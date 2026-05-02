Aumenta el impulso para reprogramar la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tras el tiroteo

Por Brian Stelter, CNN

Inmediatamente después del tiroteo de la semana pasada frente la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, había escepticismo generalizado sobre la posibilidad de reprogramarla en el corto plazo.

Pero las actitudes han cambiado en los últimos días, y el consenso ahora es que la cena —que también funciona como ceremonia de premios y recaudación de fondos— debería celebrarse de nuevo por principio, dijeron a CNN varios corresponsales de la Casa Blanca.

La junta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca está “evaluando opciones” para un “evento reprogramado”, informó el viernes a los miembros la presidenta de la asociación este año, Weijia Jiang, de CBS News.

“Hasta la fecha, no hemos tomado ninguna decisión”, escribió en un memorando obtenido por CNN. Sin embargo, me comprometo a garantizar que nuestros académicos y galardonados reciban el reconocimiento que les corresponde, y que un ataque a la libertad de expresión no cancele nuestra celebración anual de la libertad de expresión y las demás libertades protegidas por la Primera Enmienda.

Numerosas organizaciones periodísticas se han comunicado con Jiang para ofrecer ayuda.

El tiroteo del 25 de abril obligó a los organizadores a posponer la cena anual, un evento de gala al que asisten cerca de 3.000 periodistas, políticos, ejecutivos de empresas y otras personalidades.

Al día siguiente, los periodistas expresaron en privado sus dudas sobre si se podía o se debía reprogramar el evento.

Pero el presidente Donald Trump dijo inicialmente: “La haremos de nuevo dentro de los próximos 30 días”.

Añadió, en el programa “60 Minutes” del domingo pasado: “No es que quiera ir… Estoy muy ocupado. No necesito eso. Creo que es muy importante que la hagan de nuevo”.

Las personas involucradas en las conversaciones de planificación afirmaron que el plazo de 30 días no se considera realista. Pero la junta directiva de la WHCA planea un evento de seguimiento en los próximos 60 días.

Los obstáculos para repetir el evento son considerables, empezando por las evidentes preocupaciones de seguridad.

Cualquier nuevo evento probablemente será algo más pequeño. Algunos de los asistentes a la cena del sábado pasado han descartado asistir a otra, en parte debido al trauma de la primera.

Pero otros han argumentado lo contrario. El presentador de Fox News, John Roberts, ex corresponsal de la Casa Blanca, dijo a principios de esta semana que, para los periodistas “que no quieren ir a una cena porque quedaron un poco traumatizados por lo que pasó el sábado, es como, ¡ánimo! Porque periodistas de todo el mundo mueren en la búsqueda de la libertad de prensa”.

Una fuente familiarizada con la planificación señaló las celebraciones de este año en torno al 55 aniversario de Estados Unidos y argumentó que ahora es especialmente importante demostrar resiliencia.

El mandato de Jiang como presidenta de la WHCA termina el 15 de julio. Jacqui Heinrich, de Fox News, es la siguiente en la línea para el cargo.

En el memorando del viernes, Jiang dijo a sus colegas corresponsales: “Su resiliencia y determinación para informar al público en condiciones tan adversas continúa inspirándome. Y aunque la noche se desarrolló de manera diferente a lo planeado, terminó como debía: con casi 3.000 invitados a la cena regresando a casa con sus seres queridos. Agradecemos a los agentes del orden que lo hicieron posible”.

La cena anual atrajo atención adicional este año porque Trump asistió por primera vez como presidente, poniendo fin a un boicot de años que reflejaba su relación a menudo hostil con la prensa.

Jiang esperaba que el evento “restaurara cierta normalidad entre el Gobierno de Trump y la prensa”.

“Quizás fui ingenua, pero quería que fuera una reunión como las que no se ven con frecuencia en Washington: una reunión bipartidista. Y lo fue”, escribió en un ensayo posterior.

Pero la velada se descarriló cuando un hombre armado corrió hacia un punto de control de seguridad fuera del salón de baile del Washington Hilton, donde la cena apenas comenzaba.

Los agentes abrieron fuego y el sospechoso, Cole Tomas Allen, “cayó al suelo”, dijeron los fiscales.

Allen ha sido acusado de intentar asesinar a Trump. Los fiscales han dicho que llevaba dos armas y varios cuchillos.

Cuando el incidente ocurrió en el pasillo, se desató el caos dentro del salón de baile.

Trump y varios funcionarios estadounidenses en la línea de sucesión fueron evacuados rápidamente de la sala por el Servicio Secreto, mientras que la mayoría de los asistentes buscó refugio bajo las mesas y detrás de las sillas.

En algunas partes del enorme salón de baile, la conmoción se sintió como una emergencia de atacante activo, con ruidos fuertes y gente gritando: “¡Al suelo!”.

Después de dos a tres minutos, los asistentes se levantaron y empezaron a averiguar qué había pasado, aunque la idea de un tiroteo masivo frustrado tardó un tiempo en asimilarse.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, declaró el viernes en Fox que el perímetro de seguridad fuera del salón de baile funcionó como estaba previsto.

Si bien “se violó la primera capa de seguridad”, el sospechoso “nunca logró penetrar la segunda”, afirmó, defendiendo la actuación del Servicio Secreto y otras agencias.

Cuando se le preguntó sobre una cena reprogramada, Mullin dijo: “¿Ocurrirá en ese lugar? Probablemente no, pero el presidente es quien toma la decisión”.

En caso de repetirse, el presidente decide si asiste, pero el evento en sí lo organiza la Asociación de Corresponsales.

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