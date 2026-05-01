¿Qué ha cambiado en el panorama de los candidatos demócratas a la presidencia de EE.UU. en 2028? Kamala Harris

Análisis por Zachary Wolf, CNN

Todavía es demasiado pronto para empezar a analizar en profundidad la carrera presidencial de 2028 en EE.UU., pero algunos posibles candidatos ya están dando pasos importantes.

Hablo periódicamente con Edward-Isaac Dovere de CNN sobre cómo está cambiando la contienda entre los demócratas y qué podemos esperar. A continuación, presentamos nuestra última conversación, transcrita y editada para mayor claridad y fluidez.

WOLF: La última vez que hablamos fue a finales del año pasado. ¿Qué ha cambiado?

DOVERE: Lo que quizás más ha cambiado el ambiente de las primeras impresiones es que Kamala Harris ha hecho un par de comentarios que sugieren que se toma más en serio la idea de volver a presentarse de lo que la mayoría de la gente pensaba.

Si se presenta, sería un factor importante en la contienda. No creo que ganaría la nominación fácilmente. Pero para cualquiera que esté pensando en postularse, la contienda es diferente si Harris participa que si no, por varias razones.

Obviamente, ella era la candidata y la exvicepresidenta, así que inevitablemente la contienda se centraría en ella, tal como sucedió en las primarias republicanas de 2024 con Donald Trump y en las demócratas de 2020 con Joe Biden.

No siempre funciona. En 2008, la contienda demócrata se centró en Hillary Clinton desde el principio, y obviamente no fue nominada. Pero la dinámica sería muy diferente a la de una contienda más abierta.

Una de las razones por las que la campaña se centraría en ella es que podría contar con un fuerte apoyo de los votantes negros, especialmente de las mujeres negras de las generaciones millennial y baby boomer.

Estas son votantes bastante confiables y comprometidas en las primarias demócratas. Por ahora, no sabemos si se presentará, y todo son especulaciones.

WOLF: Pero perdió en 2024. ¿Creen las personas inteligentes del Partido Demócrata que existe un argumento convincente de que ella podría entusiasmar a la gente, sacarla a votar y superar el mal sabor de boca que les dejó la derrota ante Trump, que según ellos sería apocalíptica?

DOVERE: Tendría que presentar ese argumento. Y hasta ahora, no lo ha hecho del todo. Una de las cosas que repetía constantemente durante la campaña de 2024 era: “No vamos a dar marcha atrás”.

Y eso podría perjudicarla esta vez si decide presentarse en serio. Tendría que presentar un argumento proactivo y con visión de futuro. Lleva unos seis o siete meses en la gira de presentación de su libro, reuniéndose con mucha gente y hablando con mucha gente. No sabemos qué resultado dará.

WOLF: Un par de posibles candidatos tienen libros publicados. Es casi un requisito indispensable para postularse. ¿Quién está ganando la contienda editorial?

DOVERE: (El gobernador de California) Gavin Newsom vendió muchos libros, pero lo que también descubrimos gracias a algunos reportajes del New York Times es que muchos de esos libros fueron comprados por entidades políticas de Gavin Newsom y luego se distribuyeron entre simpatizantes que eran donantes.

Kamala Harris también vendió muchos libros, aunque creo que no tenemos las cifras exactas.

No fueron comprados por un comité de acción política (PAC) para ella, sino que muchos estuvieron vinculados a la venta de entradas para los eventos de la gira de presentación del libro. Esos han sido los que más éxito han tenido.

El libro de Josh Shapiro (gobernador de Pensilvania) tuvo cierta repercusión cuando se publicó, pero no se vendió masivamente. El libro de Cory Booker salió a la venta justo cuando comenzó la guerra con Irán, lo cual fue una mala coincidencia tanto para él como para sus planes de gira promocional.

Próximamente se publicará un libro de Chris Murphy (senador de Connecticut). Tim Walz (gobernador de Minnesota) también ha anunciado que escribirá un libro, aunque no creo que Walz se presente a la presidencia.

WOLF: Newsom parecía estar en todas partes durante un tiempo, encontrando la manera de aparecer en las noticias y provocando a Trump. ¿Ha perdido fuerza? ¿Está la gente cansada de él? ¿Dónde está?

DOVERE: Newsom no ha tenido un enfrentamiento importante con Trump en un par de meses, que es probablemente lo que usted percibe. Eso no significa necesariamente que haya perdido impulso.

En la medida en que cualquier encuesta realizada dos años antes de las primarias tenga alguna relevancia, su reconocimiento de nombre se mantiene consistentemente alto. Mucha gente que está pensando en la contienda, aunque no lo admita en voz alta, dirá que es el favorito. No sé qué significa ser el favorito en este momento.

¿Podría la complicada contienda para suceder a Newsom como gobernador ser un problema?

WOLF: La contienda para reemplazar a Newsom como gobernador de California es, objetivamente, un caos en este momento para los demócratas. ¿Le perjudicará eso?

DOVERE: La gente de Newsom cree que están en buena posición siempre y cuando un demócrata quede entre los dos primeros el 2 de junio, en cuyo caso creen que un estado con una fuerte tendencia demócrata se unirá en torno a quienquiera que sea ese candidato, aunque hasta ahora, los californianos y el propio Newsom, como he informado, se han mostrado un poco indiferentes respecto a sus opciones.

Si dos republicanos avanzan, y por lo tanto un republicano se convierte en el próximo gobernador de California —lo cual podría suceder, dado el desempeño de Steve Hilton y Chad Bianco en las encuestas— eso probablemente representaría un problema para Newsom en muchos sentidos, tanto por la imagen que proyectaría como por las investigaciones que podrían iniciarse en su contra posteriormente.

Newsom y su equipo ciertamente ven eso como un problema potencial, y lo que me han dicho es que él se muestra reacio a intervenir en la contienda a menos que realmente vea que es probable que se dirija hacia un riesgo para lo que se ha llamado un monopolio demócrata para los dos puestos principales, y cree que podría cambiar eso sustancialmente.

WOLF: Si Harris es la excandidata y Newsom es la persona que muchos consideran la favorita, ¿cuál es el siguiente nivel?

DOVERE: No creo que sea útil pensar en términos de niveles. Es muy, muy pronto. Pero hay un par de personas que han estado tratando de mantenerse ocupadas de diferentes maneras:

Pete Buttigieg se ha mantenido activo, participando en numerosos encuentros con votantes en lugares que claramente buscan mantener el entusiasmo demócrata y, al mismo tiempo, mantenerse presente en el debate público. Ha tenido un par de entrevistas destacadas que lo han hecho popular en Twitter, como suele ser habitual entre los demócratas.

Hace aproximadamente un mes estuve en Chicago para las primarias al Senado de Estados Unidos en Illinois, que se habían convertido en una especie de prueba indirecta para el gobernador de Illinois, JB Pritzker, y para ver cómo sería su gasto y si su equipo era sólido. Sin duda, las cosas le salieron bien.

Veremos a lo largo del año cómo se definen realmente los distintos niveles, pero son diferentes. La gente está haciendo las cosas de maneras diferentes. Shapiro ha mantenido un perfil relativamente bajo mientras se centra en su campaña de reelección y en lograr que varios demócratas sean elegidos al Congreso, según espera.

Rahm Emanuel (exsecretario de la Casa Blanca y exalcalde de Chicago), al igual que Buttigieg, no desempeña ningún cargo político ni gubernamental en la actualidad, pero Emanuel está proponiendo ideas constantemente para intentar influir en el debate público y generar conversación sobre él.

Por ahora, muchos políticos lo consideran interesante, pero poco probable que llegue a concretarse.

Vivimos en un mundo donde el presidente de Estados Unidos, por segunda vez en la historia, cumple un mandato no consecutivo.

Fue una estrella de la telerrealidad, sometido a juicio político dos veces y condenado por delitos, y luego logró ser reelegido presidente. Así que, en mi opinión, la cuestión de quién es un candidato serio o creíble es un tema que merece un análisis diferente de cara a 2028.

Tanto como periodista como ciudadano que intenta asimilar la situación, trato de no decir: “Esta persona está en mejor forma que aquella”. Parafraseando una frase que suele circular en Twitter, por estas fechas, durante la campaña presidencial de 2004, Joe Lieberman lideraba todas las encuestas.

(Nota: En realidad, las encuestas eran más complejas, pero Lieberman estaba obteniendo buenos resultados. También es cierto que, en este punto del ciclo electoral presidencial de 2016, las encuestas generalmente ni siquiera incluían a Trump).

WOLF: Lo que parecía hacer viable a Lieberman al principio de las primarias era que había sido compañero de fórmula de Al Gore en 2000. Además, finalmente, se desvinculó del Partido Demócrata. Era centrista. ¿Hay alguien que se esté moviendo hacia el centro del partido, o todos se están inclinando hacia la izquierda?

DOVERE: Otra cosa que estamos viendo en el debate político general es que términos como “izquierda”, “derecha” o “progresista” se están confundiendo. Lo que define a un progresista es, en cierto modo, algo subjetivo hoy en día.

En las primarias demócratas de 2020, básicamente, si apoyabas Medicare para Todos, eras progresista, y si no, eras moderado. No está claro si habrá un tema determinante en las primarias demócratas de 2028.

Algo que ya estamos viendo es que el apoyo a Israel se está convirtiendo en un tema progresista/moderado, lo cual representa un cambio importante en la política estadounidense y en la del Partido Demócrata. Nunca antes había sido el árbitro de lo que es progresista frente a lo que es moderado.

WOLF: ¿A qué distancia estamos de que la gente anuncie sus campañas electorales?

DOVERE: Elizabeth Warren anunció su candidatura el 31 de diciembre de 2018; Joe Biden no lo hizo hasta abril de 2019. Así que tenemos tiempo. Pero lo importante no es tanto el día del anuncio, sino lo que se haga, sobre todo si terminamos con una docena, incluso hasta dos docenas de candidatos.

El aspecto económico de las campañas electorales podría cambiar en la economía de la atención.

WOLF: La forma en que fluye el dinero y adónde va está cambiando. ¿Cómo afectará esto a los demócratas? ¿El gasto real se realizará fuera de la estructura tradicional de las campañas electorales?

DOVERE: Varios activistas y posibles candidatos me han hablado explícitamente de esto, como lo que sucedió con la campaña para alcalde de Zohran Mamdani en Nueva York.

Dejando de lado su ideología política o los detalles de la contienda, no gastó mucho dinero en su campaña. Lo logró mediante videos virales en redes sociales y otras actividades —eventos, búsquedas del tesoro, ese tipo de cosas— que captaron la atención y generaron una cobertura mediática que le permitió operar con un presupuesto reducido.

Hay un republicano muy prominente en la ciudad de Nueva York que, la noche anterior a las elecciones a la alcaldía en noviembre, me llamó y me dijo: “Tenemos que averiguar de dónde viene todo el dinero que está financiando esta campaña”. Y yo le dije: “No, no hay dinero secreto. Simplemente se consigue a través de las redes sociales”.

Así que será una combinación de cuánto recauden; todo este dinero externo que fluirá de todo tipo de lugares, incluidas empresas de IA y otros grupos que están gastando mucho; y luego lo que puedan hacer para maximizar su lugar en la economía de la atención.

WOLF: Podrían ser las primeras elecciones sin un miembro de la generación del baby boom o de la generación anterior, como Trump o Biden.

DOVERE: Ninguno de los candidatos que se barajan tiene más de 70 años, lo que excluye a la mayoría de los baby boomers. Así que sí, habrá cierto relevo generacional, al menos en el liderazgo del partido. Y algunos de estos candidatos podrían ser mucho más jóvenes, ¿verdad? Buttigieg, de 44 años, es el más joven de los que se barajan seriamente.

Excepto Alexandria Ocasio-Cortez (representante de Nueva York), que ya habría superado los 35 años, edad límite para ser elegible. Es evidente que irradia entusiasmo y su ideología política goza de consenso, pero también posee una clara juventud que contrasta con quienes han liderado el partido en los últimos años.

WOLF: Quizás sea la demócrata que más opiniones encontradas genera. Los republicanos la han estado demonizando durante años.

DOVERE: Pero también es extremadamente popular entre mucha gente de la base del Partido Demócrata. Es alguien que podrías poner en la lista junto a Kamala Harris y Gavin Newsom.

Cualquier demócrata que estuviera pensando en postularse a la presidencia estaría desesperado por tener el tipo de apoyo que ella tiene en las encuestas. Pero también está bastante arraigada en la opinión pública y en las impresiones que tienen de ella, les guste o no.

Pero si nos encontramos en un panorama donde, para cuando lleguemos a las primarias, haya cinco o seis candidatos serios, como los hubo en 2020, y ella obtiene más del 30 por ciento de los votos, eso la colocará en una posición fuerte.

Pero Ocasio-Cortez podría postularse para uno de tres cargos: la reelección a la Cámara de Representantes, el escaño en el Senado que actualmente ocupa Chuck Schumer en Nueva York o la presidencia.

WOLF: ¿Hay alguien que te haya sorprendido últimamente?

DOVERE: Estuve en Nueva Orleans para un evento del Comité Nacional Demócrata, y el exalcalde Mitch Landrieu se levantó y dio un discurso que vi, y luego dio otros discursos que otras personas vieron, y de repente quedó claro que estaba empezando a pensar seriamente en postularse a la presidencia.

Creo que estamos en este momento de calma, en general, en el que la gente empieza a tomarse en serio sus propias deliberaciones internas.

Sin revelar demasiados detalles de conversaciones privadas, varios de los posibles candidatos han empezado a preguntarme si realmente creo que esta persona se va a postular y aquella otra lo está considerando. Están tratando de sacar provecho de esto, y veremos a qué conduce.

Otro tema: el gobernador de Maryland, Wes Moore, me comentó hace un par de meses cuánto se iba a esforzar para que el proyecto de ley de redistribución de distritos se aprobara en la legislatura de Maryland.

La sesión terminó en Maryland y el proyecto de ley nunca se tramitó, y él lo dejó en el olvido. Muchos lo vieron como una de las muchas pruebas que Moore tendría por delante.

Otro factor que está empañando la situación política de muchos es la guerra. La próxima vez que hablemos de esto, creo que veremos señales más claras sobre las posturas que se están adoptando.

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