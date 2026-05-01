EE.UU. retirará 5.000 soldados de Alemania después de que el canciller criticara la guerra con Irán

Por Natasha Bertrand y Kit Maher, CNN

El Pentágono dijo este viernes que EE.UU. retirará aproximadamente 5.000 soldados de Alemania durante el próximo año.

La medida, que se produce después de que el presidente Donald Trump arremetiera contra el canciller alemán por sus críticas a la guerra de EE.UU. con Irán, aún dejaría a más de 30.000 efectivos estadounidenses en el país.

“El secretario de Guerra ha ordenado la retirada de aproximadamente 5.000 tropas de Alemania”, dijo en un comunicado el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell. “Esta decisión sigue a una revisión exhaustiva de la postura de fuerzas del Departamento en Europa y reconoce los requisitos del teatro de operaciones y las condiciones sobre el terreno. Esperamos que la retirada se complete en los próximos seis a doce meses”.

Trump anticipó los recortes a principios de esta semana después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, dijera que EE.UU. estaba siendo “humillado” por Irán.

Durante su visita a una escuela en el centro de Alemania el lunes, Merz acusó a funcionarios estadounidenses de entrar en una guerra sin una estrategia clara, diciendo que “todo el asunto es, como mínimo, mal concebido”.

“Los iraníes son obviamente muy hábiles negociando, o más bien, muy hábiles en no negociar, dejando que los estadounidenses viajen a Islamabad y luego se marchen de nuevo sin ningún resultado”, dijo Merz. “Una nación entera está siendo humillada por el liderazgo iraní, especialmente por estos llamados Guardianes Revolucionarios. Y por eso espero que esto termine lo antes posible”.

Trump dijo el martes que Merz “no sabe de lo que está hablando” sobre Irán y al día siguiente anunció que EE.UU. estaba “estudiando y revisando” una posible reducción de tropas.

Antes de la amenaza de Trump de retirar algunos soldados de Alemania, Merz había dicho que su relación con el presidente de EE.UU. seguía siendo “buena”.

Trump ya había amenazado con reducir el número de efectivos en el país en 2020, durante su primer mandato en el cargo y mientras Angela Merkel ocupaba la cancillería alemana.

Alemania alberga la Base Aérea de Ramstein, que es el cuartel general de las Fuerzas Aéreas de EE.UU. en Europa —incluida la unidad que realiza “operaciones de transporte aéreo, lanzamiento aéreo y evacuación aeromédica”— y una instalación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, según su sitio web.

A diciembre de 2025, había 36.436 efectivos militares estadounidenses en servicio activo estacionados permanentemente en Alemania, según datos del Centro de Datos de Personal de Defensa de EE.UU.

La fricción entre los líderes europeos y el Gobierno de Trump se ha intensificado debido a la guerra con Irán, que EE.UU. inició sin notificar a la mayoría de los aliados de la OTAN. El presidente también ha arremetido contra los aliados por lo que considera una ayuda insuficiente en el conflicto, amenazando también el jueves con recortar los niveles de efectivos en Italia y España.

“Quiero decir, no han estado exactamente de acuerdo”, respondió, cuando se le preguntó sobre la posibilidad. “Sí, probablemente lo haré”, añadió, “¿Por qué no habría de hacerlo? Italia no ha sido de ninguna ayuda. España ha sido horrible. Absolutamente.”

Alemania, al igual que algunos otros países europeos, ha ofrecido un apoyo militar limitado a EE.UU., de forma más notable permitiendo el uso de su infraestructura militar, como bases aéreas, para operaciones relacionadas con el conflicto, aunque no ha permitido que estas se utilicen como plataformas de lanzamiento para ataques ofensivos directos.

Merz también ha prometido más ayuda alemana con la condición de que el conflicto pase a una fase de posguerra, lo que podría incluir participar en una posible misión internacional de estabilización.

En ese sentido, Berlín anunció recientemente que se desplegará un dragaminas naval en el mar Mediterráneo en preparación para los esfuerzos de reabrir el estrecho de Ormuz, una vez que se alcance un fin duradero de las hostilidades. Sin embargo, estas acciones no han logrado satisfacer a Trump.

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Con información de Sophie Tanno, Sebastian Shukla y Aleena Fayaz, de CNN.