Un estudio revela que los loros silvestres imitan a sus compañeros a la hora de decidir si prueban nuevos alimentos

Por Amarachi Orie, CNN

Los niños suelen imitar las preferencias de sus amigos en cuanto a juguetes o ropa, mientras que los adultos tienden a adoptar dietas o estilos de vida populares. Ahora resulta que este tipo de imitación no es exclusiva de nuestra especie, ya que los loros salvajes aprenden a probar nuevos alimentos imitando a sus pares, sugiere un nuevo estudio.

Los animales que viven en entornos urbanos a menudo se encuentran con recursos nuevos o inusuales, como basura, árboles en las calles, plantas exóticas o especies invasoras.

Para los animales en estos paisajes urbanos en constante cambio, ampliar su dieta para incluir alimentos novedosos puede ser crucial, según el estudio publicado el jueves en la revista PLOS Biology.

Sin embargo, suelen desconfíar de probar alimentos desconocidos, ya que podrían ser venenosos para ellos o portar parásitos, dijeron los investigadores en Australia, Alemania, Estados Unidos y Suiza.

Una herramienta que algunos animales utilizan para averiguar si vale la pena correr el riesgo es el aprendizaje social, que realizan observando o interactuando con otros o con sus pertenencias.

Esta estrategia se ha observado en grajillas y cornejas silvestres. Estudios de laboratorio con ratas en Noruega también han demostrado que estas pueden adquirir preferencias alimentarias al oler el aliento de individuos con información sobre su comportamiento.

Sin embargo, las estrategias de aprendizaje social han sido poco estudiadas en la naturaleza en comparación con los laboratorios, según los investigadores.

Para determinar si los loros silvestres utilizan esta técnica, los investigadores estudiaron a más de 700 cacatúas de cresta amarilla silvestres en cinco colonias de descanso en el centro de Sídney.

Dos loros de una comunidad de Balmoral Beach y dos de una comunidad de Clifton Gardens fueron entrenados ––después de mostrar inicialmente una gran aversión–– para comer almendras teñidas artificialmente de azul o de rojo, respectivamente.

Luego, se introdujo en las comunidades un dispensador de comida que contenía almendras de ambos colores en sesiones diarias durante 10 días.

Después de ver a los loros entrenados tomarlas, individuos curiosos comenzaron a comer las almendras de colores en la comunidad de Balmoral Beach en un plazo de siete minutos, y en la comunidad de Clifton Gardens en menos de un minuto, según el estudio. En ambos dormideros, los loros comieron ambos colores desde el primer día.

En una tercera comunidad, donde no había cacatúas entrenadas, los loros tardaron cuatro días en probar los nuevos alimentos. Pero después de que un loro ––que se había mudado desde la comunidad de Balmoral Beach, donde había visto a otros comerlas 130 veces–– asumiera el riesgo, otros 15 loros también comieron las almendras en un plazo de 10 minutos.

Los investigadores ampliaron el experimento para incluir dos dormideros más.

Al finalizar el experimento de 20 días, 349 individuos de cinco comunidades consumían almendras de colores, según el estudio.

Los investigadores también analizaron si los loros eran selectivos a la hora de imitar a otros individuos y encontraron “un claro sesgo por sexo”, declaró el jueves a CNN Julia Penndorf, autora principal del estudio y ecóloga del comportamiento, investigadora postdoctoral en la Universidad de Exeter, en el Reino Unido.

Según el estudio, los machos tenían más probabilidades de influir en el comportamiento de otros machos que en el de las hembras. Las loras eran más propensas a modificar su comportamiento en función de la información social, independientemente de la edad o el sexo de los individuos que observaban.

“Quizás aún más intrigante es que los loros jóvenes eran muy conformistas”, e imitaban las decisiones de la mayoría, lo cual resultaba “bastante curioso”, ya que se observa la misma tendencia en niños humanos, explicó Penndorf, quien realizó la investigación durante su etapa como investigadora postdoctoral en la Universidad Nacional de Australia y el Instituto Max Planck de Comportamiento Animal, en Alemania.

Los loros adultos, sin embargo, “estaban más interesados en lo que harían sus asociados sociales”, en lugar de simplemente seguir a la mayoría, añadió.

Dado que los jóvenes se desplazan más, imitar el comportamiento de los locales “podría ser muy importante para aprender rápidamente sobre nuevas oportunidades seguras”, de forma similar a como los humanos eligen un restaurante observando cuál tiene más comensales, explicó Penndorf.

“Las cacatúas de cresta amarilla se han adaptado muy bien a las zonas urbanas de Australia, y una clave de su éxito es que observan atentamente el comportamiento de otras cacatúas”, declaró a CNN Michael Chimento, investigador postdoctoral de la Universidad de Zúrich, Suiza, y del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal.

“Curiosamente, las cacatúas jóvenes (más que las adultas) actualizan constantemente sus conocimientos y pueden modificar sus preferencias en función del comportamiento de los demás. Es como cuando, en un momento dado, cambiamos nuestro pedido en un restaurante según lo que hayan pedido nuestros amigos”, añadió Chimento, quien no participó en el estudio.

“Este estudio plantea la posibilidad de que esta tendencia conformista podría cambiar a lo largo de la vida, quizá alcanzando su punto máximo en etapas del desarrollo cuando los individuos más necesitan adquirir rápidamente conocimiento local”, dijo a CNN la psicóloga Rachel Harrison, profesora asistente en la Universidad de Durham, en el Reino Unido, quien no participó en el estudio.

Los loros también parecieron emplear técnicas similares para abrir las nueces a las de los compañeros con los que pasaban más tiempo, dijo Penndorf, señalando que los investigadores no probaron esto directamente.

Penndorf añadió que algunos de sus colegas ya están analizando si el aprendizaje social es una estrategia utilizada en un área más amplia, como una ciudad entera.

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