, irreversibles e interconectados”, concluyó. La respuesta actual de los Gobiernos “podría condicionar el sistema terrestre durante mucho tiempo”, añadió.

El informe insta a tomar medidas que incluyen la rápida reducción de la contaminación que calienta el planeta y el aumento de la eliminación de carbono de la atmósfera.

El mundo superará los 1,5 grados, afirmó Lenton, pero la clave será minimizar el calentamiento adicional por encima de este nivel y reducir la temperatura lo más rápido posible.

En medio de sus alarmantes hallazgos, el informe también presentó algunas noticias positivas, como la “aceleración global radical” de la energía solar y los vehículos eléctricos, así como de las baterías y las bombas de calor. Una vez reemplazadas, es poco probable que las tecnologías contaminantes regresen, ya que las opciones más limpias son más económicas y mejores, concluyó.

El informe se publica justo un mes antes de que los Gobiernos se reúnan en Brasil para la COP30, la conferencia anual sobre el clima de las Naciones Unidas. Este año es particularmente importante, ya que se espera que los países establezcan sus objetivos para reducir las emisiones durante la próxima década.

“Esta sombría situación debe ser una llamada de atención: si no actuamos con decisión ahora, también perderemos la selva amazónica, las capas de hielo y las vitales corrientes oceánicas”, declaró Barrett. “En ese escenario, nos encontraríamos ante un resultado verdaderamente catastrófico para toda la humanidad”.

