Cierre de las operaciones de Spirit Airlines: hay caos por la cancelación de todos sus vuelos

Por Alaa Elassar y Gloria Pazmino, CNN

La Terminal A del Aeropuerto LaGuardia estaba inusualmente tranquila en la mañana de este sábado: no había filas en los mostradores, ni personal de Spirit Airlines por ningún lado, solo un cartel de cartón pegado con cinta adhesiva.

“Lamentamos informarles que Spirit Airlines ha cesado sus operaciones globales”, decía el cartel en la Terminal A, donde Spirit operó en la ciudad de Nueva York durante años. “Todos los vuelos de Spirit han sido cancelados y el servicio al cliente ya no está disponible”.

Sobre el cartel, un panel de salidas mostraba una serie de avisos en rojo: nueve vuelos de Spirit con destino a ciudades de Texas, Florida, Detroit, Carolina del Norte y Carolina del Sur, todos marcados simplemente como “cancelados”.

El cierre de Spirit este sábado, la aerolínea de bajo costo pionera que revolucionó los viajes económicos, ha dejado varados a miles de pasajeros en todo el país. La compañía canceló todos los vuelos, suspendió el servicio al cliente y pidió a los viajeros que no acudieran al aeropuerto. Se están emitiendo reembolsos a los clientes y se les está indicando que reserven con otras aerolíneas.

El colapso de Spirit marca la primera vez en 25 años que una importante aerolínea estadounidense quiebra debido a problemas financieros. La compañía, en su segunda bancarrota, llevaba años luchando y no logró un acuerdo de rescate de última hora, lo que la obligó a cerrar de inmediato tras 34 años de operación.

A las 7 de la mañana de este sábado, un puñado de pasajeros seguía llegando a la Terminal A del Aeropuerto LaGuardia, donde reinaba la confusión, desde viajes familiares urgentes hasta escapadas planeadas con antelación, mientras más viajeros llegaban y veían cómo sus planes se desmoronaban en tiempo real.

Una mujer y su anciana madre declararon a CNN que tenían un vuelo a Charlotte para un funeral familiar y que no habían recibido ninguna notificación sobre la cancelación de sus vuelos.

Alexandra Merino, que planeaba un viaje a Florida para el Día de la Madre, declaró a CNN desde las afueras del Aeropuerto LaGuardia que no se dio cuenta de lo que estaba pasando hasta que llegó al lugar.

“Acabo de llegar y la gente que estaba aquí me dijo: ‘No hay vuelos, Spirit cerró’”, dijo Merino, añadiendo que no había revisado su correo electrónico y que no sabía si había recibido algún aviso durante la noche. “Estamos intentando que Expedia nos reserve un nuevo vuelo… ¡Feliz Día de la Madre para mí!”.

Cerca de allí, otro viajero, también sorprendido, dijo que solo se dio cuenta de lo sucedido al llegar al aeropuerto para tomar un vuelo a Orlando, donde debía asistir a su ceremonia de graduación de la Maestría en Administración de Empresas.

“Esto es una locura”, dijo Danny Núñez a CNN, al explicar que todo parecía normal cuando consultó su vuelo la noche anterior. En un quiosco, le dijeron que su vuelo había sido cancelado y que buscara a un agente, pero no había ninguno. “Intentaré encontrar la manera de llegar a tiempo a mi ceremonia de graduación esta tarde, a las dos”, dijo. “Probablemente vuelva a la oficina ahora mismo para ver qué puedo averiguar”.

En medio de la confusión y la creciente interrupción, otras aerolíneas se apresuran a intervenir y cubrir el vacío.

Detrás de una pared de monitores de check-in, se encontraban varios comunicados de prensa de otras importantes aerolíneas —Frontier, Southwest, American y United— que ofrecían asistencia a los pasajeros varados que buscaban reprogramar sus viajes. JetBlue Airways y Delta Air Lines también ofrecen ofertas para los boletos.

Una madre y su hijo esperaban justo afuera de las puertas de la terminal, revisando folletos pegados apresuradamente con números de teléfono de otras aerolíneas importantes: una de las señales de ayuda en un espacio prácticamente vacío.

Las aerolíneas afirman que ofrecen “tarifas de rescate” con precios máximos —la mayoría alrededor de US$ 200— para ayudar a los pasajeros de Spirit varados a reprogramar sus vuelos por todo el país, mientras que American y United también incluyeron enlaces a portales de empleo para los trabajadores de Spirit que se quedaron sin trabajo repentinamente. Pero en medio de la confusión y la conmoción por el cierre, pocos viajeros parecieron percatarse de las ofertas o aprovecharlas.

En un mensaje a los auxiliares de vuelo la madrugada del sábado, la Asociación de Auxiliares de Vuelo declaró: “Les damos la noticia más difícil de nuestras vidas: Spirit cesará sus operaciones a las 3:00 a.m., hora del este, del 2 de mayo de 2026”.

Según el sindicato, los auxiliares de vuelo están siendo enviados a casa o de regreso a sus bases, con los vuelos y el alojamiento cubiertos.

“Si bien el país se ha divertido mucho haciendo de Spirit el blanco de las bromas, juntos hemos forjado una fortaleza capaz de resistir cualquier adversidad. Y eso no es ninguna broma”, afirmó el sindicato. “Ha sido el honor de nuestras vidas volar con todos ustedes y ahora estamos con ustedes. Spirit corre por nuestras venas y eso nos convierte en una familia”.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, declaró en X que el gobierno federal está coordinando con las aerolíneas para “brindar alivio a los clientes y empleados de Spirit” tras el colapso de la compañía, detallando una combinación de tarifas limitadas, opciones de cambio de reserva con descuento y medidas de apoyo para los empleados.

Duffy añadió que las principales aerolíneas están extendiendo los privilegios de viaje para los empleados de Spirit y creando canales de contratación, incluyendo portales de empleo exclusivos en American y United.

“La mayoría de las principales aerolíneas estadounidenses están extendiendo los beneficios de pases de viaje y asientos adicionales a los pilotos, auxiliares de vuelo y demás empleados de Spirit que necesitan regresar a casa”, indicó un comunicado de prensa del Departamento de Transporte. “También han ofrecido a los miembros del equipo de Spirit entrevistas de trabajo preferenciales para garantizar que tengan prioridad en el proceso de selección”.

Duffy también recordó a los clientes que Spirit emitirá reembolsos automáticos y aconsejó a los pasajeros que consideren las devoluciones de cargo a la tarjeta de crédito, las reclamaciones al seguro de viaje o la declaración de bancarrota como opciones adicionales de recuperación.

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Con información de Maria Sole Campinoti, Pete Muntean y Chris Isidore de CNN.