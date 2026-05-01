A los estadounidenses realmente no les gustan las obras de ornamentación de Trump

Análisis por Aaron Blake, CNN

Cuando se escriba la historia de la presidencia de Donald Trump, es muy probable que la palabra “soberbia” ocupe un lugar destacado.

Basta con observar cómo ha intentado aplicar su nombre —y su estética— en todo Estados Unidos y en el Gobierno.

En un momento de importante y continua tensión económica, decidió demoler repentinamente el ala este de la Casa Blanca para construir un gran y lujoso salón de baile donde celebrar fiestas con personas influyentes.

Y aunque su popularidad está cayendo a niveles pocas veces vistos en la historia reciente de Estados Unidos, ha seguido adelante con sus esfuerzos sumamente poco ortodoxos para estampar su nombre e imagen en todo tipo de edificios y productos gubernamentales, que van desde el Centro Kennedy y el Instituto de la Paz de Estados Unidos hasta pases para parques nacionales, cuentas de ahorro, un sitio web de medicamentos recetados, una nueva clase de acorazados, aviones de combate, una visa para personas ricas, monedas de oro, billetes de dólar y, ahora, pasaportes.

Hasta ahora, hemos contado con pocas encuestas para medir la acogida que estas iniciativas han tenido entre el pueblo. Pero, al parecer, los estadounidenses las consideran tan espantosas como podrían parecer.

Las primeras encuestas sobre el salón de baile mostraron que era abrumadoramente impopular.

Pero incluso en aquel momento, era comprensible pensar que aquello era temporal. Quizás a los estadounidenses les resultó chocante ver la demolición de una gran parte de la Casa Blanca.

Tal vez comprendieran el valor de un espacio para eventos más amplio —que, según Trump, se financia con fondos privados— para un complejo como la Casa Blanca, que lo necesita.

O tal vez no.

Una nueva encuesta del Washington Post-ABC News reveló que los estadounidenses lo odian tanto hoy como en octubre.

Si bien en aquel entonces se oponían a la demolición del ala este y al proyecto del nuevo salón de baile con un 56 % frente a un 28 %, hoy en día se oponen con un 56 % frente a un 28 %.

Los republicanos parecieron vislumbrar una oportunidad durante el fin de semana. Se lanzaron de lleno a una campaña a favor del salón de baile tras el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton.

La idea —al menos tal como se planteó inicialmente— era que el salón de baile sería un lugar más seguro para este tipo de eventos (sin importar que, en realidad, no funcionaría para esta cena, por multitud de razones).

Incluso consideraron gastar US$ 400 millones de los contribuyentes en ello, en lugar de las donaciones privadas que Trump había dicho que lo financiarían.

La encuesta del Post-ABC se realizó antes y después del tiroteo. Si bien se observó un modesto aumento en el apoyo republicano al salón de baile posteriormente, un análisis estadístico demostró que, en general, no hubo “ningún cambio significativo en la opinión pública relacionado con el tiroteo”.

Los estadounidenses seguían oponiéndose al salón de baile en una proporción de 2 a 1. Y aquellos que tenían una opinión firme al respecto seguían oponiéndose en una proporción de 3 a 1, igual que antes del tiroteo.

El veredicto de la encuesta fue aún peor para otros dos intentos de Trump de ornamentación.

¿El plan de Trump de construir un arco triunfal de 76 metros entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington?

Los estadounidenses se oponen en un 52 % frente a un 21 %.

Solo una escasa mayoría de republicanos (51 %) lo apoya, y los independientes se oponen por un margen de casi 5 a 1 (57 %-12 %).

(El arco propuesto, al igual que el salón de baile, también ha recibido una respuesta pública abrumadoramente negativa por parte de la comisión reguladora correspondiente).

¿Y la decisión del Tesoro estadounidense de estampar la firma de Trump en los billetes, algo que nunca antes había ocurrido con un presidente en ejercicio?

Los estadounidenses se oponen aún más a eso, con un 68 % frente a un 12 %.

Incluso los republicanos se oponen a esta propuesta por un margen de dos dígitos, 42 %-28 %. Y prácticamente no cuenta con apoyo fuera de los republicanos seguidores de MAGA. (Los republicanos que no son seguidores de MAGA se oponen en un 64 %-10 %).

Aparte de estas encuestas, no hay muchos otros datos sobre los esfuerzos de Trump por estampar su nombre en todo.

Y una encuesta de CNN realizada en enero, después de que la junta directiva del Kennedy Center votara a favor de poner el nombre de Trump en el edificio, parece confirmar que a los estadounidenses no les gustan sus “cambios en instituciones culturales” como el Kennedy Center y el Smithsonian.

El 62 % de los estadounidenses, incluido el 30 % de los republicanos, afirmó que había “ido demasiado lejos” con esos cambios.

De las ocho iniciativas diferentes de Trump que se pusieron a prueba, esa fue la que registró el mayor número de casos que “fueron demasiado lejos”.

En el mundo del análisis político, a veces puede parecer que nada de lo que hace Trump le perjudica. Al fin y al cabo, su índice de aprobación se había mantenido estable, aunque bajo, durante mucho tiempo.

Pero a veces, las acciones que a simple vista parecen una locura, resultan serlo también para el pueblo estadounidense.

Y ahora que el presidente está perdiendo apoyo más que nunca debido a la guerra con Irán y los altos precios de la gasolina, está claro que adornar Washington y llenar al Gobierno estadounidense con más figuras de Trump no está ayudando.

The-CNN-Wire

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