Su asesinato estuvo sin resolverse durante 30 años. El sospechoso había desaparecido, hasta ahora

Allsha Ebrahlmjl, CNN

Durante más de 30 años, quién mató a Cindy Wanner fue un misterio para sus seres queridos y las autoridades, después de que desapareciera de una casa en el norte de California dejando todo atrás, incluido su bebé.

Su repentina desaparición en 1991 conmocionó a los residentes de Granite Bay, un suburbio de Sacramento donde la madre de dos hijos de 35 años había ido a limpiar la casa de su hermana, dijeron los investigadores. El bebé de 11 meses de Wanner estaba sujeto en una silla alta y llorando, sin su madre, cuando un familiar llegó a la casa más tarde ese día.

Una extensa búsqueda de Wanner terminó tres semanas después cuando su cuerpo fue encontrado en una zona remota a unos 64 kilómetros de la casa de su hermana, según la Oficina del Sheriff del Condado de Placer.

Pero muchas preguntas siguieron abiertas sobre quién estaba detrás de la muerte de Wanner, y por qué lo había hecho.

Con los años, las autoridades continuaron analizando evidencia sin resultados suficientes hasta que una tecnología más reciente de pruebas de ADN les dio una nueva esperanza para encontrar al asesino de Wanner.

Recientemente, los detectives enviaron una “pieza final de evidencia” del caso de Wanner a un laboratorio forense de la oficina del sheriff de un condado vecino, que arrojó una coincidencia con James Lawhead Jr., de 64 años, quien fue identificado como sospechoso, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Placer.

Aunque la última coincidencia de ADN los llevó a Lawhead, encontrarlo se convirtió en un desafío.

Los investigadores que buscaban a Lawhead no encontraron rastro de él y “parecía que simplemente desapareció desde 2005”, dijo el sheriff del Condado de Placer, Wayne Woo, en una conferencia de prensa a principios de esta semana.

“Exploramos todas las posibilidades sobre lo que podría haber pasado, si todavía vivía bajo una identidad falsa, si había salido del país o si incluso estaba fallecido”, dijo Woo, señalando que la oficina del sheriff revisó registros tanto en EE.UU. como en Canadá.

Los detectives pidieron ayuda a otras agencias y el Departamento de Policía de Scottsdale, usando el sistema de reconocimiento facial del Departamento de Transporte de Arizona, identificó una coincidencia, dijo Woo. El sistema se usa típicamente para detectar licencias de conducir falsas, identificaciones estatales y sospechas de robo de identidad.

En Arizona, no era conocido por su nombre real. Lawhead usaba el nombre de Vincent Reynolds, dijo la oficina del sheriff, y vivía en Bullhead City, cerca de la frontera del estado con Nevada y a más de 900 kilómetros del condado de Placer.

El hombre fue arrestado en el camino de entrada de su casa en Bullhead City el 24 de abril, dijo Woo. Después del arresto de Lawhead, los investigadores registraron la casa y encontraron armas cargadas, una bolsa con US$ 15.000 y un teléfono desechable, dijo el sheriff.

Lawhead enfrenta cargos de asesinato y secuestro, dijo la fiscal del condado de Placer, Morgan Gire. Fue extraditado al Condado de Placer el jueves. CNN no ha podido identificar al abogado de Lawhead.

“Este arresto es un recordatorio poderoso de que el tiempo no borra la responsabilidad, y que no disminuye nuestro compromiso”, dijo Gire en un comunicado tras el arresto.

Los vecinos de Lawhead en Bullhead City dijeron a KPHO, afiliada de CNN, que estaban sorprendidos de saber que el hombre había estado viviendo entre ellos. Los investigadores luego supieron que la casa era propiedad de la hermana de Lawhead, quien previamente dijo a las autoridades que no había tenido noticias de su hermano “en más de 20 años”, dijo la oficina del sheriff.

La hermana, Terry Lawhead Steele, de 71 años, fue arrestada en Carolina del Sur por un cargo de complicidad, según la Oficina del Sheriff del Condado de Placer. CNN ha contactado a la oficina de la fiscalía para comentarios. CNN no ha podido determinar si la mujer cuenta con representación legal.

Durante una orden de registro en su casa en San Clemente, California, los investigadores dijeron que encontraron evidencia que mostraba que ella era dueña de la casa donde Lawhead vivía y que había mantenido contacto con su hermano a lo largo de los años, a pesar de haber dicho lo contrario a las autoridades.

“Estos arrestos representan un paso significativo hacia la justicia para Cindy y para la familia que ha esperado décadas por respuestas”, dijo la oficina del sheriff en un comunicado de prensa.

Los detectives están intentando reconstruir los movimientos de Lawhead durante los últimos 20 años, incluyendo en estados como Washington, Oregon y Arizona. Están investigando si está relacionado con otros crímenes, dijo Woo.

Antes del secuestro y asesinato de Wanner, Lawhead irrumpió en una casa en 1980 y fue condenado por delitos sexuales que involucraban a una abuela de 71 años y a una niña, según Woo y los registros criminales. Cumplió 11 años de una condena de 19 años y fue liberado meses antes del asesinato de Wanner, dijeron las autoridades.

“Animamos a las agencias de aplicación de la ley, específicamente a aquellas en toda la costa oeste, a revisar cualquier caso sin resolver que pueda tener similitudes con este caso y a comunicarse con nuestro equipo al 530-889-7835”, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Placer.

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