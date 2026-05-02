Más de 20.000 personas asistieron a una rave ilegal en una instalación militar francesa “peligrosa”

Por Niamh Kennedy, CNN

Más de 20.000 personas se reunieron en una rave ilegal en un sitio militar en el centro de Francia, a pesar de los riesgos por la presencia de artefactos explosivos sin detonar en las cercanías.

El evento, organizado en redes sociales bajo el nombre de “Bourges Teknival”, se ha llevado a cabo en un campo de tiro militar que las autoridades han calificado como “muy peligroso”.

Asistentes de distintas partes de Europa comenzaron a llegar el jueves al amplio terreno, que ha sido utilizado para probar cañones, misiles y proyectiles.

El jefe de la prefectura local, Philippe Le Moing Surzur, indicó que más de 2.000 vehículos ingresaron al lugar para el evento, que fue clasificado como ilegal a primera hora del viernes.

Tras no solicitar autorización para la actividad, el viernes se desplegaron 600 agentes policiales, quienes impusieron decenas de multas, principalmente por posesión de narcóticos e infracciones de tránsito. Los servicios de emergencia atendieron a al menos 12 personas por lesiones leves, según la prefectura.

Las autoridades locales recomendaron en todo momento evitar desplazarse al lugar, especialmente a las zonas boscosas, donde hay restos de municiones sin detonar consideradas de “alto riesgo”.

En un decreto prefectoral difundido en redes sociales, los organizadores señalaron que el evento se realizaba como protesta contra una nueva ley propuesta por las autoridades francesas que busca “reforzar la criminalización de las fiestas rave”.

El movimiento francés que promueve las raves ilegales, conocidas como “free parties” (fiestas libres), se remonta a 1993, cuando se organizó un Teknival en Fontainebleau, a las afueras de París, que reunió a miles de asistentes. Desde entonces, se han celebrado raves ilegales en campos o espacios abandonados en todo el país, replicando la cultura rave popularizada en el Reino Unido desde finales de la década de 1980.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.